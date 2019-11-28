Италия: Серия A 2019-2020

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Ювентус
 
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Стадион:
Сассуоло

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус
Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус
Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина
Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 11
Сассуоло 0:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Сассуоло Серия A Ювентус 7:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:3 Ювентус Серия A
Сассуоло 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Сассуоло Серия A Ювентус 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Ювентус Серия A Сассуоло 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Ювентус TIM Трофи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 13 11 2 0 23 - 10 35
2. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 29 - 12 34
3. Лацио Заявка 13 8 3 2 30 - 14 27
4. Кальяри Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
5. Рома Заявка 13 7 4 2 23 - 14 25
6. Аталанта Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
7. Наполи Заявка 13 5 5 3 22 - 16 20
8. Парма Заявка 13 5 3 5 20 - 17 18
9. Верона Заявка 13 5 3 5 11 - 11 18
10. Фиорентина Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
11. Торино Заявка 13 4 2 7 15 - 20 14
12. Милан Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
13. Удинезе Заявка 13 4 2 7 9 - 20 14
14. Сассуоло Заявка 12 4 1 7 22 - 23 13
15. Болонья Заявка 13 3 4 6 18 - 22 13
16. Сампдория Заявка 13 3 3 7 9 - 20 12
17. Лечче Заявка 13 2 5 6 17 - 27 11
18. Дженоа Заявка 13 2 4 7 15 - 27 10
19. СПАЛ 2013 Заявка 13 2 3 8 8 - 19 9
20. Брешия Заявка 12 2 1 9 10 - 23 7
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Сассуоло

    До начала игры, которая состоится 01.12.2019, осталось 2 дня 13 часов 28 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ювентус - Сассуоло
    Ювентус
    98% (50)
    Ничья
    0% (0)
    Сассуоло
    2% (1)
    2:0 Ювентус
    51% (26)
    3:0 Ювентус
    13.7% (7)
    2:1 Ювентус
    9.8% (5)
    3:1 Ювентус
    9.8% (5)
    4:0 Ювентус
    5.9% (3)
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