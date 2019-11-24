Италия: Серия A 2019-2020

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Болонья
 
Позже

Стадион:
Парма
28
Скорупски
Лукаш
15
М'Байе
Ибрахим
14
Томиясу
Такэхиро
4
Денсвил
Стефано
11
Крейчи
Ладислав
32
Сванберг
Маттиас
5
Медель
Гари
31
Джемаили
Блерим
7
Орсолини
Риккардо
24
Паласио
Родриго
10
Сансоне
Никола
1
Сепе
Луиджи
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
3
Дермаку
Кастриот
36
Дармиан
Маттео
33
Куцка
Юрай
21
Скоццарелла
Маттео
17
Барилла
Антонио
28
Гальоло
Риккардо
44
Кулушевски
Деян
93
Спрокати
Маттиа
Болонья
4-3-3
Парма
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория
Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар
Парма Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Парма 2:0 Рома Фиорентина 1:1 Парма Парма 0:1 Верона Интер Милан 2:2 Парма
Парма 5:1 Дженоа СПАЛ 2013 1:0 Парма Парма 3:2 Торино Парма 1:0 Сассуоло Лацио 2:0 Парма Парма 1:3 Кальяри Удинезе 1:3 Парма Парма 0:1 Ювентус Парма 3:1 Венеция Парма 2:1 Сампдория Бёрнли 2:0 Парма Михельдорф 0:4 Парма Парма 2:2 Трабзонспор Парма 4:0 Обермаис Рома 2:1 Парма Парма 1:0 Фиорентина

Последние игры между собой

Болонья: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
Парма: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
Болонья 4:1 Парма Серия A Парма 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Парма Серия A Парма 1:1 Болонья Серия A
Парма 0:2 Болонья Серия A Болонья 1:2 Парма Серия A Парма 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Парма Серия A Болонья 0:0 Парма Серия A Парма 0:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Парма Серия A Парма 2:1 Болонья Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 13 11 2 0 23 - 10 35
2. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 29 - 12 34
3. Лацио Заявка 12 7 3 2 28 - 13 24
4. Кальяри Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
5. Рома Заявка 12 6 4 2 20 - 14 22
6. Аталанта Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
7. Наполи Заявка 13 5 5 3 22 - 16 20
8. Парма Заявка 12 5 2 5 18 - 15 17
9. Фиорентина Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
10. Верона Заявка 12 4 3 5 10 - 11 15
11. Удинезе Заявка 12 4 2 6 8 - 18 14
12. Торино Заявка 13 4 2 7 15 - 20 14
13. Милан Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
14. Сассуоло Заявка 11 4 1 6 21 - 21 13
15. Болонья Заявка 12 3 3 6 16 - 20 12
16. Лечче Заявка 12 2 4 6 15 - 25 10
17. Дженоа Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 7 - 19 9
19. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 2 8 7 - 18 8
20. Брешия Заявка 11 2 1 8 10 - 20 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Болонья - Парма
Болонья
60.9% (84)
Ничья
25.4% (35)
Парма
13.8% (19)
2:1 Болонья
32.6% (45)
1:1 Ничья
23.2% (32)
1:0 Болонья
23.2% (32)
1:2 Парма
9.4% (13)
0:1 Парма
3.6% (5)
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