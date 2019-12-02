Италия: Серия A 2019-2020
Кальяри
4:3
Конец матча
Стадион: Сарденья Арена
Сампдория
0:1
38' ПенальтиКвальярелла Фабио
0:2
52' ГолРамирес Гастон
64' Желтая карточкаНандес Найтан
1:2
69' ГолНаингголан Раджа
1:3
70' ГолКвальярелла Фабио
2:3
74' ГолПедру Жоау III
3:3
76' ГолПедру Жоау III
89' Желтая карточкаФараго Паоло
90' Желтая карточкаКоллей Омар
4:3
90' ГолЧерри Альберто
90' Желтая карточкаЧерри Альберто
24
Фараго
Паоло
29
Кастро
Лукас
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
38'
52'
64'
69'
70'
74'
76'
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +11 =6 -3Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья
Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче
Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Сампдория: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Сампдория 1:1 Кальяри Серия A Сампдория 3:0 Кальяри Кубок Кальяри 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Кальяри 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Кальяри Серия A Сампдория 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:3 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Кальяри Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 13
|37
|2.
|Ювентус
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|25 - 12
|36
|3.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 14
|30
|4.
|Кальяри
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 15
|28
|6.
|Аталанта
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|34 - 21
|25
|7.
|Наполи
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|23 - 18
|20
|8.
|Парма
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 14
|18
|10.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|11.
|Милан
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 17
|17
|12.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 23
|16
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|24 - 25
|14
|15.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|9 - 23
|14
|16.
|Лечче
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 27
|14
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 21
|9
|20.
|Брешия
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|10 - 26
|7
Кальяри
68.2% (105)
Ничья
18.8% (29)
Сампдория
13% (20)
2:1 Кальяри
44.2% (68)
1:1 Ничья
14.3% (22)
1:0 Кальяри
11.7% (18)
1:2 Сампдория
10.4% (16)
2:0 Кальяри
5.8% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...