Италия: Серия A 2019-2020
Болонья
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Стадион: Ренато Далл'Ара
Милан
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +7 =5 -8Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья
Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья
Милан Последние 20 матчей: +7 =3 -10Парма 0:1 Милан Милан 1:1 Наполи Ювентус 1:0 Милан Милан 1:2 Лацио
Милан 1:0 СПАЛ 2013 Рома 2:1 Милан Милан 2:2 Лечче Дженоа 1:2 Милан Милан 1:3 Фиорентина Торино 2:1 Милан Милан 0:2 Интер Милан Верона 0:1 Милан Милан 1:0 Брешия Удинезе 1:0 Милан ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Милан 0:1 Бенфика Бавария 1:0 Милан СПАЛ 2013 2:3 Милан
Последние игры между собой
Болонья: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Милан: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Милан 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Болонья Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:3 Милан Серия A Милан 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Милан Серия A Болонья 0:0 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:4 Милан Серия A Милан 1:2 Болонья Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 13
|37
|2.
|Ювентус
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|25 - 12
|36
|3.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 14
|30
|4.
|Кальяри
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 15
|28
|6.
|Аталанта
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|34 - 21
|25
|7.
|Наполи
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|23 - 18
|20
|8.
|Парма
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 14
|18
|10.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|11.
|Милан
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 17
|17
|12.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 23
|16
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|24 - 25
|14
|15.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|9 - 23
|14
|16.
|Лечче
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 27
|14
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 21
|9
|20.
|Брешия
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|10 - 26
|7
Болонья
8.3% (4)
Ничья
39.6% (19)
Милан
52.1% (25)
1:2 Милан
37.5% (18)
1:1 Ничья
35.4% (17)
0:1 Милан
10.4% (5)
2:2 Ничья
4.2% (2)
2:1 Болонья
4.2% (2)
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