Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Дженоа

46' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Ох, нехорошо это выглядит. Реца Аркадиуш получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Реца Аркадиуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Вальдифиори Мирко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Пинамонти Андреа пробил со штрафного прямо в стенку

41' Миссироли Симоне получил желтую карточку от судьи

41' Миссироли Симоне ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

40' Кассата Франческо бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!

39' Вальдифиори Мирко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Бериша Этрит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Куртич Ясмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Викари Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Головой пробил Лерагер Лукас , но голкипер отбил его в поле!

34' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Ромеро Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Петанья Андреа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

26' Игрок из команды СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Хорошо играет на выходе Бериша Этрит - мяч в ее руках

24' Сапата Кристиан из команды Дженоа плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

24' Миссироли Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Миссироли Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Реца Аркадиуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Радованович Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Игрок из команды СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Дженоа

14' Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Гильоне Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Стрефецца Габриэль наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

3' Матч возобновлен

3' Лерагер Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Стураро Стефано не смог попасть в створ ударом издали

1' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Дженоа начинает с центра поля