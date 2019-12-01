Италия: Серия A 2019-2020

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Наполи
1:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Болонья
0'
36' Желтая карточка
Медель Гари
37' Желтая карточка
Кулибали Калиду
1:0
41' Гол
Льоренте Фернандо
55'
25
Оспина
Давид
19
Максимович
Никола
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
22
Ди
Лоренцо
Джованни
8
Фабиан
Руис
12
Элмас
Эльиф
20
Зелиньски
Петр
24
Инсинье
Лоренцо
11
Лосано
Ирвин
9
Льоренте
Фернандо
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
13
Бани
Маттиа
23
Данило
Ларанжера
4
Денсвил
Стефано
5
Медель
Гари
7
Орсолини
Риккардо
31
Джемаили
Блерим
16
Поли
Андреа
10
Сансоне
Никола
24
Паласио
Родриго
Наполи
4-4-2
Болонья
4-1-4-1

Ход матча

36'
 
Медель Гари
37'
Кулибали Калиду
 
41'
Льоренте Фернандо
1:0
46'
 
Ольсен Андреас
Орсолини Риккардо

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург
Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи
Болонья Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья
Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано

Последние игры между собой

Наполи: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Болонья: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Болонья 3:2 Наполи Серия A Наполи 3:2 Болонья Серия A Наполи 3:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Наполи Серия A
Болонья 1:7 Наполи Серия A Наполи 3:1 Болонья Серия A Наполи 6:0 Болонья Серия A Болонья 3:2 Наполи Серия A Болонья 2:2 Наполи Серия A Наполи 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Болонья Кубок Наполи 2:3 Болонья Серия A Болонья 2:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:1 Болонья Кубок Наполи 4:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Наполи Серия A Наполи 2:1 Болонья Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 12 1 1 31 - 13 37
2. Ювентус Заявка 14 11 3 0 25 - 12 36
3. Лацио Заявка 14 9 3 2 33 - 14 30
4. Кальяри Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
5. Рома Заявка 13 7 4 2 23 - 14 25
6. Аталанта Заявка 14 7 4 3 34 - 21 25
7. Наполи 1:0 Заявка 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Верона Заявка 13 5 3 5 11 - 11 18
9. Парма Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
10. Торино Заявка 14 5 2 7 16 - 20 17
11. Милан Заявка 14 5 2 7 13 - 17 17
12. Фиорентина Заявка 14 4 4 6 18 - 21 16
13. Сассуоло Заявка 13 4 2 7 24 - 25 14
14. Удинезе Заявка 14 4 2 8 9 - 23 14
15. Лечче Заявка 14 3 5 6 18 - 27 14
16. Болонья 0:1 Заявка 14 3 4 7 18 - 23 13
17. Сампдория Заявка 13 3 3 7 9 - 20 12
18. Дженоа Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. СПАЛ 2013 Заявка 14 2 3 9 9 - 21 9
20. Брешия Заявка 13 2 1 10 10 - 26 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Наполи 1:0 Болонья
Наполи
96.6% (142)
Ничья
1.4% (2)
Болонья
2% (3)
2:0 Наполи
35.4% (52)
2:1 Наполи
32.7% (48)
3:1 Наполи
11.6% (17)
1:0 Наполи
10.9% (16)
3:0 Наполи
4.1% (6)
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