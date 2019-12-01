Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Аделаида Юнайтед
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Куперс
Веллингтон Феникс
20
Paul
Izzo
26
Халлоран
Бен
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
- Основной состав
-
20 Paul IzzoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Jordan ElseyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Guillermo Amor
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Уэйн БенНападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
-
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +14 =1 -5Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Олимпик ФК 2:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Найтс 2:5 Аделаида Юнайтед Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +6 =3 -11Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори
Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Веллингтон Феникс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:4 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 4:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 5:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Мельбурн Сити
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|5.
|Вестерн Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|6.
|Ньюкасл Джетс
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Брисбен Роар
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|Мельбурн Виктори
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|10.
|Перт Глори
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|11.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
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