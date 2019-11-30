Италия: Серия B 2019-2020

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Фрозиноне
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Эмполи
0'
1:0
2' Гол
Бегетто Андреа
24'
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
7
Паганини
Лука
5
Гори
Мирко
8
Майелло
Раффаэле
17
Роден
Маркус
13
Бегетто
Андреа
18
Новакович
Андрия
10
Дионизи
Федерико
1
Бриньоли
Альберто
5
Весели
Фредерик
3
Майетта
Доменико
4
Николау
Димитриос
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
28
Niccolo
Ricchi
25
Бандинелли
Филиппо
10
Дези
Якопо
20
Ла
Гумина
Антонино
7
Leonardo
Mancuso
Фрозиноне
3-5-2
Эмполи
4-3-1-2

Ход матча

2'
Бегетто Андреа
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани
Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе
Эмполи Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя
Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Эмполи: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Эмполи 2:1 Фрозиноне Серия A Фрозиноне 3:3 Эмполи Серия A Фрозиноне 2:4 Эмполи Серия B Эмполи 3:3 Фрозиноне Серия B
Эмполи 1:2 Фрозиноне Серия A Фрозиноне 2:0 Эмполи Серия A Эмполи 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:3 Эмполи Серия B Фрозиноне 3:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Фрозиноне Серия B Эмполи 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:1 Эмполи Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 14 8 5 1 18 - 8 29
2. Порденоне 13 6 4 3 21 - 15 22
3. Кротоне 0:0 14 6 4 4 21 - 15 22
4. Читтаделла 0:0 14 6 4 4 13 - 13 22
5. Кьево 13 5 6 2 19 - 15 21
6. Асколи 13 6 2 5 22 - 17 20
7. Пескара 13 6 2 5 23 - 18 20
8. Фрозиноне 1:0 14 5 5 4 14 - 14 20
9. Перуджа 13 5 4 4 14 - 17 19
10. Салернитана 13 5 3 5 14 - 15 18
11. Эмполи 0:1 14 4 6 4 16 - 16 18
12. Венеция 0:0 14 4 6 4 14 - 14 18
13. Пиза 13 4 5 4 18 - 17 17
14. Кремонезе 0:0 14 4 5 5 10 - 16 17
15. Виртус Энтелла 13 4 4 5 12 - 15 16
16. Специя 14 4 4 6 18 - 19 16
17. Юве Стабия 13 4 2 7 14 - 21 14
18. Козенца 14 2 7 5 15 - 16 13
19. Ливорно 0:0 14 3 2 9 12 - 19 11
20. Трапани 13 2 4 7 14 - 22 10
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Бегетто Андреа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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