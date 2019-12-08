Италия: Серия B 2019-2020
Порденоне
1:0
Перерыв
Стадион: Дачия-Арена
Кротоне
25' Желтая карточкаAlberto Barison
1:0
44' Гол в свои воротаМустаккьо Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Jan Jurczak
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Видо ЛукаНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Mateo Itrak
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
Ход матча
25'
44'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 8
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +7 =6 -7Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани
Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне
Кротоне Последние 20 матчей: +9 =4 -7Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа
Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|15
|10
|4
|1
|25 - 8
|34
|2.
|Порденоне
|1:0
|15
|7
|4
|4
|22 - 17
|25
|3.
|Читтаделла
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|4.
|Кьево
|15
|6
|6
|3
|20 - 16
|24
|5.
|Фрозиноне
|15
|6
|5
|4
|19 - 14
|23
|6.
|Перуджа
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|7.
|Кротоне
|0:1
|15
|6
|4
|5
|22 - 17
|22
|8.
|Виртус Энтелла
|15
|6
|4
|5
|16 - 15
|22
|9.
|Асколи
|15
|6
|3
|6
|24 - 20
|21
|10.
|Пескара
|15
|6
|3
|6
|26 - 23
|21
|11.
|Эмполи
|15
|5
|6
|4
|18 - 20
|21
|12.
|Пиза
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|13.
|Специя
|15
|5
|4
|6
|20 - 19
|19
|14.
|Салернитана
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|15.
|Венеция
|15
|4
|6
|5
|16 - 18
|18
|16.
|Кремонезе
|15
|4
|5
|6
|10 - 17
|17
|17.
|Юве Стабия
|15
|4
|2
|9
|14 - 25
|14
|18.
|Козенца
|14
|2
|7
|5
|15 - 16
|13
|19.
|Трапани
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|20.
|Ливорно
|15
|3
|2
|10
|12 - 21
|11
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