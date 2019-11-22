Италия: Серия B 2019-2020

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Пескара
1:1
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
24' Желтая карточка
Чофани Маттео
44' Желтая карточка
Караччоло Антонио
60' Желтая карточка
Michele Castagnetti
63' Желтая карточка
Кастанос Григорис
72' Желтая карточка
Мильоре Франческо
1:0
80' Гол
Галано Кристиан
88' Желтая карточка
Галано Кристиан
1:1
90' Гол
Мильоре Франческо
90'+5
12
Кастари
Элхан
16
Mirko
Drudi
18
Бетелла
Давиде
6
Сконьямильо
Дженнаро
13
Чофани
Маттео
25
Крекко
Лука
8
Мемушай
Ледиан
24
Пепин
37
Кастанос
Григорис
29
Gennaro
Borrelli
11
Галано
Кристиан
16
Агацци
Микаэль
15
Бьянкетти
Маттео
23
Караччоло
Антонио
26
Терранова
Эмануэле
14
Могос
Василе
19
Michele
Castagnetti
28
Майкл
Кингсли
5
Вальцания
Лука
17
Мильоре
Франческо
30
Чераволо
Фабио
9
Чофани
Даниэль
Пескара
3-5-2
Кремонезе
3-5-2

Ход матча

13'
 
Арини Мариано
Майкл Кингсли
24'
Чофани Маттео
 
44'
 
Караччоло Антонио
60'
 
Michele Castagnetti
63'
Кастанос Григорис
 
64'
Бузеллато Массимилиано
Пепин
 
69'
Кампаньяро Уго
Mirko Drudi
 
72'
 
Мильоре Франческо
73'
 
Паломби Симоне
Чераволо Фабио
80'
Галано Кристиан
(Кастанос Григорис)
1:0
82'
 
Соддимо Данило
Michele Castagnetti
88'
Галано Кристиан
 
90'
1:1
Мильоре Франческо
(Соддимо Данило)
90'
Маньеро Риккардо
Gennaro Borrelli
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто
Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара
Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне
Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе

Последние игры между собой

Пескара: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 0
Пескара 0:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:1 Пескара Серия B Пескара 0:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:0 Пескара Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 12 7 4 1 16 - 8 25
2. Кротоне 12 6 3 3 21 - 13 21
3. Читтаделла 12 6 2 4 12 - 12 20
4. Пескара 13 6 2 5 23 - 18 20
5. Порденоне 12 5 4 3 18 - 15 19
6. Перуджа 12 5 4 3 14 - 14 19
7. Салернитана 12 5 3 4 14 - 13 18
8. Кьево 12 4 6 2 17 - 14 18
9. Асколи 12 5 2 5 19 - 15 17
10. Фрозиноне 12 4 5 3 13 - 12 17
11. Эмполи 12 4 5 3 15 - 14 17
12. Пиза 12 4 4 4 17 - 16 16
13. Венеция 12 4 4 4 13 - 13 16
14. Виртус Энтелла 12 4 4 4 11 - 13 16
15. Кремонезе 13 4 4 5 10 - 16 16
16. Специя 12 3 3 6 15 - 18 12
17. Козенца 12 2 6 4 12 - 12 12
18. Юве Стабия 12 3 2 7 12 - 21 11
19. Ливорно 12 3 1 8 11 - 17 10
20. Трапани 12 1 4 7 12 - 21 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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