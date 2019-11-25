Италия: Серия A 2019-2020
СПАЛ 2013
1:1
Конец матча
Стадион: Паоло Мацца
Дженоа
28' Желтая карточкаПетанья Андреа
41' Желтая карточкаМиссироли Симоне
1:0
55' ПенальтиПетанья Андреа
1:1
57' ГолСтураро Стефано
61' Желтая карточкаГильоне Паоло
99
Бериша
Этрит
26
Сала
Джакопо
27
Фелипе
Диас
19
Куртич
Ясмин
97
Раду
Йонуц
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
-
26 Сала ДжакопоЗащитник
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
-
10 Гюмюш СинанНападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thiago Motta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
28'
41'
55'
1:0
57'
1:1
61'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +9 =3 -8Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи
Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица
Дженоа Последние 20 матчей: +7 =4 -9Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе Ювентус 2:1 Дженоа
Дженоа 3:1 Брешия Парма 5:1 Дженоа Дженоа 1:2 Милан Лацио 4:0 Дженоа Дженоа 0:0 Болонья Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа Бордо 1:3 Дженоа Нант 1:1 Дженоа Дженоа 5:1 Сен-Ло Манш Лион 3:4 Дженоа
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Дженоа: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|23 - 10
|35
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|29 - 12
|34
|3.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 14
|27
|4.
|Кальяри
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 14
|25
|6.
|Аталанта
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|7.
|Наполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 16
|20
|8.
|Парма
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 11
|18
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|11.
|Торино
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|12.
|Милан
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 20
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|22 - 23
|13
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|16.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 20
|12
|17.
|Лечче
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 27
|10
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|20.
|Брешия
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|10 - 23
|7
СПАЛ 2013
35.1% (52)
Ничья
49.3% (73)
Дженоа
15.5% (23)
1:1 Ничья
38.5% (57)
2:1 СПАЛ 2013
16.9% (25)
1:0 СПАЛ 2013
15.5% (23)
0:0 Ничья
8.1% (12)
1:2 Дженоа
8.1% (12)
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