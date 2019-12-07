Италия: Серия B 2019-2020
Эмполи
0:1
Первый тайм: 36'
Стадион: Карло Кастеллани
Асколи
0:1
24' ГолБроско Риккардо
29
Балковец
Юре
10
Дези
Якопо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дези ЯкопоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
Ход матча
24'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +7 =6 -7Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара
Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино
Асколи Последние 20 матчей: +8 =3 -9Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи
Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Асколи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|15
|10
|4
|1
|25 - 8
|34
|2.
|Асколи
|1:0
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|3.
|Пескара
|1:0
|15
|7
|2
|6
|25 - 21
|23
|4.
|Кротоне
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|5.
|Порденоне
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|6.
|Перуджа
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|7.
|Салернитана
|1:0
|15
|6
|4
|5
|16 - 16
|22
|8.
|Читтаделла
|0:1
|15
|6
|4
|5
|14 - 15
|22
|9.
|Кьево
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|10.
|Фрозиноне
|14
|5
|5
|4
|17 - 14
|20
|11.
|Пиза
|14
|5
|5
|4
|20 - 17
|20
|12.
|Виртус Энтелла
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|13.
|Эмполи
|0:1
|15
|4
|6
|5
|16 - 20
|18
|14.
|Кремонезе
|14
|4
|5
|5
|10 - 16
|17
|15.
|Специя
|0:0
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|16.
|Венеция
|0:1
|15
|4
|5
|6
|14 - 17
|17
|17.
|Юве Стабия
|14
|4
|2
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Козенца
|14
|2
|7
|5
|15 - 16
|13
|19.
|Трапани
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|20.
|Ливорно
|0:0
|15
|3
|3
|9
|12 - 19
|12
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