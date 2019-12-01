Италия: Серия A 2019-2020

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Лацио
3:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Удинезе
0'
1:0
9' Гол
Иммобиле Чиро
36' Желтая карточка
Трост-Эконг Виллиам
2:0
36' Пенальти
Иммобиле Чиро
3:0
45' Пенальти
Альберто Луис
49'
1
Стракоша
Томас
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
19
Лулич
Сенад
11
Корреа
Хоакин
17
Иммобиле
Чиро
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
5
Трост-Эконг
Виллиам
17
Нюйтинк
Брэм
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
38
Мандрагора
Роландо
11
Уолас
Соуза
10
Де
Пауль
Родриго
3
Самир
Каэтано
30
Несторовски
Илья
7
Окака
Стефано
Лацио
3-5-2
Удинезе
3-5-2

Ход матча

9'
Иммобиле Чиро
(Милинкович-Савич Сергей)
1:0
36'
 
Трост-Эконг Виллиам
36'
Иммобиле Чиро
2:0
45'
Альберто Луис
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Лацио 1:0 ЧФР Клуж Сассуоло 1:2 Лацио Лацио 4:2 Лечче Лацио 1:2 Селтик
Милан 1:2 Лацио Лацио 4:0 Торино Фиорентина 1:2 Лацио Селтик 2:1 Лацио Лацио 3:3 Аталанта Болонья 2:2 Лацио Лацио 2:1 Ренн Лацио 4:0 Дженоа Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио Сельта 1:2 Лацио Падерборн 2:4 Лацио
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе
Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д

Последние игры между собой

Лацио: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Лацио 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Лацио Серия A Удинезе 1:2 Лацио Серия A Лацио 3:0 Удинезе Серия A
Лацио 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:3 Лацио Серия A Удинезе 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Удинезе Кубок Лацио 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Лацио Серия A Лацио 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Лацио Серия A Лацио 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Лацио Серия A Лацио 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Лацио Серия A Лацио 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Лацио Серия A Лацио 3:2 Удинезе Серия A Лацио 3:1 Удинезе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 2:0 Заявка 14 12 1 1 31 - 12 37
2. Ювентус Заявка 14 11 3 0 25 - 12 36
3. Лацио 3:0 Заявка 14 9 3 2 33 - 14 30
4. Кальяри Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
5. Рома Заявка 13 7 4 2 23 - 14 25
6. Аталанта Заявка 14 7 4 3 34 - 21 25
7. Наполи Заявка 13 5 5 3 22 - 16 20
8. Парма 0:0 Заявка 14 5 4 5 20 - 17 19
9. Верона Заявка 13 5 3 5 11 - 11 18
10. Торино Заявка 14 5 2 7 16 - 20 17
11. Фиорентина Заявка 14 4 4 6 18 - 21 16
12. Милан 0:0 Заявка 14 4 3 7 12 - 17 15
13. Сассуоло Заявка 13 4 2 7 24 - 25 14
14. Удинезе 0:3 Заявка 14 4 2 8 9 - 23 14
15. Лечче Заявка 14 3 5 6 18 - 27 14
16. Болонья Заявка 13 3 4 6 18 - 22 13
17. Сампдория Заявка 13 3 3 7 9 - 20 12
18. Дженоа Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. СПАЛ 2013 0:2 Заявка 14 2 3 9 8 - 21 9
20. Брешия Заявка 13 2 1 10 10 - 26 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лацио 3:0 Удинезе
Лацио
96.6% (141)
Ничья
2.7% (4)
Удинезе
0.7% (1)
2:0 Лацио
36.3% (53)
2:1 Лацио
28.1% (41)
1:0 Лацио
11.6% (17)
3:1 Лацио
11% (16)
3:0 Лацио
4.8% (7)
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