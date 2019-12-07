Италия: Серия A 2019-2020
Аталанта
0:1
Первый тайм: 38'
Стадион: Gewiss Stadium
Верона
21' Желтая карточкаХатебур Ханс
0:1
23' ГолДи Кармине Самуэль
32' Желтая карточкаВелозу Мигель
11
Фройлер
Ремо
33
Хатебур
Ханс
72
Иличич
Йосип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
41 РоджерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
21'
23'
32'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +8 =5 -7Брешия 0:3 Аталанта Аталанта 2:0 Динамо Загреб Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта
Аталанта 1:1 Манчестер Сити Аталанта 0:2 Кальяри Наполи 2:2 Аталанта Аталанта 7:1 Удинезе Манчестер Сити 5:1 Аталанта Лацио 3:3 Аталанта Аталанта 3:1 Лечче Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Сассуоло 1:4 Аталанта Рома 0:2 Аталанта Аталанта 2:2 Фиорентина Динамо Загреб 4:0 Аталанта Дженоа 1:2 Аталанта Аталанта 2:3 Торино СПАЛ 2013 2:3 Аталанта Хетафе 4:1 Аталанта
Верона Последние 20 матчей: +7 =5 -8Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Интер Милан 2:1 Верона
Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Верона: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|31 - 13
|38
|2.
|Ювентус
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|25 - 12
|36
|3.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 14
|30
|4.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|5.
|Кальяри
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|6.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 22
|25
|7.
|Верона
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 14
|21
|8.
|Наполи
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|23 - 18
|20
|9.
|Парма
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|10.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|11.
|Милан
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 17
|17
|12.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 23
|16
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|24 - 25
|14
|15.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|9 - 23
|14
|16.
|Лечче
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 27
|14
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 21
|9
|20.
|Брешия
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|10 - 26
|7
Аталанта
95% (134)
Ничья
3.5% (5)
Верона
1.4% (2)
2:0 Аталанта
34% (48)
2:1 Аталанта
31.2% (44)
1:0 Аталанта
16.3% (23)
3:1 Аталанта
7.8% (11)
3:0 Аталанта
4.3% (6)
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