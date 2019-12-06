Италия: Серия B 2019-2020

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Беневенто
5:0
Конец матча

Стадион:
Трапани
0'
1:0
10' Гол
Кода Массимо
20' Желтая карточка
Daniele Ferretti
22' Желтая карточка
Stefano Scognamillo
2:0
32' Пенальти
Виола Николас
53' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
3:0
79' Гол
Сау Марко
4:0
82' Гол
Виола Николас
5:0
88' Гол
Виола Николас
90'+1
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
23
Антей
Лука
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
21
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
10
Виола
Николас
7
Крагль
Оливер
25
Сау
Марко
9
Кода
Массимо
12
Карнесекки
Марко
29
Дель
Прете
Лоренцо
25
Форнасьер
Микеле
6
Stefano
Scognamillo
37
Fausto
Grillo
19
Francesco
Corapi
5
Anthony
Taugourdeau
33
Marco
Moscati
32
Петтинари
Стефано
9
Фелице
Эвакуо
7
Daniele
Ferretti
Беневенто
4-3-2-1
Трапани
4-3-3

Ход матча

10'
Кода Массимо
(Сау Марко)
1:0
20'
 
Daniele Ferretti
22'
 
Stefano Scognamillo
32'
Виола Николас
2:0
46'
 
Колпани Андреа
Daniele Ferretti
53'
Хетемай Перпарим
 
61'
Импрота Риккардо
Хетемай Перпарим
 
68'
 
Giacomo Tulli
Francesco Corapi
68'
 
Кандела Антонио
Дель Прете Лоренцо
72'
Тельо Андрес
Крагль Оливер
 
79'
Сау Марко
3:0
81'
Инсинье Роберто
Сау Марко
 
82'
Виола Николас
4:0
88'
Виола Николас
(Инсинье Роберто)
5:0

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи
Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто
Трапани Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани
Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани Трапани 1:2 Юве Стабия Специя 2:4 Трапани Трапани 0:0 Кремонезе Трапани 0:1 Салернитана Читтаделла 2:0 Трапани Трапани 0:1 Венеция Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Трапани 3:1 Пьяченца Трапани 2:0 Пьяченца Пьяченца 0:0 Трапани Трапани 1:1 Катания Катания 2:2 Трапани

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Трапани: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Беневенто 1:3 Трапани Серия B Трапани 1:0 Беневенто Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 15 10 4 1 25 - 8 34
2. Кротоне 14 6 4 4 22 - 16 22
3. Порденоне 14 6 4 4 21 - 17 22
4. Читтаделла 14 6 4 4 14 - 14 22
5. Перуджа 14 6 4 4 17 - 18 22
6. Асколи 14 6 3 5 23 - 18 21
7. Кьево 14 5 6 3 19 - 16 21
8. Пескара 14 6 2 6 24 - 21 20
9. Фрозиноне 14 5 5 4 17 - 14 20
10. Пиза 14 5 5 4 20 - 17 20
11. Виртус Энтелла 14 5 4 5 14 - 15 19
12. Салернитана 14 5 4 5 15 - 16 19
13. Эмполи 14 4 6 4 16 - 19 18
14. Венеция 14 4 5 5 14 - 16 17
15. Кремонезе 14 4 5 5 10 - 16 17
16. Специя 14 4 4 6 18 - 19 16
17. Юве Стабия 14 4 2 8 14 - 23 14
18. Козенца 14 2 7 5 15 - 16 13
19. Трапани 15 3 4 8 15 - 27 13
20. Ливорно 14 3 2 9 12 - 19 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Виола Николас из команды Беневенто забивает с точки!
  • Желтая карточка
    22'
    Stefano Scognamillo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Daniele Ferretti получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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