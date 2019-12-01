Италия: Серия A 2019-2020
36' Желтая карточкаМедель Гари
37' Желтая карточкаКулибали Калиду
1:0
41' ГолЛьоренте Фернандо
25
Оспина
Давид
12
Элмас
Эльиф
11
Лосано
Ирвин
13
Бани
Маттиа
16
Поли
Андреа
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лосано ИрвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Юнес АминПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ювара МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
36'
37'
41'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +7 =8 -5Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург
Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи
Болонья Последние 20 матчей: +7 =5 -8Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья
Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано
Последние игры между собой
Наполи: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Болонья: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Болонья 1:7 Наполи Серия A Наполи 3:1 Болонья Серия A Наполи 6:0 Болонья Серия A Болонья 3:2 Наполи Серия A Болонья 2:2 Наполи Серия A Наполи 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Болонья Кубок Наполи 2:3 Болонья Серия A Болонья 2:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:1 Болонья Кубок Наполи 4:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Наполи Серия A Наполи 2:1 Болонья Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 13
|37
|2.
|Ювентус
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|25 - 12
|36
|3.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 14
|30
|4.
|Кальяри
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 14
|25
|6.
|Аталанта
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|34 - 21
|25
|7.
|Наполи
|1:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 11
|18
|9.
|Парма
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|10.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|11.
|Милан
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 17
|17
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|24 - 25
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|9 - 23
|14
|15.
|Лечче
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 27
|14
|16.
|Болонья
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 23
|13
|17.
|Сампдория
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 20
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 21
|9
|20.
|Брешия
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|10 - 26
|7
Наполи
96.6% (142)
Ничья
1.4% (2)
Болонья
2% (3)
2:0 Наполи
35.4% (52)
2:1 Наполи
32.7% (48)
3:1 Наполи
11.6% (17)
1:0 Наполи
10.9% (16)
3:0 Наполи
4.1% (6)
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