Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Веллингтон Феникс
2:1
Конец матча

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
17' Желтая карточка
Болл Дэвид
27' Желтая карточка
Юрман Мэттью
1:0
48' Гол
Jaushua Sotirio
49' Желтая карточка
Штайнманн Матти
1:1
64' Гол
Мюллер Николай
67' Желтая карточка
Пейн Тим
88' Желтая карточка
Швеглер Пирмин
2:1
89' Пенальти
Давила Улисес
90' Желтая карточка
Мюллер Николай
90'+8
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
27
Тэйлор
Стивен
3
Luke
DeVere
13
Какас
Либерато
14
Руфер
Алекс
5
Штайнманн
Матти
11
Jaushua
Sotirio
10
Давила
Улисес
7
Reno
Piscopo
9
Болл
Дэвид
1
Лопар
Даниэль
5
Георгиевски
Даниэль
4
Макгоуан
Дилан
6
Юрман
Мэттью
29
Daniel
Wilmering
17
Keanu
Baccus
19
Швеглер
Пирмин
11
Bruce
Kamau
9
Мюллер
Николай
7
Mitchell
Duke
27
Йебоа
Кваме
Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс

Ход матча

17'
Болл Дэвид
 
27'
 
Юрман Мэттью
41'
Cameron Devlin
Руфер Алекс
 
48'
Jaushua Sotirio
(Болл Дэвид)
1:0
49'
Штайнманн Матти
 
64'
1:1
Мюллер Николай
(Георгиевски Даниэль)
66'
 
Циглер Патрик
Daniel Wilmering
67'
Пейн Тим
 
79'
Маккоуотт Каллум
Reno Piscopo
 
83'
Хупер Гэри
Jaushua Sotirio
 
88'
 
Швеглер Пирмин
89'
Давила Улисес
2:1
90'
 
Мюллер Николай

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Веллингтон Феникс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:5 Веллингтон Феникс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Мельбурн Сити 8 5 1 2 16 - 14 16
3. Аделаида Юнайтед 7 4 0 3 13 - 10 12
4. Веллингтон Феникс 8 3 1 4 11 - 12 10
5. Вестерн Юнайтед 8 3 1 4 8 - 10 10
6. Вестерн Сидней Уондерерс 8 3 1 4 9 - 11 10
7. Перт Глори 8 2 3 3 10 - 10 9
8. Ньюкасл Джетс 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Брисбен Роар 7 2 2 3 8 - 8 8
10. Мельбурн Виктори 8 2 2 4 8 - 11 8
11. Сентрал Кост Маринерз 7 2 1 4 7 - 12 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Руфер Алекс уходит, Cameron Devlin вместо него
  • Желтая карточка
    27'
    Юрман Мэттью получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Болл Дэвид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eden Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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