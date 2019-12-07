Италия: Серия B 2019-2020
Пескара
1:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Венеция
1:0
11' ГолГалано Кристиан
24
Пепин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 ПепинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
41 Бошич МилошНападающий
-
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
11'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 8
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +8 =4 -8Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза
Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара
Венеция Последние 20 матчей: +6 =6 -8Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция
Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция
Последние игры между собой
Пескара: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Венеция: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|15
|10
|4
|1
|25 - 8
|34
|2.
|Асколи
|1:0
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|3.
|Пескара
|1:0
|15
|7
|2
|6
|25 - 21
|23
|4.
|Кротоне
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|5.
|Порденоне
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|6.
|Перуджа
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|7.
|Салернитана
|1:0
|15
|6
|4
|5
|16 - 16
|22
|8.
|Читтаделла
|0:1
|15
|6
|4
|5
|14 - 15
|22
|9.
|Кьево
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|10.
|Фрозиноне
|14
|5
|5
|4
|17 - 14
|20
|11.
|Пиза
|14
|5
|5
|4
|20 - 17
|20
|12.
|Виртус Энтелла
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|13.
|Эмполи
|0:1
|15
|4
|6
|5
|16 - 20
|18
|14.
|Кремонезе
|14
|4
|5
|5
|10 - 16
|17
|15.
|Специя
|0:0
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|16.
|Венеция
|0:1
|15
|4
|5
|6
|14 - 17
|17
|17.
|Юве Стабия
|14
|4
|2
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Козенца
|14
|2
|7
|5
|15 - 16
|13
|19.
|Трапани
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|20.
|Ливорно
|0:0
|15
|3
|3
|9
|12 - 19
|12
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