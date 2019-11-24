Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Сентрал Кост Маринерз
Позже
Стадион: Сентрал Коаст
Вестерн Юнайтед
27
Lewis
Miller
15
Kye
Rowles
10
Оар
Томас
19
Рисдон
Джош
12
Dario
Jertec
11
Connor
Pain
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewis MillerЗащитник
- Защитник
-
15 Kye RowlesЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оар ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Adam PearceВратарь
-
21 Ruon TongyikЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саймон МэттНападающий
-
-
-
Главный тренер: Paul Okon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рисдон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Dario JertecПолузащитник
-
11 Connor PainПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
14 Max BurgessПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
30 Ryan Scott
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +6 =2 -12Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс
Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Хюм Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Мэйтленд 0:2 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =2 -8Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Амикаль Косса 3:1 Вестерн Юнайтед Колоале 0:6 Вестерн Юнайтед Экс-Бим 1:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малайта Кингз
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|2.
|Сидней
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|Аделаида Юнайтед
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|4.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Перт Глори
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|8.
|Брисбен Роар
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|9.
|Мельбурн Виктори
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
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