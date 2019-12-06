Италия: Серия B 2019-2020
Беневенто
5:0
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
Трапани
1:0
10' ГолКода Массимо
20' Желтая карточкаDaniele Ferretti
22' Желтая карточкаStefano Scognamillo
2:0
32' ПенальтиВиола Николас
53' Желтая карточкаХетемай Перпарим
3:0
79' ГолСау Марко
4:0
82' ГолВиола Николас
5:0
88' ГолВиола Николас
23
Антей
Лука
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Антей ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гори ПьерВратарь
- Защитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Dejan VokicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Косми Серсе
Ход матча
10'
1:0
20'
32'
2:0
53'
79'
3:0
82'
4:0
88'
5:0
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
11 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +13 =4 -3Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи
Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто
Трапани Последние 20 матчей: +5 =7 -8Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани
Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани Трапани 1:2 Юве Стабия Специя 2:4 Трапани Трапани 0:0 Кремонезе Трапани 0:1 Салернитана Читтаделла 2:0 Трапани Трапани 0:1 Венеция Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Трапани 3:1 Пьяченца Трапани 2:0 Пьяченца Пьяченца 0:0 Трапани Трапани 1:1 Катания Катания 2:2 Трапани
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Трапани: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|15
|10
|4
|1
|25 - 8
|34
|2.
|Кротоне
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|3.
|Порденоне
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|4.
|Читтаделла
|14
|6
|4
|4
|14 - 14
|22
|5.
|Перуджа
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|6.
|Асколи
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|7.
|Кьево
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|8.
|Пескара
|14
|6
|2
|6
|24 - 21
|20
|9.
|Фрозиноне
|14
|5
|5
|4
|17 - 14
|20
|10.
|Пиза
|14
|5
|5
|4
|20 - 17
|20
|11.
|Виртус Энтелла
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|12.
|Салернитана
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|13.
|Эмполи
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|14.
|Венеция
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|15.
|Кремонезе
|14
|4
|5
|5
|10 - 16
|17
|16.
|Специя
|14
|4
|4
|6
|18 - 19
|16
|17.
|Юве Стабия
|14
|4
|2
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Козенца
|14
|2
|7
|5
|15 - 16
|13
|19.
|Трапани
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|20.
|Ливорно
|14
|3
|2
|9
|12 - 19
|11
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