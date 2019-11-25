Италия: Серия A 2019-2020

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СПАЛ 2013
1:1
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
28' Желтая карточка
Петанья Андреа
41' Желтая карточка
Миссироли Симоне
1:0
55' Пенальти
Петанья Андреа
1:1
57' Гол
Стураро Стефано
61' Желтая карточка
Гильоне Паоло
90'+4
99
Бериша
Этрит
26
Сала
Джакопо
23
Викари
Франческо
27
Фелипе
Диас
21
Стрефецца
Габриэль
7
Миссироли
Симоне
6
Вальдифиори
Мирко
19
Куртич
Ясмин
13
Реца
Аркадиуш
31
Ди
Франческо
Федерико
37
Петанья
Андреа
97
Раду
Йонуц
18
Гильоне
Паоло
17
Ромеро
Кристиан
2
Сапата
Кристиан
4
Кришито
Доменико
8
Лерагер
Лукас
21
Радованович
Иван
29
Кассата
Франческо
28
Агудело
Кевин
99
Пинамонти
Андреа
27
Стураро
Стефано
СПАЛ 2013
3-5-2
Дженоа
4-3-3

Ход матча

28'
Петанья Андреа
 
41'
Миссироли Симоне
 
49'
Валоти Матиа
Ди Франческо Федерико
 
55'
Петанья Андреа
1:0
57'
1:1
Стураро Стефано
(Гильоне Паоло)
61'
 
Гильоне Паоло
62'
 
Пандев Горан
Лерагер Лукас
62'
 
Фавилли Андреа
Пинамонти Андреа
68'
Роша Игор II
Стрефецца Габриэль
 
74'
 
Denilho Cleonise
Стураро Стефано
80'
Мурджа Алессандро
Вальдифиори Мирко
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи
Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица
Дженоа Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе Ювентус 2:1 Дженоа
Дженоа 3:1 Брешия Парма 5:1 Дженоа Дженоа 1:2 Милан Лацио 4:0 Дженоа Дженоа 0:0 Болонья Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа Бордо 1:3 Дженоа Нант 1:1 Дженоа Дженоа 5:1 Сен-Ло Манш Лион 3:4 Дженоа

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Дженоа: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 Серия A Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 1:0 Дженоа Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 13 11 2 0 23 - 10 35
2. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 29 - 12 34
3. Лацио Заявка 13 8 3 2 30 - 14 27
4. Кальяри Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
5. Рома Заявка 13 7 4 2 23 - 14 25
6. Аталанта Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
7. Наполи Заявка 13 5 5 3 22 - 16 20
8. Парма Заявка 13 5 3 5 20 - 17 18
9. Верона Заявка 13 5 3 5 11 - 11 18
10. Фиорентина Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
11. Торино Заявка 13 4 2 7 15 - 20 14
12. Милан Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
13. Удинезе Заявка 13 4 2 7 9 - 20 14
14. Сассуоло Заявка 12 4 1 7 22 - 23 13
15. Болонья Заявка 13 3 4 6 18 - 22 13
16. Сампдория Заявка 13 3 3 7 9 - 20 12
17. Лечче Заявка 13 2 5 6 17 - 27 11
18. Дженоа Заявка 13 2 4 7 15 - 27 10
19. СПАЛ 2013 Заявка 13 2 3 8 8 - 19 9
20. Брешия Заявка 12 2 1 9 10 - 23 7
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 1:1 Дженоа
СПАЛ 2013
35.1% (52)
Ничья
49.3% (73)
Дженоа
15.5% (23)
1:1 Ничья
38.5% (57)
2:1 СПАЛ 2013
16.9% (25)
1:0 СПАЛ 2013
15.5% (23)
0:0 Ничья
8.1% (12)
1:2 Дженоа
8.1% (12)
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