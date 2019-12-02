Италия: Серия B 2019-2020

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Пиза
2:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Порденоне
0'
1:0
9' Гол
Маркони Микеле
2:0
19' Гол
Маркони Микеле
20' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
26' Желтая карточка
Tomasso Pobega
32' Желтая карточка
Мисурака Джанвито
39' Желтая карточка
Мазуччи Гаэтано
44' Желтая карточка
Альмичи Альберто
51' Желтая карточка
Samuele Birindelli
76' Желтая карточка
Гухер Роберт
88' Красная карточка
Пинато Марко
90'+3
1
Гори
Стефано
2
Samuele
Birindelli
15
Айя
Рамзи
33
Бенедетти
Симоне
23
Francesco
Lisi
27
Гухер
Роберт
30
Alessandro
De
Vitis
I
21
Пинато
Марко
11
Mattia
Minesso
31
Маркони
Микеле
26
Мазуччи
Гаэтано
22
Ди
Грегорио
Микеле
29
Альмичи
Альберто
31
Кампорезе
Микеле
6
Alberto
Barison
3
Де
Агостини
Микеле
21
Мисурака
Джанвито
8
Буррай
Сальваторе
24
Tommaso
Pobega
7
Гавацци
Давиде
13
Чурриа
Патрик
9
Luca
Strizzolo
Пиза
4-3-1-2
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

9'
Маркони Микеле
(Гухер Роберт)
1:0
19'
Маркони Микеле
(Мазуччи Гаэтано)
2:0
20'
 
Кампорезе Микеле
26'
 
Tomasso Pobega
32'
 
Мисурака Джанвито
32'
Москарделли Давиде
Маркони Микеле
 
39'
Мазуччи Гаэтано
 
44'
 
Альмичи Альберто
51'
Samuele Birindelli
 
55'
 
Кьяретти Лукас
Мисурака Джанвито
66'
 
Канделлоне Леонардо
Чурриа Патрик
74'
 
Моначелло Гаетано
Альмичи Альберто
76'
Гухер Роберт
 
76'
Nicholas Siega I
Mattia Minesso
 
86'
Фабро Микаэль
Мазуччи Гаэтано
 
88'
Пинато Марко
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Читтаделла 1:1 Пиза Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза Пиза 2:1 Салернитана
Ливорно 1:0 Пиза Пиза 1:1 Кротоне Перуджа 1:0 Пиза Венеция 1:1 Пиза Пиза 2:3 Эмполи Кьево 2:2 Пиза Пиза 4:1 Кремонезе Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца Триестина 1:3 Пиза Пиза 2:2 Триестина Пиза 1:0 S.S. Arezzo S.S. Arezzo 2:3 Пиза Пиза 2:1 Каррарезе
Порденоне Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне
Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио

Последние игры между собой

Пиза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Порденоне 0:0 Пиза Лега Про, Повышение Пиза 3:0 Порденоне Лега Про, Повышение
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 14 9 4 1 20 - 8 31
2. Кротоне 14 6 4 4 22 - 16 22
3. Порденоне 0:2 14 6 4 4 21 - 17 22
4. Читтаделла 14 6 4 4 14 - 14 22
5. Перуджа 14 6 4 4 17 - 18 22
6. Асколи 14 6 3 5 23 - 18 21
7. Кьево 14 5 6 3 19 - 16 21
8. Пескара 14 6 2 6 24 - 21 20
9. Фрозиноне 14 5 5 4 17 - 14 20
10. Пиза 2:0 14 5 5 4 20 - 17 20
11. Виртус Энтелла 14 5 4 5 14 - 15 19
12. Салернитана 14 5 4 5 15 - 16 19
13. Эмполи 14 4 6 4 16 - 19 18
14. Венеция 14 4 5 5 14 - 16 17
15. Кремонезе 14 4 5 5 10 - 16 17
16. Специя 14 4 4 6 18 - 19 16
17. Юве Стабия 14 4 2 8 14 - 23 14
18. Трапани 14 3 4 7 15 - 22 13
19. Козенца 14 2 7 5 15 - 16 13
20. Ливорно 14 3 2 9 12 - 19 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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