Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Перуджа
1:0
Перерыв

Стадион:
Козенца
0'
17' Желтая карточка
Шаудоне Даниэле
1:0
18' Гол
Йемелло Пьетро
1
Guglielmo
Vicario
2
Рози
Алеандро
6
Filippo
Sgarbi
25
Nicola
Falasco
3
Mardochee
Nzita
10
Драгомир
Влад
4
Marco
Carraro
14
Николусси-Кавилья
Ханс
11
Буонаюто
Кристиан
29
Капоне
Кристиан
9
Йемелло
Пьетро
33
Pietro
Perina
27
Биттанте
Лука
4
Капела
Анибал
5
Ricardo
Idda
18
Matteo
Legittimo
21
Mirko
Bruccini
16
Шаудоне
Даниэле
7
Пьерини
Николас
9
Литтери
Джанлука
32
Баэс
Хайме
29
Ривьер
Эммануэль
Перуджа
4-3-2-1
Козенца
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Шаудоне Даниэле
18'
Йемелло Пьетро
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла
Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа
Козенца Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе
Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Перуджа 0:1 Козенца Серия B Козенца 1:1 Перуджа Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 15 10 4 1 25 - 8 34
2. Порденоне 15 7 4 4 22 - 17 25
3. Читтаделла 15 7 4 4 18 - 17 25
4. Перуджа 1:0 15 7 4 4 18 - 18 25
5. Кьево 15 6 6 3 20 - 16 24
6. Фрозиноне 15 6 5 4 19 - 14 23
7. Кротоне 15 6 4 5 22 - 17 22
8. Виртус Энтелла 15 6 4 5 16 - 15 22
9. Асколи 15 6 3 6 24 - 20 21
10. Пескара 15 6 3 6 26 - 23 21
11. Эмполи 15 5 6 4 18 - 20 21
12. Пиза 15 5 5 5 20 - 19 20
13. Специя 15 5 4 6 20 - 19 19
14. Салернитана 15 5 4 6 18 - 20 19
15. Венеция 15 4 6 5 16 - 18 18
16. Кремонезе 15 4 5 6 10 - 17 17
17. Юве Стабия 15 4 2 9 14 - 25 14
18. Трапани 15 3 4 8 15 - 27 13
19. Козенца 0:1 15 2 7 6 15 - 17 13
20. Ливорно 15 3 2 10 12 - 21 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Йемелло Пьетро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Шаудоне Даниэле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...