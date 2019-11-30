Италия: Серия B 2019-2020
Фрозиноне
1:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Бенито Стирпе
Эмполи
1:0
2' ГолБегетто Андреа
17
Роден
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дези ЯкопоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =6 -8Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани
Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе
Эмполи Последние 20 матчей: +9 =6 -5Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя
Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Эмполи: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0
|14
|8
|5
|1
|18 - 8
|29
|2.
|Порденоне
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|3.
|Кротоне
|0:0
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|4.
|Читтаделла
|0:0
|14
|6
|4
|4
|13 - 13
|22
|5.
|Кьево
|13
|5
|6
|2
|19 - 15
|21
|6.
|Асколи
|13
|6
|2
|5
|22 - 17
|20
|7.
|Пескара
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|8.
|Фрозиноне
|1:0
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|9.
|Перуджа
|13
|5
|4
|4
|14 - 17
|19
|10.
|Салернитана
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|11.
|Эмполи
|0:1
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|12.
|Венеция
|0:0
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|13.
|Пиза
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|14.
|Кремонезе
|0:0
|14
|4
|5
|5
|10 - 16
|17
|15.
|Виртус Энтелла
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|16.
|Специя
|14
|4
|4
|6
|18 - 19
|16
|17.
|Юве Стабия
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|18.
|Козенца
|14
|2
|7
|5
|15 - 16
|13
|19.
|Ливорно
|0:0
|14
|3
|2
|9
|12 - 19
|11
|20.
|Трапани
|13
|2
|4
|7
|14 - 22
|10
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