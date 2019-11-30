Италия: Серия A 2019-2020
Дженоа
0:0
Второй тайм: 56'
Стадион: Луиджи Феррарис
Торино
97
Раду
Йонуц
33
Паяч
Марко
20
Шоне
Лассе
19
Пандев
Горан
88
Ринкон
Томас
24
Верди
Симоне
- Основной состав
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гюмюш СинанНападающий
-
-
Главный тренер: Thiago Motta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Эдера СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =5 -9СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе
Ювентус 2:1 Дженоа Дженоа 3:1 Брешия Парма 5:1 Дженоа Дженоа 1:2 Милан Лацио 4:0 Дженоа Дженоа 0:0 Болонья Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа Бордо 1:3 Дженоа Нант 1:1 Дженоа Дженоа 5:1 Сен-Ло Манш
Торино Последние 20 матчей: +8 =3 -9Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино
Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Торино: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Дженоа 2:1 Торино Серия A Торино 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Торино Серия A Торино 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 5:1 Торино Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 2:3 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Торино Серия A Дженоа 3:0 Торино Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|23 - 10
|35
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|29 - 12
|34
|3.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 14
|27
|4.
|Кальяри
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 14
|25
|6.
|Аталанта
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|34 - 21
|25
|7.
|Наполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 16
|20
|8.
|Парма
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 11
|18
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|11.
|Торино
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 20
|15
|12.
|Милан
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 20
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|22 - 23
|13
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|16.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 20
|12
|17.
|Лечче
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 27
|11
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|20.
|Брешия
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|10 - 26
|7
Дженоа
28.8% (42)
Ничья
47.9% (70)
Торино
23.3% (34)
1:1 Ничья
42.5% (62)
1:2 Торино
15.8% (23)
2:1 Дженоа
13% (19)
1:0 Дженоа
13% (19)
0:1 Торино
4.8% (7)
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