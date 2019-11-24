Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Лечче
 
Отложен

Стадион:
Кальяри
21
Габриэл
Васконселлос
29
Рисполи
Андреа
5
Лучиони
Фабио
13
Россеттини
Лука
27
Кальдерони
Марко
4
Петриччоне
Якопо
77
Тахцидис
Панайотис
23
Табанелли
Андреа
11
Шахов
Евгений
9
Лападула
Джанлука
19
Ла
Мантия
Андреа
90
Ольсен
Робин
12
Каччаторе
Фабрицио
19
Пизакане
Фабио
15
Клаван
Рагнар
22
Ликояннис
Хараламбос
18
Нандес
Найтан
8
Чигарини
Лука
6
Рог
Марко
4
Наингголан
Раджа
99
Симеоне
Джованни
10
Педру
Жоау
III
Лечче
4-3-1-2
Кальяри
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Лацио 4:2 Лечче Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус
Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца Лечче 0:1 Верона
Кальяри Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри
Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри

Последние игры между собой

Лечче: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Кальяри: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Кальяри 1:2 Лечче Серия A Лечче 0:2 Кальяри Серия A Лечче 3:3 Кальяри Серия A Кальяри 3:2 Лечче Серия A
Кальяри 2:0 Лечче Серия A Лечче 2:0 Кальяри Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 13 11 2 0 23 - 10 35
2. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 29 - 12 34
3. Лацио Заявка 13 8 3 2 30 - 14 27
4. Рома Заявка 13 7 4 2 23 - 14 25
5. Кальяри Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
6. Аталанта Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
7. Наполи Заявка 13 5 5 3 22 - 16 20
8. Парма Заявка 13 5 3 5 20 - 17 18
9. Верона Заявка 13 5 3 5 11 - 11 18
10. Фиорентина Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
11. Торино Заявка 13 4 2 7 15 - 20 14
12. Милан Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
13. Удинезе Заявка 13 4 2 7 9 - 20 14
14. Сассуоло Заявка 12 4 1 7 22 - 23 13
15. Болонья Заявка 13 3 4 6 18 - 22 13
16. Сампдория Заявка 13 3 3 7 9 - 20 12
17. Лечче Заявка 12 2 4 6 15 - 25 10
18. Дженоа Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
19. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 2 8 7 - 18 8
20. Брешия Заявка 12 2 1 9 10 - 23 7
  • До матча
  • Судья
    Начало матча отложено.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лечче - Кальяри
Лечче
22.7% (32)
Ничья
33.3% (47)
Кальяри
44% (62)
1:1 Ничья
29.1% (41)
1:2 Кальяри
28.4% (40)
2:1 Лечче
12.1% (17)
0:1 Кальяри
9.9% (14)
1:0 Лечче
9.2% (13)
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