Италия: Серия A 2019-2020
Сассуоло
1:1
Перерыв
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Лацио
16' Желтая карточкаПелузо Федерико
24' Желтая карточкаЛулич Сенад
0:1
34' ГолИммобиле Чиро
44' Желтая карточкаЛуис Фелипе
1:1
45' ГолКапуто Франческо
2
Марлон
4
Патрик
19
Лулич
Сенад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
24'
34'
0:1
44'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =2 -8Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло
Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло
Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5Лацио 4:2 Лечче Лацио 1:2 Селтик Милан 1:2 Лацио Лацио 4:0 Торино
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Лацио: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|23 - 10
|35
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|29 - 12
|34
|3.
|Лацио
|1:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 13
|27
|4.
|Кальяри
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 14
|23
|6.
|Аталанта
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|7.
|Наполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 16
|20
|8.
|Парма
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|9.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|10.
|Верона
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 11
|16
|11.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|8 - 18
|14
|12.
|Торино
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|13.
|Милан
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|14.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|21 - 22
|13
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|16.
|Лечче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 25
|10
|17.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|19.
|Брешия
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 18
|8
Сассуоло
7.1% (10)
Ничья
10.7% (15)
Лацио
82.1% (115)
1:2 Лацио
62.1% (87)
1:1 Ничья
10% (14)
0:1 Лацио
7.1% (10)
2:1 Сассуоло
5.7% (8)
0:2 Лацио
3.6% (5)
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