Италия: Серия A 2019-2020

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Лечче
2:2
Второй тайм: 74'

Стадион:
Дженоа
0'
14' Желтая карточка
Паяч Марко
18' Желтая карточка
Агудело Кевин
21' Желтая карточка
Ла Мантия Андреа
0:1
31' Гол
Пандев Горан
45' Желтая карточка
Лучиони Фабио
0:2
45' Пенальти
Кришито Доменико
55' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
1:2
60' Гол
Фалько Филиппо
66' Желтая карточка
Петриччоне Якопо
67' Желтая карточка
Кришито Доменико
69' Вторая желтая карточка
Агудело Кевин
2:2
70' Гол
Табанелли Андреа
71' Желтая карточка
Табанелли Андреа
73' Желтая карточка
Пандев Горан
74'
21
Габриэл
Васконселлос
29
Рисполи
Андреа
5
Лучиони
Фабио
39
Дель
Орко
Кристиан
27
Кальдерони
Марко
37
Майер
Жан
77
Тахцидис
Панайотис
4
Петриччоне
Якопо
11
Шахов
Евгений
19
Ла
Мантия
Андреа
30
Бабакар
Хоума
97
Раду
Йонуц
14
Бираски
Давиде
17
Ромеро
Кристиан
4
Кришито
Доменико
18
Гильоне
Паоло
27
Стураро
Стефано
20
Шоне
Лассе
33
Паяч
Марко
28
Агудело
Кевин
99
Пинамонти
Андреа
19
Пандев
Горан
Лечче
4-3-1-2
Дженоа
3-4-1-2

Ход матча

14'
 
Паяч Марко
18'
 
Агудело Кевин
21'
Ла Мантия Андреа
 
31'
0:1
Пандев Горан
45'
Лучиони Фабио
 
45'
0:2
Кришито Доменико
46'
Табанелли Андреа
Майер Жан
 
51'
Фалько Филиппо
Бабакар Хоума
 
55'
Тахцидис Панайотис
 
59'
Фариас Диего
Шахов Евгений
 
60'
Фалько Филиппо
(Петриччоне Якопо)
1:2
63'
 
Кассата Франческо
Шоне Лассе
66'
Петриччоне Якопо
 
67'
 
Кришито Доменико
69'
 
Агудело Кевин
70'
Табанелли Андреа
(Фалько Филиппо)
2:2
71'
Табанелли Андреа
 
73'
 
Пандев Горан

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +4 =5 -11
СПАЛ 2013 5:1 Лечче Фиорентина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Кальяри Лацио 4:2 Лечче
Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа
Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе Ювентус 2:1 Дженоа Дженоа 3:1 Брешия Парма 5:1 Дженоа Дженоа 1:2 Милан Лацио 4:0 Дженоа Дженоа 0:0 Болонья Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа Бордо 1:3 Дженоа

Последние игры между собой

Лечче: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Дженоа: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Дженоа 4:0 Лечче Кубок Дженоа 3:2 Лечче Кубок Лечче 2:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Лечче Серия A
Дженоа 4:2 Лечче Серия A Лечче 1:3 Дженоа Серия A Дженоа 4:1 Лечче Серия A Лечче 0:2 Дженоа Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 12 2 1 31 - 13 38
2. Ювентус Заявка 15 11 3 1 26 - 15 36
3. Лацио Заявка 15 10 3 2 36 - 15 33
4. Рома Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
5. Кальяри Заявка 14 8 4 2 29 - 17 28
6. Аталанта Заявка 15 8 4 3 37 - 23 28
7. Наполи Заявка 15 5 6 4 24 - 19 21
8. Парма Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
9. Верона Заявка 15 5 3 7 14 - 17 18
10. Торино Заявка 14 5 2 7 16 - 20 17
11. Милан Заявка 14 5 2 7 13 - 17 17
12. Болонья Заявка 14 4 4 6 20 - 23 16
13. Фиорентина Заявка 14 4 4 6 18 - 21 16
14. Удинезе Заявка 15 4 3 8 10 - 24 15
15. Лечче 2:2 Заявка 15 3 6 6 20 - 29 15
16. Сассуоло Заявка 13 4 2 7 24 - 25 14
17. Сампдория Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18. Дженоа 2:2 Заявка 15 2 5 8 17 - 30 11
19. СПАЛ 2013 Заявка 14 2 3 9 9 - 21 9
20. Брешия Заявка 13 2 1 10 10 - 26 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лечче 2:2 Дженоа
Лечче
46% (63)
Ничья
44.5% (61)
Дженоа
9.5% (13)
1:1 Ничья
38.7% (53)
2:1 Лечче
24.1% (33)
1:0 Лечче
19% (26)
1:2 Дженоа
5.8% (8)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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