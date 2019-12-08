Италия: Серия A 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
СПАЛ 2013
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Брешия
0'
18' Желтая карточка
Кистана Андреа
21' Желтая карточка
Викари Франческо
42' Желтая карточка
Куртич Ясмин
44'
99
Бериша
Этрит
4
Ционек
Тьяго
23
Викари
Франческо
40
Томович
Ненад
95
Янкович
Марко
11
Мурджа
Алессандро
7
Миссироли
Симоне
19
Куртич
Ясмин
3
Роша
Игор
II
37
Петанья
Андреа
8
Валоти
Матиа
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
14
Чансельор
Джон
15
Кистана
Андреа
2
Сабелли
Стефано
6
Ндой
Эмануэле
28
Ромуло
Соуза
4
Тонали
Сандро
25
Бизоли
Димитри
11
Торрегросса
Эрнесто
45
Балотелли
Марио
СПАЛ 2013
3-5-2
Брешия
3-5-2

Ход матча

18'
 
Кистана Андреа
21'
Викари Франческо
 
42'
Куртич Ясмин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +7 =4 -9
СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано
Брешия Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино
Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Брешия 1:3 СПАЛ 2013 Серия B СПАЛ 2013 3:2 Брешия Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 12 2 1 31 - 13 38
2. Ювентус Заявка 15 11 3 1 26 - 15 36
3. Лацио Заявка 15 10 3 2 36 - 15 33
4. Рома Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
5. Аталанта Заявка 15 8 4 3 37 - 23 28
6. Кальяри 0:1 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
7. Наполи Заявка 15 5 6 4 24 - 19 21
8. Торино 1:0 Заявка 15 6 2 7 17 - 20 20
9. Парма Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
10. Верона Заявка 15 5 3 7 14 - 17 18
11. Сассуоло 1:0 Заявка 14 5 2 7 25 - 25 17
12. Милан Заявка 14 5 2 7 13 - 17 17
13. Болонья Заявка 14 4 4 6 20 - 23 16
14. Фиорентина 0:1 Заявка 15 4 4 7 18 - 22 16
15. Удинезе Заявка 15 4 3 8 10 - 24 15
16. Лечче Заявка 15 3 6 6 20 - 29 15
17. Сампдория Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18. Дженоа Заявка 15 2 5 8 17 - 30 11
19. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
20. Брешия 0:0 Заявка 14 2 2 10 10 - 26 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:0 Брешия
СПАЛ 2013
74.1% (103)
Ничья
20.9% (29)
Брешия
5% (7)
1:0 СПАЛ 2013
41% (57)
2:1 СПАЛ 2013
26.6% (37)
1:1 Ничья
15.8% (22)
2:0 СПАЛ 2013
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.9% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...