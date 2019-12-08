Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Юнайтед
3:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: GMHBA Stadium
Мельбурн Виктори
0:1
14' ГолНэббаут Эндрю
1:1
17' ГолБериша Бесарт
2:1
24' ГолКоне Панайотис
29' Желтая карточкаТраоре Адама IV
3:1
43' ГолБериша Бесарт
19
Рисдон
Джош
22
Гюлюм
Эрсан
11
Connor
Pain
12
Dario
Jertec
18
Баша
Мигьен
10
Круз
Робби
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Гюлюм ЭрсанЗащитник
-
11 Connor PainЗащитник
-
12 Dario JertecПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Max BurgessПолузащитник
-
-
-
30 Ryan Scott
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Баша МигьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Хоуп ДжошПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
26 Jay Barnett
-
-
-
Главный тренер: Kevin Muscat
Ход матча
14'
0:1
17'
1:1
24'
29'
43'
3:1
Предыдущие игры
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =2 -10Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Амикаль Косса 3:1 Вестерн Юнайтед Колоале 0:6 Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =3 -11Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мельбурн Виктори: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|8
|7
|0
|1
|21 - 8
|21
|2.
|Мельбурн Сити
|8
|5
|1
|2
|16 - 14
|16
|3.
|Вестерн Юнайтед
|2:1
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|4.
|Аделаида Юнайтед
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Веллингтон Феникс
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|7.
|Перт Глори
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|8.
|Ньюкасл Джетс
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Брисбен Роар
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|10.
|Мельбурн Виктори
|1:2
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
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