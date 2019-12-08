Италия: Серия A 2019-2020
Лечче
2:2
Второй тайм: 74'
Стадион: Виа дель Маре
Дженоа
14' Желтая карточкаПаяч Марко
18' Желтая карточкаАгудело Кевин
21' Желтая карточкаЛа Мантия Андреа
0:1
31' ГолПандев Горан
45' Желтая карточкаЛучиони Фабио
0:2
45' ПенальтиКришито Доменико
55' Желтая карточкаТахцидис Панайотис
1:2
60' ГолФалько Филиппо
66' Желтая карточкаПетриччоне Якопо
67' Желтая карточкаКришито Доменико
69' Вторая желтая карточкаАгудело Кевин
2:2
70' ГолТабанелли Андреа
71' Желтая карточкаТабанелли Андреа
73' Желтая карточкаПандев Горан
37
Майер
Жан
97
Раду
Йонуц
20
Шоне
Лассе
33
Паяч
Марко
19
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
-
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
33 Паяч МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thiago Motta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
18'
21'
31'
0:1
45'
45'
0:2
60'
66'
67'
69'
70'
71'
73'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 1
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +4 =5 -11СПАЛ 2013 5:1 Лечче Фиорентина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Кальяри Лацио 4:2 Лечче
Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =4 -10Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Монако 2:1 Дженоа
Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе Ювентус 2:1 Дженоа Дженоа 3:1 Брешия Парма 5:1 Дженоа Дженоа 1:2 Милан Лацио 4:0 Дженоа Дженоа 0:0 Болонья Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа Бордо 1:3 Дженоа
Последние игры между собой
Лечче: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Дженоа: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|31 - 13
|38
|2.
|Ювентус
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 15
|36
|3.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 15
|33
|4.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|5.
|Кальяри
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|6.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|37 - 23
|28
|7.
|Наполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 19
|21
|8.
|Парма
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|9.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|14 - 17
|18
|10.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|11.
|Милан
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 17
|17
|12.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 23
|16
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 24
|15
|15.
|Лечче
|2:2 Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 29
|15
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|24 - 25
|14
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Дженоа
|2:2 Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 30
|11
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 21
|9
|20.
|Брешия
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|10 - 26
|7
Лечче
46% (63)
Ничья
44.5% (61)
Дженоа
9.5% (13)
1:1 Ничья
38.7% (53)
2:1 Лечче
24.1% (33)
1:0 Лечче
19% (26)
1:2 Дженоа
5.8% (8)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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