Италия: Серия A 2019-2020
Ювентус
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Стадион: Альянц Стэдиум
Сассуоло
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +16 =3 -1Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус
Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус
Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =2 -8Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина
Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 11
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|23 - 10
|35
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|29 - 12
|34
|3.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 14
|27
|4.
|Кальяри
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 14
|25
|6.
|Аталанта
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|7.
|Наполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 16
|20
|8.
|Парма
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 11
|18
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|11.
|Торино
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|12.
|Милан
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 20
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|22 - 23
|13
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|16.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 20
|12
|17.
|Лечче
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 27
|10
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|20.
|Брешия
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|10 - 23
|7
Ювентус
98% (50)
Ничья
0% (0)
Сассуоло
2% (1)
2:0 Ювентус
51% (26)
3:0 Ювентус
13.7% (7)
2:1 Ювентус
9.8% (5)
3:1 Ювентус
9.8% (5)
4:0 Ювентус
5.9% (3)
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