Италия: Серия B 2019-2020
Пескара
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Кремонезе
24' Желтая карточкаЧофани Маттео
44' Желтая карточкаКараччоло Антонио
60' Желтая карточкаMichele Castagnetti
63' Желтая карточкаКастанос Григорис
72' Желтая карточкаМильоре Франческо
1:0
80' ГолГалано Кристиан
88' Желтая карточкаГалано Кристиан
1:1
90' ГолМильоре Франческо
16
Mirko
Drudi
25
Крекко
Лука
24
Пепин
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Mirko DrudiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 ПепинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Nadir Zortea
-
-
Ход матча
24'
80'
88'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 6
-
3 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто
Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара
Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =5 -6Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне
Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе
Последние игры между собой
Пескара: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|12
|7
|4
|1
|16 - 8
|25
|2.
|Кротоне
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|3.
|Читтаделла
|12
|6
|2
|4
|12 - 12
|20
|4.
|Пескара
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|5.
|Порденоне
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|6.
|Перуджа
|12
|5
|4
|3
|14 - 14
|19
|7.
|Салернитана
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|8.
|Кьево
|12
|4
|6
|2
|17 - 14
|18
|9.
|Асколи
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|10.
|Фрозиноне
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|11.
|Эмполи
|12
|4
|5
|3
|15 - 14
|17
|12.
|Пиза
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|13.
|Венеция
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|14.
|Виртус Энтелла
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|15.
|Кремонезе
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|16.
|Специя
|12
|3
|3
|6
|15 - 18
|12
|17.
|Козенца
|12
|2
|6
|4
|12 - 12
|12
|18.
|Юве Стабия
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|19.
|Ливорно
|12
|3
|1
|8
|11 - 17
|10
|20.
|Трапани
|12
|1
|4
|7
|12 - 21
|7
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