Италия: Серия A 2019-2020

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Болонья
 
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Стадион:
Милан

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья
Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья
Милан Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Парма 0:1 Милан Милан 1:1 Наполи Ювентус 1:0 Милан Милан 1:2 Лацио
Милан 1:0 СПАЛ 2013 Рома 2:1 Милан Милан 2:2 Лечче Дженоа 1:2 Милан Милан 1:3 Фиорентина Торино 2:1 Милан Милан 0:2 Интер Милан Верона 0:1 Милан Милан 1:0 Брешия Удинезе 1:0 Милан ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Милан 0:1 Бенфика Бавария 1:0 Милан СПАЛ 2013 2:3 Милан

Последние игры между собой

Болонья: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Милан: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 0:0 Милан Серия A Болонья 1:2 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A
Милан 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Болонья Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:3 Милан Серия A Милан 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Милан Серия A Болонья 0:0 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:4 Милан Серия A Милан 1:2 Болонья Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 12 1 1 31 - 13 37
2. Ювентус Заявка 14 11 3 0 25 - 12 36
3. Лацио Заявка 14 9 3 2 33 - 14 30
4. Кальяри Заявка 14 8 4 2 29 - 17 28
5. Рома Заявка 14 8 4 2 26 - 15 28
6. Аталанта Заявка 14 7 4 3 34 - 21 25
7. Наполи Заявка 14 5 5 4 23 - 18 20
8. Парма Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
9. Верона Заявка 14 5 3 6 12 - 14 18
10. Торино Заявка 14 5 2 7 16 - 20 17
11. Милан Заявка 14 5 2 7 13 - 17 17
12. Болонья Заявка 14 4 4 6 20 - 23 16
13. Фиорентина Заявка 14 4 4 6 18 - 21 16
14. Сассуоло Заявка 13 4 2 7 24 - 25 14
15. Удинезе Заявка 14 4 2 8 9 - 23 14
16. Лечче Заявка 14 3 5 6 18 - 27 14
17. Сампдория Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18. Дженоа Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. СПАЛ 2013 Заявка 14 2 3 9 9 - 21 9
20. Брешия Заявка 13 2 1 10 10 - 26 7
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Милан

    До начала игры, которая состоится 08.12.2019, осталось 2 дня 22 часа 35 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Болонья - Милан
    Болонья
    8.3% (4)
    Ничья
    39.6% (19)
    Милан
    52.1% (25)
    1:2 Милан
    37.5% (18)
    1:1 Ничья
    35.4% (17)
    0:1 Милан
    10.4% (5)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
    2:1 Болонья
    4.2% (2)
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