Италия: Серия A 2019-2020
Сампдория
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
Удинезе
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
60 Jan Kubala
-
Главный тренер: Luca Gotti
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория
Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле Сампдория 2:0 Ювентус
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =3 -8Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома
Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Удинезе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Удинезе 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Удинезе Серия A Сампдория 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Сампдория Серия A Удинезе 1:4 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Удинезе Кубок Сампдория 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Удинезе Серия A Сампдория 2:2 Удинезе Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|23 - 10
|35
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|29 - 12
|34
|3.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 14
|27
|4.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 14
|25
|5.
|Кальяри
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|6.
|Аталанта
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|7.
|Наполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 16
|20
|8.
|Парма
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 11
|18
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|11.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|8 - 18
|14
|12.
|Торино
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|13.
|Милан
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|22 - 23
|13
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|16.
|Лечче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 25
|10
|17.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 18
|8
|20.
|Брешия
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|10 - 23
|7
Сампдория
73.9% (99)
Ничья
20.9% (28)
Удинезе
5.2% (7)
1:0 Сампдория
37.3% (50)
2:1 Сампдория
26.9% (36)
1:1 Ничья
17.2% (23)
2:0 Сампдория
8.2% (11)
0:1 Удинезе
3.7% (5)
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