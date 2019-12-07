Италия: Серия B 2019-2020

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Эмполи
0:1
Первый тайм: 36'

Стадион:
Асколи
0'
0:1
24' Гол
Броско Риккардо
36'
1
Бриньоли
Альберто
5
Весели
Фредерик
3
Майетта
Доменико
4
Николау
Димитриос
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
28
Niccolo
Ricchi
25
Бандинелли
Филиппо
10
Дези
Якопо
7
Leonardo
Mancuso
20
Ла
Гумина
Антонино
33
Леали
Никола
19
Падоин
Симоне
23
Броско
Риккардо
15
Гравильон
Эндрю
3
Д'Элия
Сальваторе
7
Michele
Cavion
8
Петруччи
Давиде
11
Нинкович
Никола
18
Moutir
Chaija
17
Да
Крус
Алессио
9
Скамачча
Джанлука
Эмполи
4-3-1-2
Асколи
4-3-1-2

Ход матча

24'
0:1
Броско Риккардо
(Michele Cavion)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара
Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино
Асколи Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи
Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Асколи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Асколи 1:2 Эмполи Серия B Эмполи 3:0 Асколи Серия B Асколи 1:2 Эмполи Серия B Эмполи 0:3 Асколи Серия B
Асколи 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 3:2 Асколи Серия B Эмполи 1:0 Асколи Серия B Асколи 0:0 Эмполи Серия B Асколи 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 4:2 Асколи Серия B Эмполи 3:0 Асколи Серия B Асколи 1:0 Эмполи Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 15 10 4 1 25 - 8 34
2. Асколи 1:0 15 7 3 5 24 - 18 24
3. Пескара 1:0 15 7 2 6 25 - 21 23
4. Кротоне 14 6 4 4 22 - 16 22
5. Порденоне 14 6 4 4 21 - 17 22
6. Перуджа 14 6 4 4 17 - 18 22
7. Салернитана 1:0 15 6 4 5 16 - 16 22
8. Читтаделла 0:1 15 6 4 5 14 - 15 22
9. Кьево 14 5 6 3 19 - 16 21
10. Фрозиноне 14 5 5 4 17 - 14 20
11. Пиза 14 5 5 4 20 - 17 20
12. Виртус Энтелла 14 5 4 5 14 - 15 19
13. Эмполи 0:1 15 4 6 5 16 - 20 18
14. Кремонезе 14 4 5 5 10 - 16 17
15. Специя 0:0 15 4 5 6 18 - 19 17
16. Венеция 0:1 15 4 5 6 14 - 17 17
17. Юве Стабия 14 4 2 8 14 - 23 14
18. Козенца 14 2 7 5 15 - 16 13
19. Трапани 15 3 4 8 15 - 27 13
20. Ливорно 0:0 15 3 3 9 12 - 19 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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