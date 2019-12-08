Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Г О О О О Л - Кришито Доменико из команды Дженоа забивает с точки!

49' Лучиони Фабио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Игрок команды Дженоа отправляет мяч за спину защитников.

48' Хорошо играет на выходе Раду Йонуц - мяч в ее руках

48' Близко! Тахцидис Панайотис нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

47' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Выглядело как неплохой момент. Пинамонти Андреа из команды Дженоа закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

46' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Лечче

44' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Дженоа

42' Стураро Стефано ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

41' Удар от ворот произведет Лечче

41' Агудело Кевин не смог попасть в створ ударом издали

41' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Паяч Марко не смог попасть в створ ударом издали

40' Ла Мантия Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Рисполи Андреа из команды Лечче пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

36' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Тахцидис Панайотис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Рисполи Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Габриэл Васконселлос ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

31' Дженоа имеет хороший шанс забить.

30' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Стураро Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Кальдерони Марко из команды Лечче пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

28' Удар от ворот произведет Дженоа

27' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Пинамонти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Пинамонти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Удар от ворот произведет Дженоа

23' Кальдерони Марко наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

22' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Ла Мантия Андреа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

19' Петриччоне Якопо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Агудело Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' Удар от ворот произведет Лечче

17' Гильоне Паоло не смог попасть в створ ударом издали

16' Рисполи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Рисполи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Дженоа имеет хороший шанс забить.

14' Паяч Марко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

14' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Ла Мантия Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Дженоа

9' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Рисполи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Кальдерони Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Хорошо играет на выходе Габриэл Васконселлос - мяч в ее руках

4' Пандев Горан из команды Дженоа плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

3' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновится спорным мячом

2' Матч возобновлен

2' Кальдерони Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Дженоа начинает с центра поля