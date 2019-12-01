Италия: Серия B 2019-2020
Перуджа
2:1
Второй тайм: 52'
Стадион: Ренато Кури
Пескара
19' Желтая карточкаБузеллато Массимилиано
1:0
20' ГолЙемелло Пьетро
31' Желтая карточкаЙемелло Пьетро
2:0
34' ГолКапоне Кристиан
40' Желтая карточкаБетелла Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Балич АндрияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Amara Konate
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 ПепинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Mirko DrudiЗащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
Ход матча
20'
31'
34'
2:0
40'
45'
2:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: +8 =4 -8Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи
Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа
Пескара Последние 20 матчей: +8 =5 -7Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара
Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Пескара: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|14
|9
|4
|1
|20 - 8
|31
|2.
|Порденоне
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|3.
|Кротоне
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|4.
|Читтаделла
|14
|6
|4
|4
|14 - 14
|22
|5.
|Перуджа
|2:1
|14
|6
|4
|4
|16 - 18
|22
|6.
|Асколи
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|7.
|Кьево
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|8.
|Пескара
|1:2
|14
|6
|2
|6
|24 - 20
|20
|9.
|Фрозиноне
|14
|5
|5
|4
|17 - 14
|20
|10.
|Виртус Энтелла
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|11.
|Салернитана
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|12.
|Эмполи
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|13.
|Пиза
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|14.
|Венеция
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|15.
|Кремонезе
|14
|4
|5
|5
|10 - 16
|17
|16.
|Специя
|14
|4
|4
|6
|18 - 19
|16
|17.
|Юве Стабия
|14
|4
|2
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Трапани
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|13
|19.
|Козенца
|14
|2
|7
|5
|15 - 16
|13
|20.
|Ливорно
|14
|3
|2
|9
|12 - 19
|11
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