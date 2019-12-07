Италия: Серия B 2019-2020

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Пескара
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Венеция
0'
1:0
11' Гол
Галано Кристиан
36'
12
Кастари
Элхан
27
Дзаппа
Габриэле
18
Бетелла
Давиде
6
Сконьямильо
Дженнаро
40
Edoardo
Masciangelo
31
Бузеллато
Массимилиано
37
Кастанос
Григорис
8
Мемушай
Ледиан
11
Галано
Кристиан
24
Пепин
29
Gennaro
Borrelli
12
Леццерини
Лука
2
Фьордализо
Алессандро
13
Marco
Modolo
3
Nicolo
Casale
32
Pietro
Ceccaroni
6
Сучиу
Сергиу
16
Luca
Antonio
Fiordilino
23
Youssef
Maleh
10
Араму
Маттиа
28
Капелло
Алессандро
20
Ди
Мариано
Франческо
Пескара
4-3-2-1
Венеция
4-3-1-2

Ход матча

11'
Галано Кристиан
(Пепин)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза
Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара
Венеция Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция
Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция

Последние игры между собой

Пескара: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Венеция: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Венеция 2:2 Пескара Серия B Пескара 1:0 Венеция Серия B Венеция 0:0 Пескара Серия B Пескара 1:0 Венеция Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 15 10 4 1 25 - 8 34
2. Асколи 1:0 15 7 3 5 24 - 18 24
3. Пескара 1:0 15 7 2 6 25 - 21 23
4. Кротоне 14 6 4 4 22 - 16 22
5. Порденоне 14 6 4 4 21 - 17 22
6. Перуджа 14 6 4 4 17 - 18 22
7. Салернитана 1:0 15 6 4 5 16 - 16 22
8. Читтаделла 0:1 15 6 4 5 14 - 15 22
9. Кьево 14 5 6 3 19 - 16 21
10. Фрозиноне 14 5 5 4 17 - 14 20
11. Пиза 14 5 5 4 20 - 17 20
12. Виртус Энтелла 14 5 4 5 14 - 15 19
13. Эмполи 0:1 15 4 6 5 16 - 20 18
14. Кремонезе 14 4 5 5 10 - 16 17
15. Специя 0:0 15 4 5 6 18 - 19 17
16. Венеция 0:1 15 4 5 6 14 - 17 17
17. Юве Стабия 14 4 2 8 14 - 23 14
18. Козенца 14 2 7 5 15 - 16 13
19. Трапани 15 3 4 8 15 - 27 13
20. Ливорно 0:0 15 3 3 9 12 - 19 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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