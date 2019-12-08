Италия: Серия B 2019-2020
Юве Стабия
0:1
Первый тайм: 41'
Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia
Фрозиноне
0:1
10' ГолБегетто Андреа
27' Желтая карточкаFrancesco Forte I
25
Руссо
Данило
- Основной состав
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Барони Марко
Ход матча
10'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Юве Стабия Последние 20 матчей: +6 =3 -11Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия
Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе
Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =6 -7Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево
Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево
Последние игры между собой
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|15
|10
|4
|1
|25 - 8
|34
|2.
|Читтаделла
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|3.
|Кьево
|15
|6
|6
|3
|20 - 16
|24
|4.
|Фрозиноне
|1:0
|15
|6
|5
|4
|18 - 14
|23
|5.
|Кротоне
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|6.
|Порденоне
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|7.
|Перуджа
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|8.
|Виртус Энтелла
|1:0
|15
|6
|4
|5
|15 - 15
|22
|9.
|Асколи
|15
|6
|3
|6
|24 - 20
|21
|10.
|Пескара
|15
|6
|3
|6
|26 - 23
|21
|11.
|Эмполи
|15
|5
|6
|4
|18 - 20
|21
|12.
|Пиза
|0:1
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|13.
|Специя
|15
|5
|4
|6
|20 - 19
|19
|14.
|Салернитана
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|15.
|Венеция
|15
|4
|6
|5
|16 - 18
|18
|16.
|Кремонезе
|15
|4
|5
|6
|10 - 17
|17
|17.
|Юве Стабия
|0:1
|15
|4
|2
|9
|14 - 24
|14
|18.
|Козенца
|14
|2
|7
|5
|15 - 16
|13
|19.
|Трапани
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|20.
|Ливорно
|15
|3
|2
|10
|12 - 21
|11
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