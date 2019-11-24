Италия: Серия A 2019-2020
Верона
0:0
Перерыв
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Фиорентина
4' Желтая карточкаДи Кармине Самуэль
19' Желтая карточкаПессина Маттео
21
Гюнтер
Корай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 ВеслиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +7 =6 -7Верона 5:1 Табор Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона
Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона Верона 5:0 Унион Фельтре
Фиорентина Последние 20 матчей: +10 =4 -6Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Кальяри 5:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Парма Сассуоло 1:2 Фиорентина
Фиорентина 1:2 Лацио Брешия 0:0 Фиорентина Пистойезе 1:4 Фиорентина Фиорентина 1:0 Удинезе Милан 1:3 Фиорентина Фиорентина 2:1 Сампдория Аталанта 2:2 Фиорентина Фиорентина 0:0 Ювентус Фиорентина 1:0 Перуджа Дженоа 2:1 Фиорентина Фиорентина 3:4 Наполи Фиорентина 3:1 Монца Фиорентина 4:1 Галатасарай Ливорно 0:1 Фиорентина Фиорентина 1:2 Бенфика Арсенал 3:0 Фиорентина
Последние игры между собой
Верона: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|23 - 10
|35
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|29 - 12
|34
|3.
|Лацио
|1:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 13
|27
|4.
|Кальяри
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 14
|23
|6.
|Аталанта
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|7.
|Наполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 16
|20
|8.
|Парма
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|9.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|10.
|Верона
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 11
|16
|11.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|8 - 18
|14
|12.
|Торино
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|13.
|Милан
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|14.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|21 - 22
|13
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|16.
|Лечче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 25
|10
|17.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|19.
|Брешия
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 18
|8
Верона
11.4% (16)
Ничья
40.7% (57)
Фиорентина
47.9% (67)
1:1 Ничья
35% (49)
1:2 Фиорентина
28.6% (40)
0:1 Фиорентина
12.9% (18)
2:1 Верона
7.1% (10)
2:2 Ничья
3.6% (5)
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