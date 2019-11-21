Италия: Серия A 2019-2020
Рома
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Стадион: Олимпийский (Рим)
Брешия
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +10 =7 -3Парма 2:0 Рома Боруссия М 2:1 Рома Рома 2:1 Наполи Удинезе 0:4 Рома
Брешия Последние 20 матчей: +9 =1 -10Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан
Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате
Последние игры между собой
Рома: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Брешия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|20 - 9
|32
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 13
|24
|4.
|Кальяри
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|5.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|30 - 18
|22
|6.
|Рома
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 14
|22
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|8.
|Парма
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 15
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|10.
|Верона
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|11.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|12.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|8 - 18
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|21 - 21
|13
|14.
|Милан
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 16
|13
|15.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 20
|12
|16.
|Лечче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 25
|10
|17.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 18
|8
|20.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 20
|7
Рома
100% (48)
Ничья
0% (0)
Брешия
0% (0)
2:0 Рома
60.4% (29)
2:1 Рома
14.6% (7)
3:1 Рома
12.5% (6)
3:0 Рома
8.3% (4)
1:0 Рома
4.2% (2)
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