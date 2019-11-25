Италия: Серия B 2019-2020
Кьево
2:1
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Виртус Энтелла
1:0
2' ГолВяйсянен Саули
2:0
40' ГолДикманн Лоренцо
2:1
54' ГолДе Лука Джузеппе
55' Желтая карточкаМеджорини Риккардо
80' Желтая карточкаКопполаро Мауро
27
Эрамо
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Каприле ЭлияВратарь
-
21 Фрей НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пина НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сетер ДамирНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
2'
1:0
40'
54'
80'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +5 =9 -6Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +7 =6 -7Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца
Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|13
|8
|4
|1
|18 - 8
|28
|2.
|Порденоне
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|3.
|Кротоне
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|4.
|Читтаделла
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|5.
|Кьево
|2:1
|13
|5
|6
|2
|19 - 15
|21
|6.
|Асколи
|13
|6
|2
|5
|22 - 17
|20
|7.
|Пескара
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|8.
|Перуджа
|13
|5
|4
|4
|14 - 17
|19
|9.
|Салернитана
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|10.
|Эмполи
|13
|4
|6
|3
|16 - 15
|18
|11.
|Пиза
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|12.
|Венеция
|13
|4
|5
|4
|14 - 14
|17
|13.
|Фрозиноне
|13
|4
|5
|4
|13 - 14
|17
|14.
|Виртус Энтелла
|1:2
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|15.
|Кремонезе
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|16.
|Специя
|13
|4
|3
|6
|17 - 18
|15
|17.
|Юве Стабия
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|18.
|Козенца
|13
|2
|6
|5
|14 - 15
|12
|19.
|Ливорно
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|20.
|Трапани
|13
|2
|4
|7
|14 - 22
|10
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