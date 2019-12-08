Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Юнайтед
3:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
0:1
14' Гол
Нэббаут Эндрю
1:1
17' Гол
Бериша Бесарт
2:1
24' Гол
Коне Панайотис
29' Желтая карточка
Траоре Адама IV
3:1
43' Гол
Бериша Бесарт
45'+1
1
Курто
Филип
19
Рисдон
Джош
2
Калвер
Аарон
4
Эндрю
Дуранте
22
Гюлюм
Эрсан
11
Connor
Pain
12
Dario
Jertec
27
Jerry
Skotadis
8
Коне
Панайотис
23
Диаманти
Алессандро
18
Бериша
Бесарт
20
Лоуренс
Том
II
2
Роу
Сторм
4
Доначи
Джеймс
6
Броксхэм
Ли
21
Траоре
Адама
IV
8
Поульсен
Якоб
18
Баша
Мигьен
9
Нэббаут
Эндрю
17
Элвис
Камсоба
10
Круз
Робби
11
Тойвонен
Ола
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори

Ход матча

14'
0:1
Нэббаут Эндрю
(Поульсен Якоб)
17'
Бериша Бесарт
(Connor Pain)
1:1
24'
Коне Панайотис
(Диаманти Алессандро)
2:1
29'
 
Траоре Адама IV
43'
Бериша Бесарт
(Рисдон Джош)
3:1

Предыдущие игры

Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Амикаль Косса 3:1 Вестерн Юнайтед Колоале 0:6 Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мельбурн Виктори: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 8 7 0 1 21 - 8 21
2. Мельбурн Сити 8 5 1 2 16 - 14 16
3. Вестерн Юнайтед 2:1 9 4 1 4 10 - 11 13
4. Аделаида Юнайтед 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Веллингтон Феникс 8 3 1 4 11 - 12 10
6. Вестерн Сидней Уондерерс 8 3 1 4 9 - 11 10
7. Перт Глори 8 2 3 3 10 - 10 9
8. Ньюкасл Джетс 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Брисбен Роар 8 2 2 4 9 - 13 8
10. Мельбурн Виктори 1:2 9 2 2 5 9 - 13 8
11. Сентрал Кост Маринерз 7 2 1 4 7 - 12 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на GMHBA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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