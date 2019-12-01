Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Юнайтед
0:2
Перерыв

Стадион:
Сидней
0'
19' Желтая карточка
Макдональд Скотт
0:1
27' Гол
Ле Фондре Адам
0:2
45' Гол
Ле Фондре Адам
1
Курто
Филип
2
Калвер
Аарон
4
Эндрю
Дуранте
6
Connor
Chapman
19
Рисдон
Джош
8
Коне
Панайотис
12
Dario
Jertec
11
Connor
Pain
23
Диаманти
Алессандро
26
Kwabena
Appiah
10
Макдональд
Скотт
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуан
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
7
Майкл
Зулло
5
Баумйоханн
Александер
26
Брэттан
Люк
13
О'Нейлл
Брэндон
17
Anthony
Caceres
9
Ле
Фондре
Адам
11
Барбарусес
Костас
Вестерн Юнайтед
Сидней

Ход матча

19'
Макдональд Скотт
 
27'
0:1
Ле Фондре Адам
45'
0:2
Ле Фондре Адам

Предыдущие игры

Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Амикаль Косса 3:1 Вестерн Юнайтед Колоале 0:6 Вестерн Юнайтед Экс-Бим 1:2 Вестерн Юнайтед
Сидней Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней
Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 2:0 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Мельбурн Сити 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Аделаида Юнайтед 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Вестерн Сидней Уондерерс 7 3 1 3 8 - 9 10
5. Вестерн Юнайтед 0:2 8 3 1 4 8 - 10 10
6. Ньюкасл Джетс 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Брисбен Роар 7 2 2 3 8 - 8 8
8. Мельбурн Виктори 8 2 2 4 8 - 11 8
9. Сентрал Кост Маринерз 7 2 1 4 7 - 12 7
10. Перт Глори 7 1 3 3 7 - 10 6
11. Веллингтон Феникс 6 1 1 4 7 - 10 4
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ле Фондре Адам бьет в цель!
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Ле Фондре Адам бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Макдональд Скотт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на GMHBA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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