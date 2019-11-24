Италия: Серия A 2019-2020
Болонья
Позже
Стадион: Ренато Далл'Ара
Парма
22
Алвеш
Бруну
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ювара МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Miroslav Tanjga
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория
Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар
Парма Последние 20 матчей: +10 =3 -7Парма 2:0 Рома Фиорентина 1:1 Парма Парма 0:1 Верона Интер Милан 2:2 Парма
Последние игры между собой
Болонья: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
Парма: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|23 - 10
|35
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|29 - 12
|34
|3.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 13
|24
|4.
|Кальяри
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|5.
|Рома
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 14
|22
|6.
|Аталанта
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|7.
|Наполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 16
|20
|8.
|Парма
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 15
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|10.
|Верона
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|11.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|8 - 18
|14
|12.
|Торино
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|13.
|Милан
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|21 - 21
|13
|15.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 20
|12
|16.
|Лечче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 25
|10
|17.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 18
|8
|20.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 20
|7
Болонья
60.9% (84)
Ничья
25.4% (35)
Парма
13.8% (19)
2:1 Болонья
32.6% (45)
1:1 Ничья
23.2% (32)
1:0 Болонья
23.2% (32)
1:2 Парма
9.4% (13)
0:1 Парма
3.6% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...