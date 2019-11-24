Италия: Серия A 2019-2020
Лечче
Отложен
Стадион: Виа дель Маре
Кальяри
90
Ольсен
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Блеве МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
90 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кастро ЛукасПолузащитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +4 =4 -12Лацио 4:2 Лечче Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус
Кальяри Последние 20 матчей: +11 =6 -3Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри
Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри
Последние игры между собой
Лечче: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Кальяри: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|23 - 10
|35
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|29 - 12
|34
|3.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 14
|27
|4.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 14
|25
|5.
|Кальяри
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|6.
|Аталанта
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|7.
|Наполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 16
|20
|8.
|Парма
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 11
|18
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|11.
|Торино
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|12.
|Милан
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 20
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|22 - 23
|13
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|16.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 20
|12
|17.
|Лечче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 25
|10
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 18
|8
|20.
|Брешия
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|10 - 23
|7
Лечче
22.7% (32)
Ничья
33.3% (47)
Кальяри
44% (62)
1:1 Ничья
29.1% (41)
1:2 Кальяри
28.4% (40)
2:1 Лечче
12.1% (17)
0:1 Кальяри
9.9% (14)
1:0 Лечче
9.2% (13)
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