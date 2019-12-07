Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Веллингтон Феникс
2:1
Конец матча
Стадион: Иден Парк
Вестерн Сидней Уондерерс
17' Желтая карточкаБолл Дэвид
27' Желтая карточкаЮрман Мэттью
1:0
48' ГолJaushua Sotirio
49' Желтая карточкаШтайнманн Матти
1:1
64' ГолМюллер Николай
67' Желтая карточкаПейн Тим
88' Желтая карточкаШвеглер Пирмин
2:1
89' ПенальтиДавила Улисес
90' Желтая карточкаМюллер Николай
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Уэйн БенНападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
-
32 Sam Sutton
-
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Bruce KamauПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КвамеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Tarek ElrichПолузащитник
- Полузащитник
-
-
35 Mohamed Adam
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
Ход матча
17'
27'
48'
1:0
49'
64'
67'
88'
89'
2:1
90'
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +6 =3 -11Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:5 Веллингтон Феникс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Мельбурн Сити
|8
|5
|1
|2
|16 - 14
|16
|3.
|Аделаида Юнайтед
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|4.
|Веллингтон Феникс
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|5.
|Вестерн Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|7.
|Перт Глори
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|8.
|Ньюкасл Джетс
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Брисбен Роар
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|10.
|Мельбурн Виктори
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
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