Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Аделаида Юнайтед
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Веллингтон Феникс
0' 23'
20
Paul
Izzo
4
Ryan
Strain1
2
Michael
Marrone
22
Michael
Jakobsen
II
5
Мария
Михаэль
8
Макгри
Райли
27
Louis
D'Arrigo
10
Троизи
Джеймс
26
Халлоран
Бен
35
Alhassan
Toure
17
Nikola
Mileusnic
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
27
Тэйлор
Стивен
3
Luke
DeVere
13
Какас
Либерато
14
Руфер
Алекс
5
Штайнманн
Матти
11
Jaushua
Sotirio
10
Давила
Улисес
7
Reno
Piscopo
9
Болл
Дэвид
Аделаида Юнайтед
Веллингтон Феникс

Предыдущие игры

Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Олимпик ФК 2:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Найтс 2:5 Аделаида Юнайтед Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори
Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити

Последние игры между собой

Аделаида Юнайтед: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Веллингтон Феникс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:4 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 4:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 5:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Мельбурн Сити 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Аделаида Юнайтед 0:0 7 4 1 2 12 - 8 13
4. Вестерн Сидней Уондерерс 7 3 1 3 8 - 9 10
5. Вестерн Юнайтед 8 3 1 4 8 - 10 10
6. Ньюкасл Джетс 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Брисбен Роар 7 2 2 3 8 - 8 8
8. Мельбурн Виктори 8 2 2 4 8 - 11 8
9. Сентрал Кост Маринерз 7 2 1 4 7 - 12 7
10. Перт Глори 7 1 3 3 7 - 10 6
11. Веллингтон Феникс 0:0 7 1 2 4 7 - 10 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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