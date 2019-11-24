Австралия: Эй-Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. Эй-Лига 2019-2020
Сентрал Кост Маринерз
 
Позже

Стадион:
Вестерн Юнайтед
1
Биригитти
Марк
27
Lewis
Miller
2
Гордон
Зигги
15
Kye
Rowles
3
Клисби
Джек
6
Giancarlo
Gallifuoco
18
Стенснесс
Джанни
4
Eun-Sun
Kim
10
Оар
Томас
11
Да
Силва
Даниэль
17
Samuel
Silvera
1
Курто
Филип
2
Калвер
Аарон
4
Эндрю
Дуранте
6
Connor
Chapman
19
Рисдон
Джош
8
Коне
Панайотис
12
Dario
Jertec
11
Connor
Pain
23
Диаманти
Алессандро
18
Бериша
Бесарт
26
Kwabena
Appiah
Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Юнайтед

Предыдущие игры

Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс
Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Хюм Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Мэйтленд 0:2 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Амикаль Косса 3:1 Вестерн Юнайтед Колоале 0:6 Вестерн Юнайтед Экс-Бим 1:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малайта Кингз
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 7 5 1 1 16 - 11 16
2. Сидней 6 5 0 1 14 - 7 15
3. Аделаида Юнайтед 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Вестерн Юнайтед 6 3 1 2 8 - 7 10
5. Вестерн Сидней Уондерерс 6 3 1 2 8 - 7 10
6. Перт Глори 6 1 3 2 7 - 9 6
7. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Брисбен Роар 6 1 2 3 6 - 8 5
9. Мельбурн Виктори 7 1 2 4 7 - 11 5
10. Сентрал Кост Маринерз 5 1 1 3 6 - 10 4
11. Веллингтон Феникс 6 1 1 4 7 - 10 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...