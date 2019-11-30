Италия: Серия B 2019-2020

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Кротоне
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Читтаделла
0' 25'
1
Кордац
Алекс
5
Големич
Владимир
8
Сполли
Николас
6
Guillame
Gigliotti
17
Молина
Сальваторе
30
Junior
Messias
18
Барберис
Андреа
14
Крочата
Джованни
23
Маццотта
Антонио
11
Видо
Лука
25
Сими
Нванкво
1
Палеари
Альберто
24
Luca
Ghiringhelli
15
Domenico
Frare
5
Адорни
Давиде
3
Amedeo
Benedetti
16
Вита
Алессио
26
Nicola
Pavan
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Davide
Diaw
17
Marco
Rosafio
Кротоне
3-5-2
Читтаделла
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне
Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне
Читтаделла Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно
Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:2 Читтаделла

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Читтаделла: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Кротоне 0:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:0 Кротоне Серия B Читтаделла 0:0 Кротоне Серия B Кротоне 2:2 Читтаделла Серия B
Кротоне 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:0 Кротоне Серия B Читтаделла 2:2 Кротоне Серия B Кротоне 3:1 Читтаделла Серия B Кротоне 3:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Кротоне Серия B Читтаделла 1:0 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:0 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Читтаделла Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 14 8 5 1 18 - 8 29
2. Порденоне 13 6 4 3 21 - 15 22
3. Кротоне 0:0 14 6 4 4 21 - 15 22
4. Читтаделла 0:0 14 6 4 4 13 - 13 22
5. Кьево 13 5 6 2 19 - 15 21
6. Асколи 13 6 2 5 22 - 17 20
7. Пескара 13 6 2 5 23 - 18 20
8. Фрозиноне 1:0 14 5 5 4 14 - 14 20
9. Перуджа 13 5 4 4 14 - 17 19
10. Салернитана 13 5 3 5 14 - 15 18
11. Эмполи 0:1 14 4 6 4 16 - 16 18
12. Венеция 0:0 14 4 6 4 14 - 14 18
13. Пиза 13 4 5 4 18 - 17 17
14. Кремонезе 0:0 14 4 5 5 10 - 16 17
15. Виртус Энтелла 13 4 4 5 12 - 15 16
16. Специя 14 4 4 6 18 - 19 16
17. Юве Стабия 13 4 2 7 14 - 21 14
18. Козенца 14 2 7 5 15 - 16 13
19. Ливорно 0:0 14 3 2 9 12 - 19 11
20. Трапани 13 2 4 7 14 - 22 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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