Италия: Серия B 2019-2020

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Козенца
1:1
Второй тайм: 86'

Стадион:
Специя
0'
27' Желтая карточка
Salvatore Monaco II
1:0
38' Гол
Ривьер Эммануэль
45' Желтая карточка
Giuseppe Mastinu
45' Желтая карточка
Tommaso D'Orazio
55' Желтая карточка
Giulio Maggiore
1:1
63' Гол
Рагуза Антонио
68' Желтая карточка
Juan Manuel Ramos
70' Вторая желтая карточка
Juan Manuel Ramos
86'
33
Pietro
Perina
27
Биттанте
Лука
23
Salvatore
Monaco
II
4
Капела
Анибал
11
Tommaso
D'Orazio
30
Franck
Kanoute
21
Mirko
Bruccini
32
Баэс
Хайме
17
Машаш
Зинедин
7
Пьерини
Николас
29
Ривьер
Эммануэль
1
Скуффет
Симоне
21
Salvador
Ferrer
13
Капрадосси
Элио
28
Эрлич
Мартин
3
Juan
Manuel
Ramos
25
Giulio
Maggiore
16
Бартоломей
Паоло
15
Giuseppe
Mastinu
32
Рагуза
Антонио
17
Гудьонсен
Свейнн
26
Бидуи
Софьян
Козенца
4-2-3-1
Специя
4-3-3

Ход матча

27'
Salvatore Monaco II
 
38'
Ривьер Эммануэль
(Баэс Хайме)
1:0
45'
 
Giuseppe Mastinu
45'
Tommaso D'Orazio
 
46'
 
Акампора Дженнаро
Giuseppe Mastinu
55'
 
Giulio Maggiore
63'
1:1
Рагуза Антонио
(Гудьонсен Свейнн)
65'
Шаудоне Даниэле
Машаш Зинедин
 
68'
 
Juan Manuel Ramos
69'
Mirko Carretta
Баэс Хайме
 
70'
 
Juan Manuel Ramos
72'
 
Маркицца Риккардо
Бидуи Софьян
77'
Греко Леандро
Franck Kanoute
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 12
  • 10 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца
Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца
Специя Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Специя 2:0 Фрозиноне Пиза 3:2 Специя Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя
Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия Специя 3:5 Сампдория Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя

Последние игры между собой

Козенца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Козенца 1:0 Специя Серия B Специя 4:0 Козенца Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 13 8 4 1 18 - 8 28
2. Порденоне 13 6 4 3 21 - 15 22
3. Кротоне 13 6 3 4 21 - 15 21
4. Читтаделла 13 6 3 4 13 - 13 21
5. Кьево 13 5 6 2 19 - 15 21
6. Асколи 13 6 2 5 22 - 17 20
7. Пескара 13 6 2 5 23 - 18 20
8. Перуджа 13 5 4 4 14 - 17 19
9. Салернитана 13 5 3 5 14 - 15 18
10. Эмполи 13 4 6 3 16 - 15 18
11. Пиза 13 4 5 4 18 - 17 17
12. Венеция 13 4 5 4 14 - 14 17
13. Фрозиноне 13 4 5 4 13 - 14 17
14. Виртус Энтелла 13 4 4 5 12 - 15 16
15. Кремонезе 13 4 4 5 10 - 16 16
16. Специя 1:1 14 4 4 6 18 - 19 16
17. Юве Стабия 13 4 2 7 14 - 21 14
18. Козенца 1:1 14 2 7 5 15 - 16 13
19. Ливорно 13 3 1 9 12 - 19 10
20. Трапани 13 2 4 7 14 - 22 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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