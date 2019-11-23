Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Эмполи
1:1
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
1:0
5' Гол
Leonardo Mancuso
63' Желтая карточка
Дези Якопо
77' Желтая карточка
Luca Antonio Fiordilino
1:1
86' Пенальти
Араму Маттиа
90' Желтая карточка
Майетта Доменико
90'+6
1
Бриньоли
Альберто
5
Весели
Фредерик
3
Майетта
Доменико
4
Николау
Димитриос
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
8
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
10
Дези
Якопо
20
Ла
Гумина
Антонино
7
Leonardo
Mancuso
12
Леццерини
Лука
2
Фьордализо
Алессандро
13
Marco
Modolo
3
Nicolo
Casale
32
Pietro
Ceccaroni
6
Сучиу
Сергиу
16
Luca
Antonio
Fiordilino
5
Antonio
Junior
Vacca
28
Капелло
Алессандро
24
Бокалон
Риккардо
20
Ди
Мариано
Франческо
Эмполи
4-4-2
Венеция
4-4-2

Ход матча

5'
Leonardo Mancuso
(Балковец Юре)
1:0
60'
 
Араму Маттиа
Ди Мариано Франческо
63'
Дези Якопо
 
64'
Niccolo Ricchi
Фраттези Давиде
 
71'
Kevin Piscopo
Ла Гумина Антонино
 
76'
 
Зигони Джанмарко
Сучиу Сергиу
77'
 
Luca Antonio Fiordilino
82'
 
Youssef Maleh
Antonio Junior Vacca
86'
1:1
Араму Маттиа
90'
Майетта Доменико
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи
Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи
Венеция Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция
Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Эмполи 3:2 Венеция Серия B Венеция 1:0 Эмполи Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 13 8 4 1 18 - 8 28
2. Порденоне 13 6 4 3 21 - 15 22
3. Кротоне 13 6 3 4 21 - 15 21
4. Читтаделла 12 6 2 4 12 - 12 20
5. Пескара 13 6 2 5 23 - 18 20
6. Перуджа 13 5 4 4 14 - 17 19
7. Кьево 12 4 6 2 17 - 14 18
8. Салернитана 13 5 3 5 14 - 15 18
9. Эмполи 13 4 6 3 16 - 15 18
10. Асколи 12 5 2 5 19 - 15 17
11. Фрозиноне 12 4 5 3 13 - 12 17
12. Венеция 13 4 5 4 14 - 14 17
13. Пиза 12 4 4 4 17 - 16 16
14. Виртус Энтелла 12 4 4 4 11 - 13 16
15. Кремонезе 13 4 4 5 10 - 16 16
16. Юве Стабия 13 4 2 7 14 - 21 14
17. Специя 12 3 3 6 15 - 18 12
18. Козенца 12 2 6 4 12 - 12 12
19. Ливорно 13 3 1 9 12 - 19 10
20. Трапани 13 2 4 7 14 - 22 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Леонардо Манкусо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Загрузка...