Италия: Серия B 2019-2020

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Виртус Энтелла
2:0
Конец матча

Стадион:
Юве Стабия
0'
32' Желтая карточка
Пеллиццер Микеле
1:0
38' Гол
Де Лука Джузеппе
41' Желтая карточка
Дель Соле Фердинандо
48' Желтая карточка
Сеттембрини Андреа
2:0
81' Гол
Эрамо Мирко
85' Желтая карточка
Де Лука Джузеппе
87' Желтая карточка
Karamoko Cisse
90'+5
13
Контини
Никита
21
Копполаро
Мауро
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
14
Сеттембрини
Андреа
23
Паолуччи
Андреа
27
Эрамо
Мирко
34
Скенетти
Андреа
7
Де
Лука
Джузеппе
20
Де
Лука
Мануэль
25
Руссо
Данило
28
Витиелло
Роберто
5
Giacomo
Calo
35
Тонуччи
Денис
23
Джермони
Лука
6
Nicholas
Allievi
50
Бюхель
Марсель
17
Дель
Соле
Фердинандо
30
Alessandro
Mallamo
18
Luigi
Canotto
16
Karamoko
Cisse
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Юве Стабия
4-2-3-1

Ход матча

32'
Пеллиццер Микеле
 
38'
Де Лука Джузеппе
(Эрамо Мирко)
1:0
41'
 
Дель Соле Фердинандо
46'
 
Francesco Forte I
Дель Соле Фердинандо
48'
Сеттембрини Андреа
 
59'
 
Сарторио Адриано
Тонуччи Денис
67'
Marco Toscano
Сеттембрини Андреа
 
76'
 
Карлини Массимилиано
Бюхель Марсель
78'
Манкосу Маттео
Де Лука Мануэль
 
81'
Эрамо Мирко
(Де Лука Джузеппе)
2:0
85'
Де Лука Джузеппе
 
86'
Claudio Morra
Де Лука Джузеппе
 
87'
 
Karamoko Cisse

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе
Юве Стабия Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара
Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Юве Стабия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Серия C
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 14 9 4 1 20 - 8 31
2. Кротоне 14 6 4 4 22 - 16 22
3. Порденоне 14 6 4 4 21 - 17 22
4. Читтаделла 14 6 4 4 14 - 14 22
5. Перуджа 14 6 4 4 17 - 18 22
6. Асколи 14 6 3 5 23 - 18 21
7. Кьево 14 5 6 3 19 - 16 21
8. Пескара 14 6 2 6 24 - 21 20
9. Фрозиноне 14 5 5 4 17 - 14 20
10. Пиза 14 5 5 4 20 - 17 20
11. Виртус Энтелла 14 5 4 5 14 - 15 19
12. Салернитана 14 5 4 5 15 - 16 19
13. Эмполи 14 4 6 4 16 - 19 18
14. Венеция 14 4 5 5 14 - 16 17
15. Кремонезе 14 4 5 5 10 - 16 17
16. Специя 14 4 4 6 18 - 19 16
17. Юве Стабия 14 4 2 8 14 - 23 14
18. Трапани 14 3 4 7 15 - 22 13
19. Козенца 14 2 7 5 15 - 16 13
20. Ливорно 14 3 2 9 12 - 19 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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