Италия: Серия B 2019-2020

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Беневенто
1:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Кротоне
0'
10' Желтая карточка
Guillame Gigliotti
1:0
11' Пенальти
Виола Николас
31' Желтая карточка
Монтипо Лоренцо
47'
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
18
Гьямфи
Брайт
23
Антей
Лука
3
Летиция
Гаэтано
10
Виола
Николас
28
Скьяттарелла
Паскуале
21
Хетемай
Перпарим
25
Сау
Марко
19
Инсинье
Роберто
9
Кода
Массимо
1
Кордац
Алекс
8
Сполли
Николас
5
Големич
Владимир
6
Guillame
Gigliotti
18
Барберис
Андреа
23
Маццотта
Антонио
17
Молина
Сальваторе
21
Дзанеллато
Никколо
14
Крочата
Джованни
25
Сими
Нванкво
30
Junior
Messias
Беневенто
4-3-1-2
Кротоне
3-1-4-2

Ход матча

10'
 
Guillame Gigliotti
11'
Виола Николас
1:0
31'
Монтипо Лоренцо
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто
Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция
Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Кротоне: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Кротоне 1:0 Беневенто Серия B Беневенто 3:0 Кротоне Серия B Беневенто 3:2 Кротоне Серия A Кротоне 2:0 Беневенто Серия A
Беневенто 0:1 Кротоне Серия C1 B Кротоне 1:1 Беневенто Серия C1 B Беневенто 1:2 Кротоне Серия C1 B Кротоне 1:0 Беневенто Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:0 13 8 4 1 17 - 8 28
2. Кротоне 0:1 13 6 3 4 21 - 14 21
3. Читтаделла 12 6 2 4 12 - 12 20
4. Пескара 13 6 2 5 23 - 18 20
5. Порденоне 0:0 13 5 5 3 18 - 15 20
6. Перуджа 0:0 13 5 5 3 14 - 14 20
7. Кьево 12 4 6 2 17 - 14 18
8. Салернитана 0:1 13 5 3 5 14 - 14 18
9. Асколи 12 5 2 5 19 - 15 17
10. Фрозиноне 12 4 5 3 13 - 12 17
11. Эмполи 12 4 5 3 15 - 14 17
12. Пиза 12 4 4 4 17 - 16 16
13. Венеция 12 4 4 4 13 - 13 16
14. Виртус Энтелла 12 4 4 4 11 - 13 16
15. Кремонезе 13 4 4 5 10 - 16 16
16. Юве Стабия 1:0 13 4 2 7 13 - 21 14
17. Специя 12 3 3 6 15 - 18 12
18. Козенца 12 2 6 4 12 - 12 12
19. Ливорно 0:2 13 3 1 9 11 - 19 10
20. Трапани 2:0 13 2 4 7 14 - 21 10
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Монтипо Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Виола Николас из команды Беневенто забивает с точки!
  • Желтая карточка
    10'
    Guillaume Gigliotti получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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