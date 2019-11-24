Италия: Серия A 2019-2020

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Сампдория
 
Позже

Стадион:
Удинезе
1
Аудеро
Эмиль
12
Депаоли
Фабио
25
Феррари
Алекс
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
11
Рамирес
Гастон
6
Экдаль
Олбин
91
Бертолаччи
Андреа
14
Янкто
Якуб
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
1
Муссо
Хуан
87
Де
Майо
Себастьян
5
Трост-Эконг
Виллиам
17
Нюйтинк
Брэм
4
Опоку
Николас
38
Мандрагора
Роландо
8
Яяло
Мато
10
Де
Пауль
Родриго
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
30
Несторовски
Илья
15
Ласанья
Кевин
Сампдория
4-4-2
Удинезе
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория
Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле Сампдория 2:0 Ювентус
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома
Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Удинезе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сампдория 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 4:0 Сампдория Серия A
Удинезе 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Удинезе Серия A Сампдория 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Сампдория Серия A Удинезе 1:4 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Удинезе Кубок Сампдория 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Удинезе Серия A Сампдория 2:2 Удинезе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 13 11 2 0 23 - 10 35
2. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 29 - 12 34
3. Лацио Заявка 13 8 3 2 30 - 14 27
4. Рома Заявка 13 7 4 2 23 - 14 25
5. Кальяри Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
6. Аталанта Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
7. Наполи Заявка 13 5 5 3 22 - 16 20
8. Парма Заявка 13 5 3 5 20 - 17 18
9. Верона Заявка 13 5 3 5 11 - 11 18
10. Фиорентина Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
11. Удинезе Заявка 12 4 2 6 8 - 18 14
12. Торино Заявка 13 4 2 7 15 - 20 14
13. Милан Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
14. Сассуоло Заявка 12 4 1 7 22 - 23 13
15. Болонья Заявка 13 3 4 6 18 - 22 13
16. Лечче Заявка 12 2 4 6 15 - 25 10
17. Дженоа Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 7 - 19 9
19. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 2 8 7 - 18 8
20. Брешия Заявка 12 2 1 9 10 - 23 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сампдория - Удинезе
Сампдория
73.9% (99)
Ничья
20.9% (28)
Удинезе
5.2% (7)
1:0 Сампдория
37.3% (50)
2:1 Сампдория
26.9% (36)
1:1 Ничья
17.2% (23)
2:0 Сампдория
8.2% (11)
0:1 Удинезе
3.7% (5)
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