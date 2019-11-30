Италия: Серия A 2019-2020
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Артемио Франки
Лечче
21
Лирола
Поль
78
Пульгар
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Блеве МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
79 Владение мячом, % 21
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +10 =4 -6Верона 1:0 Фиорентина Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Кальяри 5:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Парма
Сассуоло 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Лацио Брешия 0:0 Фиорентина Пистойезе 1:4 Фиорентина Фиорентина 1:0 Удинезе Милан 1:3 Фиорентина Фиорентина 2:1 Сампдория Аталанта 2:2 Фиорентина Фиорентина 0:0 Ювентус Фиорентина 1:0 Перуджа Дженоа 2:1 Фиорентина Фиорентина 3:4 Наполи Фиорентина 3:1 Монца Фиорентина 4:1 Галатасарай Ливорно 0:1 Фиорентина Фиорентина 1:2 Бенфика
Лечче Последние 20 матчей: +4 =5 -11Лечче 2:2 Кальяри Лацио 4:2 Лечче Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Лечче: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|23 - 10
|35
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|29 - 12
|34
|3.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 14
|27
|4.
|Кальяри
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 14
|25
|6.
|Аталанта
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|34 - 21
|25
|7.
|Наполи
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 16
|20
|8.
|Парма
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 11
|18
|10.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|11.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|12.
|Милан
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 20
|14
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|22 - 23
|13
|15.
|Болонья
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|16.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 20
|12
|17.
|Лечче
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|17 - 27
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|20.
|Брешия
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|10 - 26
|7
Фиорентина
88.7% (125)
Ничья
9.9% (14)
Лечче
1.4% (2)
2:1 Фиорентина
38.3% (54)
2:0 Фиорентина
22.7% (32)
1:0 Фиорентина
16.3% (23)
1:1 Ничья
7.1% (10)
3:1 Фиорентина
5.7% (8)
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