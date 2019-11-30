Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Венеция
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Беневенто
0' 26'
12
Леццерини
Лука
2
Фьордализо
Алессандро
13
Marco
Modolo
3
Nicolo
Casale
32
Pietro
Ceccaroni
6
Сучиу
Сергиу
16
Luca
Antonio
Fiordilino
4
Сукулини
Франко
10
Араму
Маттиа
24
Бокалон
Риккардо
28
Капелло
Алессандро
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
23
Антей
Лука
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
7
Крагль
Оливер
28
Скьяттарелла
Паскуале
21
Хетемай
Перпарим
10
Виола
Николас
9
Кода
Массимо
25
Сау
Марко
Венеция
4-3-1-2
Беневенто
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне
Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара
Беневенто Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе
Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова

Последние игры между собой

Венеция: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Беневенто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Беневенто 3:0 Венеция Серия B Венеция 2:3 Беневенто Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 14 8 5 1 18 - 8 29
2. Порденоне 13 6 4 3 21 - 15 22
3. Кротоне 0:0 14 6 4 4 21 - 15 22
4. Читтаделла 0:0 14 6 4 4 13 - 13 22
5. Кьево 13 5 6 2 19 - 15 21
6. Асколи 13 6 2 5 22 - 17 20
7. Пескара 13 6 2 5 23 - 18 20
8. Фрозиноне 1:0 14 5 5 4 14 - 14 20
9. Перуджа 13 5 4 4 14 - 17 19
10. Салернитана 13 5 3 5 14 - 15 18
11. Эмполи 0:1 14 4 6 4 16 - 16 18
12. Венеция 0:0 14 4 6 4 14 - 14 18
13. Пиза 13 4 5 4 18 - 17 17
14. Кремонезе 0:0 14 4 5 5 10 - 16 17
15. Виртус Энтелла 13 4 4 5 12 - 15 16
16. Специя 14 4 4 6 18 - 19 16
17. Юве Стабия 13 4 2 7 14 - 21 14
18. Козенца 14 2 7 5 15 - 16 13
19. Ливорно 0:0 14 3 2 9 12 - 19 11
20. Трапани 13 2 4 7 14 - 22 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...