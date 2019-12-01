Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Перуджа
2:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Пескара
0'
19' Желтая карточка
Бузеллато Массимилиано
1:0
20' Гол
Йемелло Пьетро
31' Желтая карточка
Йемелло Пьетро
2:0
34' Гол
Капоне Кристиан
40' Желтая карточка
Бетелла Давиде
2:1
45' Гол
 52'
1
Guglielmo
Vicario
2
Рози
Алеандро
32
Дьомбер
Норберт
6
Filippo
Sgarbi
3
Mardochee
Nzita
14
Николусси-Кавилья
Ханс
4
Marco
Carraro
10
Драгомир
Влад
11
Буонаюто
Кристиан
29
Капоне
Кристиан
9
Йемелло
Пьетро
12
Кастари
Элхан
13
Чофани
Маттео
18
Бетелла
Давиде
6
Сконьямильо
Дженнаро
40
Edoardo
Masciangelo
31
Бузеллато
Массимилиано
37
Кастанос
Григорис
8
Мемушай
Ледиан
11
Галано
Кристиан
29
Gennaro
Borrelli
24
Пепин
Перуджа
4-3-1-2
Пескара
3-4-2-1

Ход матча

19'
 
Бузеллато Массимилиано
20'
Йемелло Пьетро
(Николусси-Кавилья Ханс)
1:0
31'
Йемелло Пьетро
 
34'
Капоне Кристиан
(Рози Алеандро)
2:0
40'
 
Бетелла Давиде
45'
2:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи
Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа
Пескара Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара
Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Пескара: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Пескара 1:1 Перуджа Серия B Перуджа 2:1 Пескара Серия B Пескара 0:2 Перуджа Серия B Перуджа 4:2 Пескара Серия B
Перуджа 0:4 Пескара Серия B Пескара 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 1:2 Пескара Серия B Пескара 2:2 Перуджа Серия B Перуджа 2:2 Пескара Серия B Перуджа 0:0 Пескара Серия C1 B Пескара 1:0 Перуджа Серия C1 B Перуджа 2:1 Пескара Серия C1 B Пескара 1:2 Перуджа Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 14 9 4 1 20 - 8 31
2. Порденоне 13 6 4 3 21 - 15 22
3. Кротоне 14 6 4 4 22 - 16 22
4. Читтаделла 14 6 4 4 14 - 14 22
5. Перуджа 2:1 14 6 4 4 16 - 18 22
6. Асколи 14 6 3 5 23 - 18 21
7. Кьево 14 5 6 3 19 - 16 21
8. Пескара 1:2 14 6 2 6 24 - 20 20
9. Фрозиноне 14 5 5 4 17 - 14 20
10. Виртус Энтелла 14 5 4 5 14 - 15 19
11. Салернитана 14 5 4 5 15 - 16 19
12. Эмполи 14 4 6 4 16 - 19 18
13. Пиза 13 4 5 4 18 - 17 17
14. Венеция 14 4 5 5 14 - 16 17
15. Кремонезе 14 4 5 5 10 - 16 17
16. Специя 14 4 4 6 18 - 19 16
17. Юве Стабия 14 4 2 8 14 - 23 14
18. Трапани 14 3 4 7 15 - 22 13
19. Козенца 14 2 7 5 15 - 16 13
20. Ливорно 14 3 2 9 12 - 19 11
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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