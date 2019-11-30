Италия: Серия B 2019-2020
Кротоне
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Эцио Шида
Читтаделла
11
Видо
Лука
25
Сими
Нванкво
16
Вита
Алессио
26
Nicola
Pavan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Видо ЛукаНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Nicola PavanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Целар ЖанНападающий
-
14 Луппи ДавидеНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =3 -7Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне
Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне
Читтаделла Последние 20 матчей: +11 =3 -6Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно
Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:2 Читтаделла
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Читтаделла: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Кротоне 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:0 Кротоне Серия B Читтаделла 2:2 Кротоне Серия B Кротоне 3:1 Читтаделла Серия B Кротоне 3:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Кротоне Серия B Читтаделла 1:0 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:0 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Читтаделла Серия B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0
|14
|8
|5
|1
|18 - 8
|29
|2.
|Порденоне
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|3.
|Кротоне
|0:0
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|4.
|Читтаделла
|0:0
|14
|6
|4
|4
|13 - 13
|22
|5.
|Кьево
|13
|5
|6
|2
|19 - 15
|21
|6.
|Асколи
|13
|6
|2
|5
|22 - 17
|20
|7.
|Пескара
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|8.
|Фрозиноне
|1:0
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|9.
|Перуджа
|13
|5
|4
|4
|14 - 17
|19
|10.
|Салернитана
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|11.
|Эмполи
|0:1
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|12.
|Венеция
|0:0
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|13.
|Пиза
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|14.
|Кремонезе
|0:0
|14
|4
|5
|5
|10 - 16
|17
|15.
|Виртус Энтелла
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|16.
|Специя
|14
|4
|4
|6
|18 - 19
|16
|17.
|Юве Стабия
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|18.
|Козенца
|14
|2
|7
|5
|15 - 16
|13
|19.
|Ливорно
|0:0
|14
|3
|2
|9
|12 - 19
|11
|20.
|Трапани
|13
|2
|4
|7
|14 - 22
|10
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