Италия: Серия B 2019-2020
Пиза
0:1
Первый тайм: 41'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Виртус Энтелла
15' Желтая карточкаSamuele Birindelli
22' Желтая карточкаДе Лука Джузеппе
0:1
28' ГолДе Лука Джузеппе
32' Желтая карточкаЭрамо Мирко
35' Желтая карточкаДе Лука Мануэль
15
Айя
Рамзи
27
Гухер
Роберт
14
Marius
Marin
27
Эрамо
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Elia Giani
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
22'
28'
32'
35'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +9 =6 -5Пиза 2:0 Порденоне Читтаделла 1:1 Пиза Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +6 =6 -8Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне
Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне
Последние игры между собой
Пиза: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Виртус Энтелла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|15
|10
|4
|1
|25 - 8
|34
|2.
|Читтаделла
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|3.
|Кьево
|15
|6
|6
|3
|20 - 16
|24
|4.
|Фрозиноне
|1:0
|15
|6
|5
|4
|18 - 14
|23
|5.
|Кротоне
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|6.
|Порденоне
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|7.
|Перуджа
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|8.
|Виртус Энтелла
|1:0
|15
|6
|4
|5
|15 - 15
|22
|9.
|Асколи
|15
|6
|3
|6
|24 - 20
|21
|10.
|Пескара
|15
|6
|3
|6
|26 - 23
|21
|11.
|Эмполи
|15
|5
|6
|4
|18 - 20
|21
|12.
|Пиза
|0:1
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|13.
|Специя
|15
|5
|4
|6
|20 - 19
|19
|14.
|Салернитана
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|15.
|Венеция
|15
|4
|6
|5
|16 - 18
|18
|16.
|Кремонезе
|15
|4
|5
|6
|10 - 17
|17
|17.
|Юве Стабия
|0:1
|15
|4
|2
|9
|14 - 24
|14
|18.
|Козенца
|14
|2
|7
|5
|15 - 16
|13
|19.
|Трапани
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|20.
|Ливорно
|15
|3
|2
|10
|12 - 21
|11
Загрузка...