Италия: Серия A 2019-2020
Удинезе
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Дачия-Арена
Наполи
17
Нюйтинк
Брэм
14
Мертенс
Дрис
11
Лосано
Ирвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca Gotti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
11 Лосано ИрвинНападающий
- Запасные игроки
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Юнес АминПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Нападающий
-
98 ЛеандриньоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =3 -8Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала
Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи
Наполи Последние 20 матчей: +7 =8 -5Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа
Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Наполи: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Удинезе 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Наполи Серия A Удинезе 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:0 Удинезе Серия A Наполи 3:1 Удинезе Серия A Наполи 2:2 Удинезе Кубок Удинезе 1:0 Наполи Серия A Удинезе 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:3 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Удинезе Серия A Наполи 1:2 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Наполи Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|31 - 13
|38
|2.
|Ювентус
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|25 - 12
|36
|3.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 14
|30
|4.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|5.
|Кальяри
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|6.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|37 - 23
|28
|7.
|Наполи
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 18
|21
|8.
|Парма
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|9.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|14 - 17
|18
|10.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|11.
|Милан
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 17
|17
|12.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 23
|16
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|14.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 23
|15
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|24 - 25
|14
|16.
|Лечче
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 27
|14
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 21
|9
|20.
|Брешия
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|10 - 26
|7
Удинезе
2.8% (4)
Ничья
10.6% (15)
Наполи
86.5% (122)
1:2 Наполи
47.5% (67)
0:1 Наполи
15.6% (22)
0:2 Наполи
15.6% (22)
1:1 Ничья
9.9% (14)
1:3 Наполи
3.5% (5)
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