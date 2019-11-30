Италия: Серия B 2019-2020

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Салернитана
1:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Асколи
0'
1:0
24' Гол
Ломбарди Кристиано
55'
12
Alessandro
Micai
16
Каро
Андреас
2
Биллонг
Жан-Клод
26
Pierluigi
Pinto
14
Francesco
Di
Tacchio
25
Ломбарди
Кристиано
21
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
13
Кийине
Софиан
3
Lopez
Walter
II
10
Джаллоу
Ламин
15
Гондо
Седрик
33
Леали
Никола
28
Cristian
Andreoni
23
Броско
Риккардо
15
Гравильон
Эндрю
19
Падоин
Симоне
7
Michele
Cavion
8
Петруччи
Давиде
30
Брлек
Петар
18
Moutir
Chaija
17
Да
Крус
Алессио
9
Скамачча
Джанлука
Салернитана
3-1-4-2
Асколи
4-3-1-2

Ход матча

24'
Ломбарди Кристиано
(Francesco Di Tacchio)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Юве Стабия 2:0 Салернитана Кремонезе 1:0 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 2:1 Салернитана
Салернитана 1:1 Перуджа Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Фрозиноне Ливорно 2:3 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Трапани 0:1 Салернитана Салернитана 0:2 Беневенто Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 3:1 Пескара Лечче 4:0 Салернитана Салернитана 3:1 Катанзаро Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Пескара 2:0 Салернитана Салернитана 1:2 Козенца Фоджа 3:1 Салернитана
Асколи Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи
Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 2
Асколи: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 6
Асколи 2:4 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:3 Салернитана Серия B Салернитана 0:0 Асколи Серия B
Салернитана 2:0 Асколи Серия B Асколи 0:0 Салернитана Серия B Асколи 2:2 Салернитана Серия B Салернитана 2:0 Асколи Серия B Салернитана 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 1:1 Салернитана Про Прима Дивизионе Асколи 4:2 Салернитана Серия B Салернитана 0:0 Асколи Серия B Асколи 0:2 Салернитана Серия B Салернитана 1:2 Асколи Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 14 9 4 1 20 - 8 31
2. Порденоне 13 6 4 3 21 - 15 22
3. Кротоне 14 6 4 4 22 - 16 22
4. Читтаделла 14 6 4 4 14 - 14 22
5. Кьево 13 5 6 2 19 - 15 21
6. Салернитана 1:0 14 6 3 5 15 - 15 21
7. Пескара 13 6 2 5 23 - 18 20
8. Асколи 0:1 14 6 2 6 22 - 18 20
9. Фрозиноне 14 5 5 4 17 - 14 20
10. Перуджа 13 5 4 4 14 - 17 19
11. Эмполи 14 4 6 4 16 - 19 18
12. Пиза 13 4 5 4 18 - 17 17
13. Венеция 14 4 5 5 14 - 16 17
14. Кремонезе 14 4 5 5 10 - 16 17
15. Виртус Энтелла 13 4 4 5 12 - 15 16
16. Специя 14 4 4 6 18 - 19 16
17. Юве Стабия 13 4 2 7 14 - 21 14
18. Козенца 14 2 7 5 15 - 16 13
19. Ливорно 14 3 2 9 12 - 19 11
20. Трапани 13 2 4 7 14 - 22 10
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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