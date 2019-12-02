Италия: Серия A 2019-2020

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  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
Кальяри
4:3
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
0:1
38' Пенальти
Квальярелла Фабио
0:2
52' Гол
Рамирес Гастон
64' Желтая карточка
Нандес Найтан
1:2
69' Гол
Наингголан Раджа
1:3
70' Гол
Квальярелла Фабио
2:3
74' Гол
Педру Жоау III
3:3
76' Гол
Педру Жоау III
89' Желтая карточка
Фараго Паоло
90' Желтая карточка
Коллей Омар
4:3
90' Гол
Черри Альберто
90' Желтая карточка
Черри Альберто
90'+10
1
Рафаэл
Биттенкур
24
Фараго
Паоло
19
Пизакане
Фабио
15
Клаван
Рагнар
33
Пеллегрини
Лука
29
Кастро
Лукас
8
Чигарини
Лука
6
Рог
Марко
4
Наингголан
Раджа
10
Педру
Жоау
III
99
Симеоне
Джованни
1
Аудеро
Эмиль
18
Торсби
Мортен
25
Феррари
Алекс
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
11
Рамирес
Гастон
6
Экдаль
Олбин
4
Виейра
Ронни
14
Янкто
Якуб
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
Кальяри
4-3-2-1
Сампдория
4-4-2

Ход матча

38'
0:1
Квальярелла Фабио
52'
0:2
Рамирес Гастон
(Квальярелла Фабио)
57'
Нандес Найтан
Кастро Лукас
 
64'
Нандес Найтан
 
69'
Наингголан Раджа
(Чигарини Лука)
1:2
70'
1:3
Квальярелла Фабио
(Габбьядини Маноло)
74'
 
Линетти Кароль
Экдаль Олбин
74'
Педру Жоау III
(Пеллегрини Лука)
2:3
76'
Педру Жоау III
(Наингголан Раджа)
3:3
77'
 
Капрари Джанлука
Рамирес Гастон
81'
 
Ригони Эмилиано
Габбьядини Маноло
84'
Ионице Артур
Рог Марко
 
89'
Фараго Паоло
 
90'
 
Коллей Омар
90'
Черри Альберто
Симеоне Джованни
 
90'
Черри Альберто
(Пеллегрини Лука)
4:3
90'
Черри Альберто
 

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья
Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче
Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Сампдория: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Сампдория 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A
Сампдория 1:1 Кальяри Серия A Сампдория 3:0 Кальяри Кубок Кальяри 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Кальяри 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Кальяри Серия A Сампдория 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:3 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Кальяри Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 12 1 1 31 - 13 37
2. Ювентус Заявка 14 11 3 0 25 - 12 36
3. Лацио Заявка 14 9 3 2 33 - 14 30
4. Кальяри Заявка 14 8 4 2 29 - 17 28
5. Рома Заявка 14 8 4 2 26 - 15 28
6. Аталанта Заявка 14 7 4 3 34 - 21 25
7. Наполи Заявка 14 5 5 4 23 - 18 20
8. Парма Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
9. Верона Заявка 14 5 3 6 12 - 14 18
10. Торино Заявка 14 5 2 7 16 - 20 17
11. Милан Заявка 14 5 2 7 13 - 17 17
12. Болонья Заявка 14 4 4 6 20 - 23 16
13. Фиорентина Заявка 14 4 4 6 18 - 21 16
14. Сассуоло Заявка 13 4 2 7 24 - 25 14
15. Удинезе Заявка 14 4 2 8 9 - 23 14
16. Лечче Заявка 14 3 5 6 18 - 27 14
17. Сампдория Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18. Дженоа Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. СПАЛ 2013 Заявка 14 2 3 9 9 - 21 9
20. Брешия Заявка 13 2 1 10 10 - 26 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кальяри 4:3 Сампдория
Кальяри
68.2% (105)
Ничья
18.8% (29)
Сампдория
13% (20)
2:1 Кальяри
44.2% (68)
1:1 Ничья
14.3% (22)
1:0 Кальяри
11.7% (18)
1:2 Сампдория
10.4% (16)
2:0 Кальяри
5.8% (9)
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