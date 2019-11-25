Италия: Серия B 2019-2020

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Кьево
2:1
Конец матча

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
1:0
2' Гол
Вяйсянен Саули
2:0
40' Гол
Дикманн Лоренцо
2:1
54' Гол
Де Лука Джузеппе
55' Желтая карточка
Меджорини Риккардо
80' Желтая карточка
Копполаро Мауро
90'+5
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
14
Вяйсянен
Саули
5
Цесар
Боштян
28
Бривио
Давиде
8
Сегре
Джакопо
4
Оби
Джоэл
6
Эспозито
Сальваторе
25
Виньято
Эмануэль
24
Меджорини
Риккардо
20
Родригес
Алехандро
13
Контини
Никита
33
Поли
Фабрицио
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
27
Эрамо
Мирко
23
Паолуччи
Андреа
29
Mamadou
Coulibaly2
34
Скенетти
Андреа
3
Сала
Марко
20
Де
Лука
Мануэль
7
Де
Лука
Джузеппе
Кьево
4-3-1-2
Виртус Энтелла
3-5-2

Ход матча

2'
Вяйсянен Саули
1:0
40'
Дикманн Лоренцо
(Эспозито Сальваторе)
2:0
46'
 
Ниццетто Лука
Mamadou Coulibaly2
53'
Сетер Дамир
Родригес Алехандро
 
54'
2:1
Де Лука Джузеппе
(Де Лука Мануэль)
55'
Меджорини Риккардо
 
68'
 
Копполаро Мауро
Поли Фабрицио
70'
Гарритано Лука
Эспозито Сальваторе
 
77'
 
Манкосу Маттео
Де Лука Мануэль
80'
 
Копполаро Мауро
89'
Пина Нуну
Сегре Джакопо
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево
Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи Перуджа 2:1 Кьево Кальяри 2:1 Кьево Кьево 1:1 Равенна Кьево 1:2 Кальяри Фрозиноне 0:0 Кьево Кьево 0:0 Сампдория Интер Милан 2:0 Кьево Кьево 0:4 СПАЛ 2013 Кьево 1:1 Парма
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца
Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кьево 3:0 Виртус Энтелла Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 13 8 4 1 18 - 8 28
2. Порденоне 13 6 4 3 21 - 15 22
3. Кротоне 13 6 3 4 21 - 15 21
4. Читтаделла 13 6 3 4 13 - 13 21
5. Кьево 2:1 13 5 6 2 19 - 15 21
6. Асколи 13 6 2 5 22 - 17 20
7. Пескара 13 6 2 5 23 - 18 20
8. Перуджа 13 5 4 4 14 - 17 19
9. Салернитана 13 5 3 5 14 - 15 18
10. Эмполи 13 4 6 3 16 - 15 18
11. Пиза 13 4 5 4 18 - 17 17
12. Венеция 13 4 5 4 14 - 14 17
13. Фрозиноне 13 4 5 4 13 - 14 17
14. Виртус Энтелла 1:2 13 4 4 5 12 - 15 16
15. Кремонезе 13 4 4 5 10 - 16 16
16. Специя 13 4 3 6 17 - 18 15
17. Юве Стабия 13 4 2 7 14 - 21 14
18. Козенца 13 2 6 5 14 - 15 12
19. Ливорно 13 3 1 9 12 - 19 10
20. Трапани 13 2 4 7 14 - 22 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Дикманн Лоренцо бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Вяйсянен Саули бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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