Италия: Серия A 2019-2020

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Аталанта
0:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Верона
0'
21' Желтая карточка
Хатебур Ханс
0:1
23' Гол
Ди Кармине Самуэль
32' Желтая карточка
Велозу Мигель
38'
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
19
Джимсити
Берат
6
Паломино
Хосе
21
Кастань
Тимоти
88
Пашалич
Марио
11
Фройлер
Ремо
33
Хатебур
Ханс
10
Гомес
Алехандро
72
Иличич
Йосип
9
Муриэль
Луис
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
27
Давидович
Павел
15
Боккетти
Сальваторе
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
4
Велозу
Мигель
88
Лазович
Дарко
32
Пессина
Маттео
20
Цаканьи
Маттиа
10
Ди
Кармине
Самуэль
Аталанта
3-4-1-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

21'
Хатебур Ханс
 
23'
0:1
Ди Кармине Самуэль
(Фараони Марко)
29'
Малиновский Руслан
Иличич Йосип
 
32'
 
Велозу Мигель

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Брешия 0:3 Аталанта Аталанта 2:0 Динамо Загреб Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта
Аталанта 1:1 Манчестер Сити Аталанта 0:2 Кальяри Наполи 2:2 Аталанта Аталанта 7:1 Удинезе Манчестер Сити 5:1 Аталанта Лацио 3:3 Аталанта Аталанта 3:1 Лечче Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Сассуоло 1:4 Аталанта Рома 0:2 Аталанта Аталанта 2:2 Фиорентина Динамо Загреб 4:0 Аталанта Дженоа 1:2 Аталанта Аталанта 2:3 Торино СПАЛ 2013 2:3 Аталанта Хетафе 4:1 Аталанта
Верона Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Интер Милан 2:1 Верона
Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Верона: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Верона 0:5 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Верона Серия A Верона 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Верона Серия A
Верона 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Верона Серия A Аталанта 1:2 Верона Серия A Верона 2:1 Аталанта Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 12 2 1 31 - 13 38
2. Ювентус Заявка 14 11 3 0 25 - 12 36
3. Лацио Заявка 14 9 3 2 33 - 14 30
4. Рома Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
5. Кальяри Заявка 14 8 4 2 29 - 17 28
6. Аталанта 0:1 Заявка 15 7 4 4 34 - 22 25
7. Верона 1:0 Заявка 15 6 3 6 13 - 14 21
8. Наполи Заявка 14 5 5 4 23 - 18 20
9. Парма Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
10. Торино Заявка 14 5 2 7 16 - 20 17
11. Милан Заявка 14 5 2 7 13 - 17 17
12. Болонья Заявка 14 4 4 6 20 - 23 16
13. Фиорентина Заявка 14 4 4 6 18 - 21 16
14. Сассуоло Заявка 13 4 2 7 24 - 25 14
15. Удинезе Заявка 14 4 2 8 9 - 23 14
16. Лечче Заявка 14 3 5 6 18 - 27 14
17. Сампдория Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18. Дженоа Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. СПАЛ 2013 Заявка 14 2 3 9 9 - 21 9
20. Брешия Заявка 13 2 1 10 10 - 26 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Аталанта 0:1 Верона
Аталанта
95% (134)
Ничья
3.5% (5)
Верона
1.4% (2)
2:0 Аталанта
34% (48)
2:1 Аталанта
31.2% (44)
1:0 Аталанта
16.3% (23)
3:1 Аталанта
7.8% (11)
3:0 Аталанта
4.3% (6)
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