Италия: Серия A 2019-2020

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Удинезе
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Наполи
0' 17'
1
Муссо
Хуан
5
Трост-Эконг
Виллиам
87
Де
Майо
Себастьян
17
Нюйтинк
Брэм
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
6
Фофана
Секо
38
Мандрагора
Роландо
18
Тер
Авест
Хидде
7
Окака
Стефано
15
Ласанья
Кевин
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
7
Кальехон
Хосе
20
Зелиньски
Петр
8
Фабиан
Руис
24
Инсинье
Лоренцо
14
Мертенс
Дрис
11
Лосано
Ирвин
Удинезе
3-5-2
Наполи
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала
Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи
Наполи Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа
Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Наполи: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Наполи 4:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:3 Наполи Серия A Наполи 4:2 Удинезе Серия A Наполи 1:0 Удинезе Кубок
Удинезе 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Наполи Серия A Удинезе 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:0 Удинезе Серия A Наполи 3:1 Удинезе Серия A Наполи 2:2 Удинезе Кубок Удинезе 1:0 Наполи Серия A Удинезе 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:3 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Удинезе Серия A Наполи 1:2 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Наполи Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 12 2 1 31 - 13 38
2. Ювентус Заявка 14 11 3 0 25 - 12 36
3. Лацио Заявка 14 9 3 2 33 - 14 30
4. Рома Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
5. Кальяри Заявка 14 8 4 2 29 - 17 28
6. Аталанта Заявка 15 8 4 3 37 - 23 28
7. Наполи 0:0 Заявка 15 5 6 4 23 - 18 21
8. Парма Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
9. Верона Заявка 15 5 3 7 14 - 17 18
10. Торино Заявка 14 5 2 7 16 - 20 17
11. Милан Заявка 14 5 2 7 13 - 17 17
12. Болонья Заявка 14 4 4 6 20 - 23 16
13. Фиорентина Заявка 14 4 4 6 18 - 21 16
14. Удинезе 0:0 Заявка 15 4 3 8 9 - 23 15
15. Сассуоло Заявка 13 4 2 7 24 - 25 14
16. Лечче Заявка 14 3 5 6 18 - 27 14
17. Сампдория Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18. Дженоа Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. СПАЛ 2013 Заявка 14 2 3 9 9 - 21 9
20. Брешия Заявка 13 2 1 10 10 - 26 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Наполи
Удинезе
2.8% (4)
Ничья
10.6% (15)
Наполи
86.5% (122)
1:2 Наполи
47.5% (67)
0:1 Наполи
15.6% (22)
0:2 Наполи
15.6% (22)
1:1 Ничья
9.9% (14)
1:3 Наполи
3.5% (5)
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