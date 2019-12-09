Италия: Серия B 2019-2020
Перуджа
1:0
Перерыв
Стадион: Ренато Кури
Козенца
17' Желтая карточкаШаудоне Даниэле
1:0
18' ГолЙемелло Пьетро
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Amara Konate
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Ход матча
17'
18'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла
Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа
Козенца Последние 20 матчей: +4 =8 -8Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе
Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|15
|10
|4
|1
|25 - 8
|34
|2.
|Порденоне
|15
|7
|4
|4
|22 - 17
|25
|3.
|Читтаделла
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|4.
|Перуджа
|1:0
|15
|7
|4
|4
|18 - 18
|25
|5.
|Кьево
|15
|6
|6
|3
|20 - 16
|24
|6.
|Фрозиноне
|15
|6
|5
|4
|19 - 14
|23
|7.
|Кротоне
|15
|6
|4
|5
|22 - 17
|22
|8.
|Виртус Энтелла
|15
|6
|4
|5
|16 - 15
|22
|9.
|Асколи
|15
|6
|3
|6
|24 - 20
|21
|10.
|Пескара
|15
|6
|3
|6
|26 - 23
|21
|11.
|Эмполи
|15
|5
|6
|4
|18 - 20
|21
|12.
|Пиза
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|13.
|Специя
|15
|5
|4
|6
|20 - 19
|19
|14.
|Салернитана
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|15.
|Венеция
|15
|4
|6
|5
|16 - 18
|18
|16.
|Кремонезе
|15
|4
|5
|6
|10 - 17
|17
|17.
|Юве Стабия
|15
|4
|2
|9
|14 - 25
|14
|18.
|Трапани
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|19.
|Козенца
|0:1
|15
|2
|7
|6
|15 - 17
|13
|20.
|Ливорно
|15
|3
|2
|10
|12 - 21
|11
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