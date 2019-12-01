Италия: Серия B 2019-2020
Виртус Энтелла
2:0
Конец матча
Стадион: Комунале ди Кьявари
Юве Стабия
32' Желтая карточкаПеллиццер Микеле
1:0
38' ГолДе Лука Джузеппе
41' Желтая карточкаДель Соле Фердинандо
48' Желтая карточкаСеттембрини Андреа
2:0
81' ГолЭрамо Мирко
85' Желтая карточкаДе Лука Джузеппе
87' Желтая карточкаKaramoko Cisse
27
Эрамо
Мирко
25
Руссо
Данило
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Ход матча
32'
38'
1:0
81'
2:0
85'
87'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +6 =6 -8Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе
Юве Стабия Последние 20 матчей: +7 =3 -10Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара
Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Юве Стабия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|14
|9
|4
|1
|20 - 8
|31
|2.
|Кротоне
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|3.
|Порденоне
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|4.
|Читтаделла
|14
|6
|4
|4
|14 - 14
|22
|5.
|Перуджа
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|6.
|Асколи
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|7.
|Кьево
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|8.
|Пескара
|14
|6
|2
|6
|24 - 21
|20
|9.
|Фрозиноне
|14
|5
|5
|4
|17 - 14
|20
|10.
|Пиза
|14
|5
|5
|4
|20 - 17
|20
|11.
|Виртус Энтелла
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|12.
|Салернитана
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|13.
|Эмполи
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|14.
|Венеция
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|15.
|Кремонезе
|14
|4
|5
|5
|10 - 16
|17
|16.
|Специя
|14
|4
|4
|6
|18 - 19
|16
|17.
|Юве Стабия
|14
|4
|2
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Трапани
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|13
|19.
|Козенца
|14
|2
|7
|5
|15 - 16
|13
|20.
|Ливорно
|14
|3
|2
|9
|12 - 19
|11
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