Италия: Серия A 2019-2020

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Рома
 
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Стадион:
Брешия

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Парма 2:0 Рома Боруссия М 2:1 Рома Рома 2:1 Наполи Удинезе 0:4 Рома
Рома 2:1 Милан Рома 1:1 Боруссия М Сампдория 0:0 Рома Рома 1:1 Кальяри Вольфсбергер 1:1 Рома Лечче 0:1 Рома Рома 0:2 Аталанта Болонья 1:2 Рома Рома 4:0 Истанбул Башакшехир Рома 4:2 Сассуоло Лацио 1:1 Рома Рома 3:3 Дженоа S.S. Arezzo 1:3 Рома Рома 2:2 Реал Мадрид Атлетик Б 2:2 Рома Лилль 2:3 Рома
Брешия Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан
Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате

Последние игры между собой

Рома: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Брешия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Рома 1:1 Брешия Серия A Брешия 2:1 Рома Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 12 10 2 0 20 - 9 32
2. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 26 - 12 31
3. Лацио Заявка 12 7 3 2 28 - 13 24
4. Кальяри Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
5. Аталанта Заявка 12 6 4 2 30 - 18 22
6. Рома Заявка 12 6 4 2 20 - 14 22
7. Наполи Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
8. Парма Заявка 12 5 2 5 18 - 15 17
9. Фиорентина Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
10. Верона Заявка 12 4 3 5 10 - 11 15
11. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
12. Удинезе Заявка 12 4 2 6 8 - 18 14
13. Сассуоло Заявка 11 4 1 6 21 - 21 13
14. Милан Заявка 12 4 1 7 11 - 16 13
15. Болонья Заявка 12 3 3 6 16 - 20 12
16. Лечче Заявка 12 2 4 6 15 - 25 10
17. Дженоа Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 7 - 19 9
19. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 2 8 7 - 18 8
20. Брешия Заявка 11 2 1 8 10 - 20 7
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Брешия

    До начала игры, которая состоится 24.11.2019, осталось 2 дня 15 часов 44 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Рома - Брешия
    Рома
    100% (48)
    Ничья
    0% (0)
    Брешия
    0% (0)
    2:0 Рома
    60.4% (29)
    2:1 Рома
    14.6% (7)
    3:1 Рома
    12.5% (6)
    3:0 Рома
    8.3% (4)
    1:0 Рома
    4.2% (2)
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