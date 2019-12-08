Италия: Серия B 2019-2020

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Юве Стабия
0:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Фрозиноне
0'
0:1
10' Гол
Бегетто Андреа
27' Желтая карточка
Francesco Forte I
41'
25
Руссо
Данило
28
Витиелло
Роберто
34
Сарторио
Адриано
31
Фацио
Паскуале
3
Риччи
Джакомо
5
Giacomo
Calo
30
Alessandro
Mallamo
29
Карлини
Массимилиано
18
Luigi
Canotto
21
Salvatore
Elia
32
Francesco
Forte
I
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
2
Дзампано
Франческо
17
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
5
Гори
Мирко
13
Бегетто
Андреа
10
Дионизи
Федерико
18
Новакович
Андрия
Юве Стабия
4-3-3
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

10'
0:1
Бегетто Андреа
27'
Francesco Forte I
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Юве Стабия Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия
Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе
Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево
Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево

Последние игры между собой

Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Юве Стабия 3:0 Фрозиноне Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 15 10 4 1 25 - 8 34
2. Читтаделла 15 7 4 4 18 - 17 25
3. Кьево 15 6 6 3 20 - 16 24
4. Фрозиноне 1:0 15 6 5 4 18 - 14 23
5. Кротоне 14 6 4 4 22 - 16 22
6. Порденоне 14 6 4 4 21 - 17 22
7. Перуджа 14 6 4 4 17 - 18 22
8. Виртус Энтелла 1:0 15 6 4 5 15 - 15 22
9. Асколи 15 6 3 6 24 - 20 21
10. Пескара 15 6 3 6 26 - 23 21
11. Эмполи 15 5 6 4 18 - 20 21
12. Пиза 0:1 15 5 5 5 20 - 18 20
13. Специя 15 5 4 6 20 - 19 19
14. Салернитана 15 5 4 6 18 - 20 19
15. Венеция 15 4 6 5 16 - 18 18
16. Кремонезе 15 4 5 6 10 - 17 17
17. Юве Стабия 0:1 15 4 2 9 14 - 24 14
18. Козенца 14 2 7 5 15 - 16 13
19. Трапани 15 3 4 8 15 - 27 13
20. Ливорно 15 3 2 10 12 - 21 11
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Francesco Forte получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Бегетто Андреа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Menti, Stabia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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