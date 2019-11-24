Италия: Серия A 2019-2020

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Сассуоло
1:1
Перерыв

Стадион:
Лацио
0'
16' Желтая карточка
Пелузо Федерико
24' Желтая карточка
Лулич Сенад
0:1
34' Гол
Иммобиле Чиро
44' Желтая карточка
Луис Фелипе
1:1
45' Гол
Капуто Франческо
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
19
Романья
Филиппо
2
Марлон
13
Пелузо
Федерико
8
Дункан
Альфред
4
Маньянелли
Франческо
10
Джуричич
Филип
73
Локателли
Мануэль
7
Бога
Джереми
9
Капуто
Франческо
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
19
Лулич
Сенад
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
Сассуоло
4-2-3-1
Лацио
3-5-2

Ход матча

16'
Пелузо Федерико
 
24'
 
Лулич Сенад
34'
0:1
Иммобиле Чиро
(Корреа Хоакин)
44'
 
Луис Фелипе
45'
Капуто Франческо
(Пелузо Федерико)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло
Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло
Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Лацио 4:2 Лечче Лацио 1:2 Селтик Милан 1:2 Лацио Лацио 4:0 Торино
Фиорентина 1:2 Лацио Селтик 2:1 Лацио Лацио 3:3 Аталанта Болонья 2:2 Лацио Лацио 2:1 Ренн Лацио 4:0 Дженоа Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио Сельта 1:2 Лацио Падерборн 2:4 Лацио Борнмут 3:4 Лацио Лацио 4:0 Мантова

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Лацио: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Лацио 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Лацио Серия A Сассуоло 0:3 Лацио Серия A Лацио 6:1 Сассуоло Серия A
Сассуоло 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:1 Сассуоло Серия A Лацио 0:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Лацио Серия A Сассуоло 0:3 Лацио Серия A Лацио 3:2 Сассуоло Серия A Лацио 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Лацио Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 13 11 2 0 23 - 10 35
2. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 29 - 12 34
3. Лацио 1:0 Заявка 13 8 3 2 29 - 13 27
4. Кальяри Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
5. Рома 0:0 Заявка 13 6 5 2 20 - 14 23
6. Аталанта Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
7. Наполи Заявка 13 5 5 3 22 - 16 20
8. Парма Заявка 13 5 3 5 20 - 17 18
9. Фиорентина 0:0 Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
10. Верона 0:0 Заявка 13 4 4 5 10 - 11 16
11. Удинезе Заявка 12 4 2 6 8 - 18 14
12. Торино Заявка 13 4 2 7 15 - 20 14
13. Милан Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
14. Сассуоло 0:1 Заявка 12 4 1 7 21 - 22 13
15. Болонья Заявка 13 3 4 6 18 - 22 13
16. Лечче Заявка 12 2 4 6 15 - 25 10
17. Дженоа Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Сампдория Заявка 12 2 3 7 7 - 19 9
19. Брешия 0:0 Заявка 12 2 2 8 10 - 20 8
20. СПАЛ 2013 Заявка 12 2 2 8 7 - 18 8
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Лацио
Сассуоло
7.1% (10)
Ничья
10.7% (15)
Лацио
82.1% (115)
1:2 Лацио
62.1% (87)
1:1 Ничья
10% (14)
0:1 Лацио
7.1% (10)
2:1 Сассуоло
5.7% (8)
0:2 Лацио
3.6% (5)
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