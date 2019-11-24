Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Верона
0:0
Перерыв

Стадион:
Фиорентина
0'
4' Желтая карточка
Ди Кармине Самуэль
19' Желтая карточка
Пессина Маттео
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
15
Боккетти
Сальваторе
21
Гюнтер
Корай
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
32
Пессина
Маттео
88
Лазович
Дарко
14
Верре
Валерио
10
Ди
Кармине
Самуэль
29
Сальседо
Эдди
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
22
Касерес
Мартин
23
Венути
Лоренцо
24
Бенасси
Марко
5
Бадель
Милан
15
Кристофоро
Себастьян
29
Далберт
Эстеван
7
Рибери
Франк
28
Влахович
Душан
Верона
3-4-2-1
Фиорентина
3-5-2

Ход матча

4'
Ди Кармине Самуэль
 
4'
 
Чеккерини Федерико
Песселья Херман
19'
Пессина Маттео
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Верона 5:1 Табор Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона
Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона Верона 5:0 Унион Фельтре
Фиорентина Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Кальяри 5:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Парма Сассуоло 1:2 Фиорентина
Фиорентина 1:2 Лацио Брешия 0:0 Фиорентина Пистойезе 1:4 Фиорентина Фиорентина 1:0 Удинезе Милан 1:3 Фиорентина Фиорентина 2:1 Сампдория Аталанта 2:2 Фиорентина Фиорентина 0:0 Ювентус Фиорентина 1:0 Перуджа Дженоа 2:1 Фиорентина Фиорентина 3:4 Наполи Фиорентина 3:1 Монца Фиорентина 4:1 Галатасарай Ливорно 0:1 Фиорентина Фиорентина 1:2 Бенфика Арсенал 3:0 Фиорентина

Последние игры между собой

Верона: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Фиорентина 2:1 Верона Товарищеские матчи Фиорентина 1:4 Верона Серия A Верона 0:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Верона Серия A
Верона 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Верона Серия A Верона 1:2 Фиорентина Серия A Верона 3:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:3 Верона Серия A Фиорентина 1:1 Верона Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 13 11 2 0 23 - 10 35
2. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 29 - 12 34
3. Лацио 1:0 Заявка 13 8 3 2 29 - 13 27
4. Кальяри Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
5. Рома 0:0 Заявка 13 6 5 2 20 - 14 23
6. Аталанта Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
7. Наполи Заявка 13 5 5 3 22 - 16 20
8. Парма Заявка 13 5 3 5 20 - 17 18
9. Фиорентина 0:0 Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
10. Верона 0:0 Заявка 13 4 4 5 10 - 11 16
11. Удинезе Заявка 12 4 2 6 8 - 18 14
12. Торино Заявка 13 4 2 7 15 - 20 14
13. Милан Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
14. Сассуоло 0:1 Заявка 12 4 1 7 21 - 22 13
15. Болонья Заявка 13 3 4 6 18 - 22 13
16. Лечче Заявка 12 2 4 6 15 - 25 10
17. Дженоа Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 7 - 19 9
19. Брешия 0:0 Заявка 12 2 2 8 10 - 20 8
20. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 2 8 7 - 18 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Верона 0:0 Фиорентина
Верона
11.4% (16)
Ничья
40.7% (57)
Фиорентина
47.9% (67)
1:1 Ничья
35% (49)
1:2 Фиорентина
28.6% (40)
0:1 Фиорентина
12.9% (18)
2:1 Верона
7.1% (10)
2:2 Ничья
3.6% (5)
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