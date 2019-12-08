Италия: Серия B 2019-2020

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Порденоне
1:0
Перерыв

Стадион:
Кротоне
0'
25' Желтая карточка
Alberto Barison
1:0
44' Гол в свои ворота
Мустаккьо Маттиа
22
Ди
Грегорио
Микеле
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
6
Alberto
Barison
3
Де
Агостини
Микеле
7
Гавацци
Давиде
8
Буррай
Сальваторе
24
Tommaso
Pobega
10
Кьяретти
Лукас
9
Luca
Strizzolo
13
Чурриа
Патрик
1
Кордац
Алекс
8
Сполли
Николас
6
Guillame
Gigliotti
5
Големич
Владимир
7
Мустаккьо
Маттиа
30
Junior
Messias
18
Барберис
Андреа
14
Крочата
Джованни
23
Маццотта
Антонио
11
Видо
Лука
25
Сими
Нванкво
Порденоне
4-3-1-2
Кротоне
3-5-2

Ход матча

25'
Alberto Barison
 
44'
Мустаккьо Маттиа
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани
Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне
Кротоне Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа
Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 15 10 4 1 25 - 8 34
2. Порденоне 1:0 15 7 4 4 22 - 17 25
3. Читтаделла 15 7 4 4 18 - 17 25
4. Кьево 15 6 6 3 20 - 16 24
5. Фрозиноне 15 6 5 4 19 - 14 23
6. Перуджа 14 6 4 4 17 - 18 22
7. Кротоне 0:1 15 6 4 5 22 - 17 22
8. Виртус Энтелла 15 6 4 5 16 - 15 22
9. Асколи 15 6 3 6 24 - 20 21
10. Пескара 15 6 3 6 26 - 23 21
11. Эмполи 15 5 6 4 18 - 20 21
12. Пиза 15 5 5 5 20 - 19 20
13. Специя 15 5 4 6 20 - 19 19
14. Салернитана 15 5 4 6 18 - 20 19
15. Венеция 15 4 6 5 16 - 18 18
16. Кремонезе 15 4 5 6 10 - 17 17
17. Юве Стабия 15 4 2 9 14 - 25 14
18. Козенца 14 2 7 5 15 - 16 13
19. Трапани 15 3 4 8 15 - 27 13
20. Ливорно 15 3 2 10 12 - 21 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    ГООООООООЛ - Мустаккьо Маттиа очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Желтая карточка
    25'
    Alberto Barison получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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