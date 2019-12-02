Италия: Серия B 2019-2020
Пиза
2:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Порденоне
1:0
9' ГолМаркони Микеле
2:0
19' ГолМаркони Микеле
20' Желтая карточкаКампорезе Микеле
26' Желтая карточкаTomasso Pobega
32' Желтая карточкаМисурака Джанвито
39' Желтая карточкаМазуччи Гаэтано
44' Желтая карточкаАльмичи Альберто
51' Желтая карточкаSamuele Birindelli
76' Желтая карточкаГухер Роберт
88' Красная карточкаПинато Марко
15
Айя
Рамзи
27
Гухер
Роберт
21
Пинато
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
9'
1:0
19'
20'
26'
39'
44'
76'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 7
-
3 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +9 =6 -5Читтаделла 1:1 Пиза Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза Пиза 2:1 Салернитана
Порденоне Последние 20 матчей: +8 =6 -6Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне
Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио
Последние игры между собой
Пиза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|14
|9
|4
|1
|20 - 8
|31
|2.
|Кротоне
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|3.
|Порденоне
|0:2
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|4.
|Читтаделла
|14
|6
|4
|4
|14 - 14
|22
|5.
|Перуджа
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|6.
|Асколи
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|7.
|Кьево
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|8.
|Пескара
|14
|6
|2
|6
|24 - 21
|20
|9.
|Фрозиноне
|14
|5
|5
|4
|17 - 14
|20
|10.
|Пиза
|2:0
|14
|5
|5
|4
|20 - 17
|20
|11.
|Виртус Энтелла
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|12.
|Салернитана
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|13.
|Эмполи
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|14.
|Венеция
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|15.
|Кремонезе
|14
|4
|5
|5
|10 - 16
|17
|16.
|Специя
|14
|4
|4
|6
|18 - 19
|16
|17.
|Юве Стабия
|14
|4
|2
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Трапани
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|13
|19.
|Козенца
|14
|2
|7
|5
|15 - 16
|13
|20.
|Ливорно
|14
|3
|2
|9
|12 - 19
|11
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