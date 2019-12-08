Италия: Серия B 2019-2020

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Пиза
0:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
15' Желтая карточка
Samuele Birindelli
22' Желтая карточка
Де Лука Джузеппе
0:1
28' Гол
Де Лука Джузеппе
32' Желтая карточка
Эрамо Мирко
35' Желтая карточка
Де Лука Мануэль
41'
1
Гори
Стефано
2
Samuele
Birindelli
15
Айя
Рамзи
33
Бенедетти
Симоне
23
Francesco
Lisi
27
Гухер
Роберт
30
Alessandro
De
Vitis
I
14
Marius
Marin
7
Nicholas
Siega
I
9
Москарделли
Давиде
26
Мазуччи
Гаэтано
13
Контини
Никита
21
Копполаро
Мауро
33
Поли
Фабрицио
5
Кьоза
Марко
6
Криалезе
Карло
14
Сеттембрини
Андреа
23
Паолуччи
Андреа
27
Эрамо
Мирко
34
Скенетти
Андреа
20
Де
Лука
Мануэль
7
Де
Лука
Джузеппе
Пиза
4-3-1-2
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Ход матча

15'
Samuele Birindelli
 
22'
 
Де Лука Джузеппе
28'
0:1
Де Лука Джузеппе
(Копполаро Мауро)
32'
 
Эрамо Мирко
35'
 
Де Лука Мануэль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Пиза 2:0 Порденоне Читтаделла 1:1 Пиза Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза
Пиза 2:1 Салернитана Ливорно 1:0 Пиза Пиза 1:1 Кротоне Перуджа 1:0 Пиза Венеция 1:1 Пиза Пиза 2:3 Эмполи Кьево 2:2 Пиза Пиза 4:1 Кремонезе Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца Триестина 1:3 Пиза Пиза 2:2 Триестина Пиза 1:0 S.S. Arezzo S.S. Arezzo 2:3 Пиза
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне
Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне

Последние игры между собой

Пиза: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Виртус Энтелла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Пиза 0:0 Виртус Энтелла Серия C Виртус Энтелла 2:0 Пиза Серия C Пиза 1:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:0 Пиза Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 15 10 4 1 25 - 8 34
2. Читтаделла 15 7 4 4 18 - 17 25
3. Кьево 15 6 6 3 20 - 16 24
4. Фрозиноне 1:0 15 6 5 4 18 - 14 23
5. Кротоне 14 6 4 4 22 - 16 22
6. Порденоне 14 6 4 4 21 - 17 22
7. Перуджа 14 6 4 4 17 - 18 22
8. Виртус Энтелла 1:0 15 6 4 5 15 - 15 22
9. Асколи 15 6 3 6 24 - 20 21
10. Пескара 15 6 3 6 26 - 23 21
11. Эмполи 15 5 6 4 18 - 20 21
12. Пиза 0:1 15 5 5 5 20 - 18 20
13. Специя 15 5 4 6 20 - 19 19
14. Салернитана 15 5 4 6 18 - 20 19
15. Венеция 15 4 6 5 16 - 18 18
16. Кремонезе 15 4 5 6 10 - 17 17
17. Юве Стабия 0:1 15 4 2 9 14 - 24 14
18. Козенца 14 2 7 5 15 - 16 13
19. Трапани 15 3 4 8 15 - 27 13
20. Ливорно 15 3 2 10 12 - 21 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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