Италия: Серия B 2019-2020
Порденоне
0:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Дачия-Арена
Перуджа
12' Желтая карточкаГавацци Давиде
44' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
14
Паза
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
12 Jan Jurczak
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Балич АндрияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Amara Konate
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
12'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +7 =7 -6Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла
Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне
Перуджа Последние 20 матчей: +8 =5 -7Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа
Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа Перуджа 0:0 Читтаделла
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:0
|13
|8
|4
|1
|17 - 8
|28
|2.
|Кротоне
|0:1
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|3.
|Читтаделла
|12
|6
|2
|4
|12 - 12
|20
|4.
|Пескара
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|5.
|Порденоне
|0:0
|13
|5
|5
|3
|18 - 15
|20
|6.
|Перуджа
|0:0
|13
|5
|5
|3
|14 - 14
|20
|7.
|Кьево
|12
|4
|6
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|0:1
|13
|5
|3
|5
|14 - 14
|18
|9.
|Асколи
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|10.
|Фрозиноне
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|11.
|Эмполи
|12
|4
|5
|3
|15 - 14
|17
|12.
|Пиза
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|13.
|Венеция
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|14.
|Виртус Энтелла
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|15.
|Кремонезе
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|16.
|Юве Стабия
|1:0
|13
|4
|2
|7
|13 - 21
|14
|17.
|Специя
|12
|3
|3
|6
|15 - 18
|12
|18.
|Козенца
|12
|2
|6
|4
|12 - 12
|12
|19.
|Ливорно
|0:2
|13
|3
|1
|9
|11 - 19
|10
|20.
|Трапани
|2:0
|13
|2
|4
|7
|14 - 21
|10
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