Италия: Серия B 2019-2020
Асколи
1:2
Перерыв
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Козенца
0:1
16' ГолРивьер Эммануэль
0:2
21' ПенальтиMirko Bruccini
1:2
38' ГолНинкович Никола
42' Желтая карточкаНинкович Никола
44' Желтая карточкаПетруччи Давиде
33
Леали
Никола
30
Брлек
Петар
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Ход матча
16'
0:1
21'
0:2
38'
42'
44'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +8 =3 -9Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла
Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи
Козенца Последние 20 матчей: +5 =8 -7Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево
Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне
Последние игры между собой
Асколи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|13
|8
|4
|1
|18 - 8
|28
|2.
|Порденоне
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|3.
|Кротоне
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|4.
|Читтаделла
|0:0
|13
|6
|3
|4
|12 - 12
|21
|5.
|Пескара
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|6.
|Перуджа
|13
|5
|4
|4
|14 - 17
|19
|7.
|Кьево
|12
|4
|6
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|9.
|Эмполи
|13
|4
|6
|3
|16 - 15
|18
|10.
|Фрозиноне
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|11.
|Асколи
|1:2
|13
|5
|2
|6
|20 - 17
|17
|12.
|Пиза
|0:0
|13
|4
|5
|4
|17 - 16
|17
|13.
|Венеция
|13
|4
|5
|4
|14 - 14
|17
|14.
|Виртус Энтелла
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|15.
|Кремонезе
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|16.
|Козенца
|2:1
|13
|3
|6
|4
|14 - 13
|15
|17.
|Юве Стабия
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|18.
|Специя
|12
|3
|3
|6
|15 - 18
|12
|19.
|Ливорно
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|20.
|Трапани
|13
|2
|4
|7
|14 - 22
|10
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