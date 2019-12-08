Италия: Серия A 2019-2020
СПАЛ 2013
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Паоло Мацца
Брешия
18' Желтая карточкаКистана Андреа
21' Желтая карточкаВикари Франческо
42' Желтая карточкаКуртич Ясмин
99
Бериша
Этрит
19
Куртич
Ясмин
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ромуло СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Айе ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
18'
21'
42'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +7 =4 -9СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано
Брешия Последние 20 матчей: +7 =1 -12Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино
Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|31 - 13
|38
|2.
|Ювентус
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 15
|36
|3.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 15
|33
|4.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|37 - 23
|28
|6.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 18
|28
|7.
|Наполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 19
|21
|8.
|Торино
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 20
|20
|9.
|Парма
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|10.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|14 - 17
|18
|11.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 25
|17
|12.
|Милан
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 17
|17
|13.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 23
|16
|14.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 22
|16
|15.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 24
|15
|16.
|Лечче
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 29
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 30
|11
|19.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 26
|8
СПАЛ 2013
74.1% (103)
Ничья
20.9% (29)
Брешия
5% (7)
1:0 СПАЛ 2013
41% (57)
2:1 СПАЛ 2013
26.6% (37)
1:1 Ничья
15.8% (22)
2:0 СПАЛ 2013
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.9% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...