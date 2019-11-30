Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Стураро Стефано наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

42' Базелли Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Паяч Марко из команды Дженоа пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

40' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Паяч Марко из команды Дженоа пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

38' Удар от ворот произведет Дженоа

37' Удар от ворот произведет Дженоа

36' Бираски Давиде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Хорошо играет на выходе Раду Йонуц - мяч в ее руках

33' Базелли Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Беренгер Алекс из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

31' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Дженоа

30' Как она упустила момент!?! Ансальди Кристиан имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

28' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Стураро Стефано из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Торино

23' Гильоне Паоло наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

22' Удар от ворот произведет Дженоа

21' Паяч Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Гильоне Паоло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Ансальди Кристиан из команды Торино пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

16' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Торино

13' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Шоне Лассе из команды Дженоа пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

13' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Удар от ворот произведет Дженоа

10' Лукич Саша не смог попасть в створ ударом издали

10' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Дженоа

8' Стураро Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Хорошо играет на выходе Раду Йонуц - мяч в ее руках

6' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Дженоа

3' Пространство открывается для Беренгер Алекс , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

3' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Удар от ворот произведет Дженоа

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Дженоа начинает с центра поля