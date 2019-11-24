Италия: Серия B 2019-2020

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Специя
1:0
Перерыв

Стадион:
Фрозиноне
0'
1:0
26' Гол
Гудьонсен Свейнн
43' Желтая карточка
Бартоломей Паоло
1
Скуффет
Симоне
21
Salvador
Ferrer
28
Эрлич
Мартин
13
Капрадосси
Элио
3
Juan
Manuel
Ramos
25
Giulio
Maggiore
16
Бартоломей
Паоло
15
Giuseppe
Mastinu
10
Риччи
Федерико
17
Гудьонсен
Свейнн
26
Бидуи
Софьян
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
3
Капуано
Марко
32
Крайнц
Лука
2
Дзампано
Франческо
5
Гори
Мирко
8
Майелло
Раффаэле
11
Хаас
Николас
13
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
10
Дионизи
Федерико
Специя
4-3-3
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

26'
Гудьонсен Свейнн
(Бидуи Софьян)
1:0
43'
Бартоломей Паоло
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия
Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия Специя 3:5 Сампдория Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа
Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне
Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне

Последние игры между собой

Специя: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Фрозиноне 1:1 Специя Серия B Специя 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Специя Серия B Специя 0:0 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне 0:0 Специя Кубок Фрозиноне 1:1 Специя Серия B Специя 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 3:2 Специя Серия C1 B Фрозиноне 4:2 Специя Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 13 8 4 1 18 - 8 28
2. Порденоне 13 6 4 3 21 - 15 22
3. Кротоне 13 6 3 4 21 - 15 21
4. Читтаделла 13 6 3 4 13 - 13 21
5. Асколи 13 6 2 5 22 - 17 20
6. Пескара 13 6 2 5 23 - 18 20
7. Перуджа 13 5 4 4 14 - 17 19
8. Кьево 12 4 6 2 17 - 14 18
9. Салернитана 13 5 3 5 14 - 15 18
10. Эмполи 13 4 6 3 16 - 15 18
11. Пиза 13 4 5 4 18 - 17 17
12. Фрозиноне 0:1 13 4 5 4 13 - 13 17
13. Венеция 13 4 5 4 14 - 14 17
14. Виртус Энтелла 12 4 4 4 11 - 13 16
15. Кремонезе 13 4 4 5 10 - 16 16
16. Специя 1:0 13 4 3 6 16 - 18 15
17. Юве Стабия 13 4 2 7 14 - 21 14
18. Козенца 13 2 6 5 14 - 15 12
19. Ливорно 13 3 1 9 12 - 19 10
20. Трапани 13 2 4 7 14 - 22 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Бартоломей Паоло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Гудьонсен Свейнн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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