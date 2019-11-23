Италия: Серия B 2019-2020

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Порденоне
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Перуджа
0'
12' Желтая карточка
Гавацци Давиде
44' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
49'
22
Ди
Грегорио
Микеле
29
Альмичи
Альберто
31
Кампорезе
Микеле
6
Alberto
Barison
3
Де
Агостини
Микеле
21
Мисурака
Джанвито
14
Паза
Симоне
24
Tommaso
Pobega
7
Гавацци
Давиде
13
Чурриа
Патрик
9
Luca
Strizzolo
1
Guglielmo
Vicario
2
Рози
Алеандро
32
Дьомбер
Норберт
25
Nicola
Falasco
27
Ди
Кьяра
Джанлука
23
Marcello
Falzerano
20
Балич
Андрия
10
Драгомир
Влад
13
Фернандес
Пауло
36
Мелькьорри
Федерико
9
Йемелло
Пьетро
Порденоне
4-3-1-2
Перуджа
4-3-1-2

Ход матча

12'
Гавацци Давиде
 
44'
 
Ди Кьяра Джанлука

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла
Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне
Перуджа Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа
Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа Перуджа 0:0 Читтаделла
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:0 13 8 4 1 17 - 8 28
2. Кротоне 0:1 13 6 3 4 21 - 14 21
3. Читтаделла 12 6 2 4 12 - 12 20
4. Пескара 13 6 2 5 23 - 18 20
5. Порденоне 0:0 13 5 5 3 18 - 15 20
6. Перуджа 0:0 13 5 5 3 14 - 14 20
7. Кьево 12 4 6 2 17 - 14 18
8. Салернитана 0:1 13 5 3 5 14 - 14 18
9. Асколи 12 5 2 5 19 - 15 17
10. Фрозиноне 12 4 5 3 13 - 12 17
11. Эмполи 12 4 5 3 15 - 14 17
12. Пиза 12 4 4 4 17 - 16 16
13. Венеция 12 4 4 4 13 - 13 16
14. Виртус Энтелла 12 4 4 4 11 - 13 16
15. Кремонезе 13 4 4 5 10 - 16 16
16. Юве Стабия 1:0 13 4 2 7 13 - 21 14
17. Специя 12 3 3 6 15 - 18 12
18. Козенца 12 2 6 4 12 - 12 12
19. Ливорно 0:2 13 3 1 9 11 - 19 10
20. Трапани 2:0 13 2 4 7 14 - 21 10
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Ди Кьяра Джанлука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Гавацци Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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