Италия: Серия B 2019-2020

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Асколи
1:2
Перерыв

Стадион:
Козенца
0'
0:1
16' Гол
Ривьер Эммануэль
0:2
21' Пенальти
Mirko Bruccini
1:2
38' Гол
Нинкович Никола
42' Желтая карточка
Нинкович Никола
44' Желтая карточка
Петруччи Давиде
33
Леали
Никола
28
Cristian
Andreoni
23
Броско
Риккардо
2
Валентини
Науэль
19
Падоин
Симоне
7
Michele
Cavion
8
Петруччи
Давиде
30
Брлек
Петар
11
Нинкович
Никола
17
Да
Крус
Алессио
32
Ардеманьи
Маттео
33
Pietro
Perina
2
Angelo
Corsi
23
Salvatore
Monaco
II
5
Ricardo
Idda
18
Matteo
Legittimo
21
Mirko
Bruccini
30
Franck
Kanoute
16
Шаудоне
Даниэле
32
Баэс
Хайме
29
Ривьер
Эммануэль
7
Пьерини
Николас
Асколи
4-3-1-2
Козенца
4-3-3

Ход матча

16'
0:1
Ривьер Эммануэль
(Баэс Хайме)
21'
0:2
Mirko Bruccini
38'
Нинкович Никола
(Да Крус Алессио)
1:2
42'
Нинкович Никола
 
44'
Петруччи Давиде
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла
Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи
Козенца Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево
Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне

Последние игры между собой

Асколи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Козенца 0:0 Асколи Серия B Асколи 1:1 Козенца Серия B Асколи 1:2 Козенца Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 13 8 4 1 18 - 8 28
2. Порденоне 13 6 4 3 21 - 15 22
3. Кротоне 13 6 3 4 21 - 15 21
4. Читтаделла 0:0 13 6 3 4 12 - 12 21
5. Пескара 13 6 2 5 23 - 18 20
6. Перуджа 13 5 4 4 14 - 17 19
7. Кьево 12 4 6 2 17 - 14 18
8. Салернитана 13 5 3 5 14 - 15 18
9. Эмполи 13 4 6 3 16 - 15 18
10. Фрозиноне 12 4 5 3 13 - 12 17
11. Асколи 1:2 13 5 2 6 20 - 17 17
12. Пиза 0:0 13 4 5 4 17 - 16 17
13. Венеция 13 4 5 4 14 - 14 17
14. Виртус Энтелла 12 4 4 4 11 - 13 16
15. Кремонезе 13 4 4 5 10 - 16 16
16. Козенца 2:1 13 3 6 4 14 - 13 15
17. Юве Стабия 13 4 2 7 14 - 21 14
18. Специя 12 3 3 6 15 - 18 12
19. Ливорно 13 3 1 9 12 - 19 10
20. Трапани 13 2 4 7 14 - 22 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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