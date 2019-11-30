Италия: Серия A 2019-2020

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Дженоа
0:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Торино
0' 56'
97
Раду
Йонуц
18
Гильоне
Паоло
17
Ромеро
Кристиан
14
Бираски
Давиде
33
Паяч
Марко
27
Стураро
Стефано
20
Шоне
Лассе
29
Кассата
Франческо
19
Пандев
Горан
30
Фавилли
Андреа
28
Агудело
Кевин
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
8
Базелли
Даниэле
88
Ринкон
Томас
7
Лукич
Саша
15
Ансальди
Кристиан
24
Верди
Симоне
21
Беренгер
Алекс
Дженоа
4-3-3
Торино
3-5-2

Ход матча

46'
Анкерсен Петер
Гильоне Паоло
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +6 =5 -9
СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе
Ювентус 2:1 Дженоа Дженоа 3:1 Брешия Парма 5:1 Дженоа Дженоа 1:2 Милан Лацио 4:0 Дженоа Дженоа 0:0 Болонья Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа Бордо 1:3 Дженоа Нант 1:1 Дженоа Дженоа 5:1 Сен-Ло Манш
Торино Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино
Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Торино: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Дженоа 0:1 Торино Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Дженоа Серия A
Дженоа 2:1 Торино Серия A Торино 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Торино Серия A Торино 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 5:1 Торино Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 2:3 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Торино Серия A Дженоа 3:0 Торино Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 13 11 2 0 23 - 10 35
2. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 29 - 12 34
3. Лацио Заявка 13 8 3 2 30 - 14 27
4. Кальяри Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
5. Рома Заявка 13 7 4 2 23 - 14 25
6. Аталанта Заявка 14 7 4 3 34 - 21 25
7. Наполи Заявка 13 5 5 3 22 - 16 20
8. Парма Заявка 13 5 3 5 20 - 17 18
9. Верона Заявка 13 5 3 5 11 - 11 18
10. Фиорентина Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
11. Торино 0:0 Заявка 14 4 3 7 15 - 20 15
12. Милан Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
13. Удинезе Заявка 13 4 2 7 9 - 20 14
14. Сассуоло Заявка 12 4 1 7 22 - 23 13
15. Болонья Заявка 13 3 4 6 18 - 22 13
16. Сампдория Заявка 13 3 3 7 9 - 20 12
17. Лечче Заявка 13 2 5 6 17 - 27 11
18. Дженоа 0:0 Заявка 14 2 5 7 15 - 27 11
19. СПАЛ 2013 Заявка 13 2 3 8 8 - 19 9
20. Брешия Заявка 13 2 1 10 10 - 26 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Торино
Дженоа
28.8% (42)
Ничья
47.9% (70)
Торино
23.3% (34)
1:1 Ничья
42.5% (62)
1:2 Торино
15.8% (23)
2:1 Дженоа
13% (19)
1:0 Дженоа
13% (19)
0:1 Торино
4.8% (7)
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