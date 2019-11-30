Италия: Серия B 2019-2020
Венеция
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Беневенто
13
Marco
Modolo
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Антей ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гори ПьерВратарь
- Защитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Dejan VokicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +6 =7 -7Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне
Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара
Беневенто Последние 20 матчей: +12 =5 -3Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе
Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова
Последние игры между собой
Венеция: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Беневенто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0
|14
|8
|5
|1
|18 - 8
|29
|2.
|Порденоне
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|3.
|Кротоне
|0:0
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|4.
|Читтаделла
|0:0
|14
|6
|4
|4
|13 - 13
|22
|5.
|Кьево
|13
|5
|6
|2
|19 - 15
|21
|6.
|Асколи
|13
|6
|2
|5
|22 - 17
|20
|7.
|Пескара
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|8.
|Фрозиноне
|1:0
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|9.
|Перуджа
|13
|5
|4
|4
|14 - 17
|19
|10.
|Салернитана
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|11.
|Эмполи
|0:1
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|12.
|Венеция
|0:0
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|13.
|Пиза
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|14.
|Кремонезе
|0:0
|14
|4
|5
|5
|10 - 16
|17
|15.
|Виртус Энтелла
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|16.
|Специя
|14
|4
|4
|6
|18 - 19
|16
|17.
|Юве Стабия
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|18.
|Козенца
|14
|2
|7
|5
|15 - 16
|13
|19.
|Ливорно
|0:0
|14
|3
|2
|9
|12 - 19
|11
|20.
|Трапани
|13
|2
|4
|7
|14 - 22
|10
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