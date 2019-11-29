Италия: Серия B 2019-2020
Козенца
1:1
Второй тайм: 86'
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Специя
27' Желтая карточкаSalvatore Monaco II
1:0
38' ГолРивьер Эммануэль
45' Желтая карточкаGiuseppe Mastinu
45' Желтая карточкаTommaso D'Orazio
55' Желтая карточкаGiulio Maggiore
1:1
63' ГолРагуза Антонио
68' Желтая карточкаJuan Manuel Ramos
70' Вторая желтая карточкаJuan Manuel Ramos
32
Баэс
Хайме
28
Эрлич
Мартин
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
38'
1:0
45'
45'
55'
63'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 12
-
10 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +4 =8 -8Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца
Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца
Специя Последние 20 матчей: +6 =4 -10Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя
Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия Специя 3:5 Сампдория Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя
Последние игры между собой
Козенца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|13
|8
|4
|1
|18 - 8
|28
|2.
|Порденоне
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|3.
|Кротоне
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|4.
|Читтаделла
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|5.
|Кьево
|13
|5
|6
|2
|19 - 15
|21
|6.
|Асколи
|13
|6
|2
|5
|22 - 17
|20
|7.
|Пескара
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|8.
|Перуджа
|13
|5
|4
|4
|14 - 17
|19
|9.
|Салернитана
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|10.
|Эмполи
|13
|4
|6
|3
|16 - 15
|18
|11.
|Пиза
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|12.
|Венеция
|13
|4
|5
|4
|14 - 14
|17
|13.
|Фрозиноне
|13
|4
|5
|4
|13 - 14
|17
|14.
|Виртус Энтелла
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|15.
|Кремонезе
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|16.
|Специя
|1:1
|14
|4
|4
|6
|18 - 19
|16
|17.
|Юве Стабия
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|18.
|Козенца
|1:1
|14
|2
|7
|5
|15 - 16
|13
|19.
|Ливорно
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|20.
|Трапани
|13
|2
|4
|7
|14 - 22
|10
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