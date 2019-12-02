Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

100' Обе команды могли выиграть сегодня, но Кальяри вырывает победу

100' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

99' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

99' Торсби Мортен из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

98' Черри Альберто из команды Кальяри очень довольна голом и не может остановить празднование. Рефери не видит другого пути, кроме как дать ей желтую.

96' Хорошо играет на выходе Рафаэл Биттенкур - мяч в ее руках

96' Ригони Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Янкто Якуб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Капрари Джанлука из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Судье надоело, что Коллей Омар тянет время и он наказал его горчичником

89' Фараго Паоло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Нандес Найтан из команды Кальяри пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

87' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновится спорным мячом

87' Ох, нехорошо это выглядит. Торсби Мортен получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Ох, нехорошо это выглядит. Пеллегрини Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Пеллегрини Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Ригони Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

84' Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Рог Марко из команды Кальяри плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

81' Хорошая попытка от Квальярелла Фабио , был неплохой удар, но вратарь спас

80' Капрари Джанлука из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

80' Капрари Джанлука пробил со штрафного прямо в стенку

76' Г О О О О Л - Педру Жоау III классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

76' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Г О О О О Л - Педру Жоау III классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

74' Удар от ворот произведет Сампдория

73' Рог Марко не смог попасть в створ ударом издали

73' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Пеллегрини Лука из команды Кальяри пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

72' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Нандес Найтан из команды Кальяри пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

70' Г О О О О Л - Квальярелла Фабио классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

69' Г О О О О Л - Наингголан Раджа из команды Кальяри переиграл вратаря дальним ударом!

68' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Кальяри

65' Габбьядини Маноло не смог попасть в створ ударом издали

65' Рафаэл Биттенкур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Нандес Найтан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' После штрафного удара,который нанес Наингголан Раджа мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

59' Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Сампдория

56' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сампдория будет все-таки засчитан.

53' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

52' Г О О О О Л - Рамирес Гастон изменил счет на табло!

51' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Удар от ворот произведет Сампдория

50' Кастро Лукас из команды Кальяри плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

49' Виейра Ронни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Габбьядини Маноло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Удар от ворот произведет Сампдория

47' Наингголан Раджа не смог попасть в створ ударом издали

46' Наингголан Раджа из команды Кальяри пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.