Италия: Серия B 2019-2020
Специя
1:0
Перерыв
Стадион: Альберто Пиччи
Фрозиноне
1:0
26' ГолГудьонсен Свейнн
43' Желтая карточкаБартоломей Паоло
28
Эрлич
Мартин
26
Бидуи
Софьян
32
Крайнц
Лука
11
Хаас
Николас
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Барони Марко
Ход матча
26'
1:0
43'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +5 =5 -10Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия
Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия Специя 3:5 Сампдория Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа
Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =7 -7Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне
Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне
Последние игры между собой
Специя: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|13
|8
|4
|1
|18 - 8
|28
|2.
|Порденоне
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|3.
|Кротоне
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|4.
|Читтаделла
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|5.
|Асколи
|13
|6
|2
|5
|22 - 17
|20
|6.
|Пескара
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|7.
|Перуджа
|13
|5
|4
|4
|14 - 17
|19
|8.
|Кьево
|12
|4
|6
|2
|17 - 14
|18
|9.
|Салернитана
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|10.
|Эмполи
|13
|4
|6
|3
|16 - 15
|18
|11.
|Пиза
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|12.
|Фрозиноне
|0:1
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|13.
|Венеция
|13
|4
|5
|4
|14 - 14
|17
|14.
|Виртус Энтелла
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|15.
|Кремонезе
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|16.
|Специя
|1:0
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|17.
|Юве Стабия
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|18.
|Козенца
|13
|2
|6
|5
|14 - 15
|12
|19.
|Ливорно
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|20.
|Трапани
|13
|2
|4
|7
|14 - 22
|10
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