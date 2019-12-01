Италия: Серия A 2019-2020
Лацио
3:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Удинезе
1:0
9' ГолИммобиле Чиро
36' Желтая карточкаТрост-Эконг Виллиам
2:0
36' ПенальтиИммобиле Чиро
3:0
45' ПенальтиАльберто Луис
26
Раду
Стефан
19
Лулич
Сенад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
49 Силва ЖоржеЗащитник
- Защитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
60 Jan Kubala
-
Главный тренер: Luca Gotti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
36'
2:0
45'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5Лацио 1:0 ЧФР Клуж Сассуоло 1:2 Лацио Лацио 4:2 Лечче Лацио 1:2 Селтик
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе
Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д
Последние игры между собой
Лацио: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Лацио 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:3 Лацио Серия A Удинезе 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Удинезе Кубок Лацио 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Лацио Серия A Лацио 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Лацио Серия A Лацио 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Лацио Серия A Лацио 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Лацио Серия A Лацио 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Лацио Серия A Лацио 3:2 Удинезе Серия A Лацио 3:1 Удинезе Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|2:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Ювентус
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|25 - 12
|36
|3.
|Лацио
|3:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 14
|30
|4.
|Кальяри
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 14
|25
|6.
|Аталанта
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|34 - 21
|25
|7.
|Наполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 16
|20
|8.
|Парма
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 17
|19
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 11
|18
|10.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|12.
|Милан
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|24 - 25
|14
|14.
|Удинезе
|0:3 Заявка
|14
|4
|2
|8
|9 - 23
|14
|15.
|Лечче
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 27
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|17.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 20
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|СПАЛ 2013
|0:2 Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 21
|9
|20.
|Брешия
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|10 - 26
|7
Лацио
96.6% (141)
Ничья
2.7% (4)
Удинезе
0.7% (1)
2:0 Лацио
36.3% (53)
2:1 Лацио
28.1% (41)
1:0 Лацио
11.6% (17)
3:1 Лацио
11% (16)
3:0 Лацио
4.8% (7)
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