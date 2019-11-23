Италия: Серия B 2019-2020
Беневенто
1:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Чиро Вигорито
Кротоне
10' Желтая карточкаGuillame Gigliotti
1:0
11' ПенальтиВиола Николас
31' Желтая карточкаМонтипо Лоренцо
18
Гьямфи
Брайт
23
Антей
Лука
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
-
23 Антей ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Dejan VokicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
Ход матча
11'
1:0
31'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 7
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +11 =5 -4Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто
Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =4 -6Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция
Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Кротоне: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:0
|13
|8
|4
|1
|17 - 8
|28
|2.
|Кротоне
|0:1
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|3.
|Читтаделла
|12
|6
|2
|4
|12 - 12
|20
|4.
|Пескара
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|5.
|Порденоне
|0:0
|13
|5
|5
|3
|18 - 15
|20
|6.
|Перуджа
|0:0
|13
|5
|5
|3
|14 - 14
|20
|7.
|Кьево
|12
|4
|6
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|0:1
|13
|5
|3
|5
|14 - 14
|18
|9.
|Асколи
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|10.
|Фрозиноне
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|11.
|Эмполи
|12
|4
|5
|3
|15 - 14
|17
|12.
|Пиза
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|13.
|Венеция
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|14.
|Виртус Энтелла
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|15.
|Кремонезе
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|16.
|Юве Стабия
|1:0
|13
|4
|2
|7
|13 - 21
|14
|17.
|Специя
|12
|3
|3
|6
|15 - 18
|12
|18.
|Козенца
|12
|2
|6
|4
|12 - 12
|12
|19.
|Ливорно
|0:2
|13
|3
|1
|9
|11 - 19
|10
|20.
|Трапани
|2:0
|13
|2
|4
|7
|14 - 21
|10
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