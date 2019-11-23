Италия: Серия B 2019-2020
Эмполи
1:1
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
Венеция
1:0
5' ГолLeonardo Mancuso
63' Желтая карточкаДези Якопо
77' Желтая карточкаLuca Antonio Fiordilino
1:1
86' ПенальтиАраму Маттиа
90' Желтая карточкаМайетта Доменико
29
Балковец
Юре
10
Дези
Якопо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дези ЯкопоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Ход матча
5'
1:0
63'
86'
1:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи
Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи
Венеция Последние 20 матчей: +6 =7 -7Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция
Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|13
|8
|4
|1
|18 - 8
|28
|2.
|Порденоне
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|3.
|Кротоне
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|4.
|Читтаделла
|12
|6
|2
|4
|12 - 12
|20
|5.
|Пескара
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|6.
|Перуджа
|13
|5
|4
|4
|14 - 17
|19
|7.
|Кьево
|12
|4
|6
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|9.
|Эмполи
|13
|4
|6
|3
|16 - 15
|18
|10.
|Асколи
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|11.
|Фрозиноне
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|12.
|Венеция
|13
|4
|5
|4
|14 - 14
|17
|13.
|Пиза
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|14.
|Виртус Энтелла
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|15.
|Кремонезе
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|16.
|Юве Стабия
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|17.
|Специя
|12
|3
|3
|6
|15 - 18
|12
|18.
|Козенца
|12
|2
|6
|4
|12 - 12
|12
|19.
|Ливорно
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|20.
|Трапани
|13
|2
|4
|7
|14 - 22
|10
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