Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Юнайтед
0:2
Перерыв
Стадион: GMHBA Stadium
Сидней
19' Желтая карточкаМакдональд Скотт
0:1
27' ГолЛе Фондре Адам
0:2
45' ГолЛе Фондре Адам
19
Рисдон
Джош
12
Dario
Jertec
11
Connor
Pain
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рисдон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Dario JertecПолузащитник
-
11 Connor PainПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Гюлюм ЭрсанЗащитник
-
14 Max BurgessПолузащитник
- Нападающий
-
-
30 Ryan Scott
-
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
16 Joel King
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
Ход матча
19'
27'
0:1
45'
0:2
Предыдущие игры
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =2 -9Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Амикаль Косса 3:1 Вестерн Юнайтед Колоале 0:6 Вестерн Юнайтед Экс-Бим 1:2 Вестерн Юнайтед
Сидней Последние 20 матчей: +10 =3 -7Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней
Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|2:0
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Мельбурн Сити
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Аделаида Юнайтед
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|5.
|Вестерн Юнайтед
|0:2
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|6.
|Ньюкасл Джетс
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Брисбен Роар
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|Мельбурн Виктори
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|10.
|Перт Глори
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|11.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
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