Италия: Серия A 2019-2020

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Фиорентина
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Лечче
0' 15'
69
Дронговски
Бартломей
17
Чеккерини
Федерико
22
Касерес
Мартин
4
Миленкович
Никола
21
Лирола
Поль
8
Кастровилли
Гаэтано
78
Пульгар
Эрик
5
Бадель
Милан
29
Далберт
Эстеван
28
Влахович
Душан
7
Рибери
Франк
21
Габриэл
Васконселлос
29
Рисполи
Андреа
13
Россеттини
Лука
5
Лучиони
Фабио
27
Кальдерони
Марко
4
Петриччоне
Якопо
77
Тахцидис
Панайотис
23
Табанелли
Андреа
11
Шахов
Евгений
19
Ла
Мантия
Андреа
17
Фариас
Диего
Фиорентина
3-5-2
Лечче
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 79 Владение мячом, % 21

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Верона 1:0 Фиорентина Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Кальяри 5:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Парма
Сассуоло 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Лацио Брешия 0:0 Фиорентина Пистойезе 1:4 Фиорентина Фиорентина 1:0 Удинезе Милан 1:3 Фиорентина Фиорентина 2:1 Сампдория Аталанта 2:2 Фиорентина Фиорентина 0:0 Ювентус Фиорентина 1:0 Перуджа Дженоа 2:1 Фиорентина Фиорентина 3:4 Наполи Фиорентина 3:1 Монца Фиорентина 4:1 Галатасарай Ливорно 0:1 Фиорентина Фиорентина 1:2 Бенфика
Лечче Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Лечче 2:2 Кальяри Лацио 4:2 Лечче Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче
Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Лечче: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Лечче 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Лечче Серия A Фиорентина 1:1 Лечче Серия A Лечче 1:0 Фиорентина Серия A
Лечче 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Лечче Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 13 11 2 0 23 - 10 35
2. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 29 - 12 34
3. Лацио Заявка 13 8 3 2 30 - 14 27
4. Кальяри Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
5. Рома Заявка 13 7 4 2 23 - 14 25
6. Аталанта Заявка 14 7 4 3 34 - 21 25
7. Наполи Заявка 13 5 5 3 22 - 16 20
8. Парма Заявка 13 5 3 5 20 - 17 18
9. Верона Заявка 13 5 3 5 11 - 11 18
10. Торино Заявка 14 5 2 7 16 - 20 17
11. Фиорентина 0:0 Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
12. Милан Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
13. Удинезе Заявка 13 4 2 7 9 - 20 14
14. Сассуоло Заявка 12 4 1 7 22 - 23 13
15. Болонья Заявка 13 3 4 6 18 - 22 13
16. Сампдория Заявка 13 3 3 7 9 - 20 12
17. Лечче 0:0 Заявка 14 2 6 6 17 - 27 12
18. Дженоа Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. СПАЛ 2013 Заявка 13 2 3 8 8 - 19 9
20. Брешия Заявка 13 2 1 10 10 - 26 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Лечче
Фиорентина
88.7% (125)
Ничья
9.9% (14)
Лечче
1.4% (2)
2:1 Фиорентина
38.3% (54)
2:0 Фиорентина
22.7% (32)
1:0 Фиорентина
16.3% (23)
1:1 Ничья
7.1% (10)
3:1 Фиорентина
5.7% (8)
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