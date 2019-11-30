Италия: Серия B 2019-2020
Салернитана
1:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Аречи
Асколи
1:0
24' ГолЛомбарди Кристиано
16
Каро
Андреас
15
Гондо
Седрик
33
Леали
Никола
30
Брлек
Петар
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Торренте Винченцо
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
Ход матча
24'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =3 -9Юве Стабия 2:0 Салернитана Кремонезе 1:0 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 2:1 Салернитана
Салернитана 1:1 Перуджа Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Фрозиноне Ливорно 2:3 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Трапани 0:1 Салернитана Салернитана 0:2 Беневенто Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 3:1 Пескара Лечче 4:0 Салернитана Салернитана 3:1 Катанзаро Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Пескара 2:0 Салернитана Салернитана 1:2 Козенца Фоджа 3:1 Салернитана
Асколи Последние 20 матчей: +9 =3 -8Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи
Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 2
Асколи: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 6
Салернитана 2:0 Асколи Серия B Асколи 0:0 Салернитана Серия B Асколи 2:2 Салернитана Серия B Салернитана 2:0 Асколи Серия B Салернитана 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 1:1 Салернитана Про Прима Дивизионе Асколи 4:2 Салернитана Серия B Салернитана 0:0 Асколи Серия B Асколи 0:2 Салернитана Серия B Салернитана 1:2 Асколи Серия B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|14
|9
|4
|1
|20 - 8
|31
|2.
|Порденоне
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|3.
|Кротоне
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|4.
|Читтаделла
|14
|6
|4
|4
|14 - 14
|22
|5.
|Кьево
|13
|5
|6
|2
|19 - 15
|21
|6.
|Салернитана
|1:0
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|7.
|Пескара
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|8.
|Асколи
|0:1
|14
|6
|2
|6
|22 - 18
|20
|9.
|Фрозиноне
|14
|5
|5
|4
|17 - 14
|20
|10.
|Перуджа
|13
|5
|4
|4
|14 - 17
|19
|11.
|Эмполи
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|12.
|Пиза
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|13.
|Венеция
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|14.
|Кремонезе
|14
|4
|5
|5
|10 - 16
|17
|15.
|Виртус Энтелла
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|16.
|Специя
|14
|4
|4
|6
|18 - 19
|16
|17.
|Юве Стабия
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|18.
|Козенца
|14
|2
|7
|5
|15 - 16
|13
|19.
|Ливорно
|14
|3
|2
|9
|12 - 19
|11
|20.
|Трапани
|13
|2
|4
|7
|14 - 22
|10
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