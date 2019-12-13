Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Брисбен Роар
0:2
Второй тайм: 74'
Стадион: Санкорп
Вестерн Юнайтед
0:1
11' ГолConnor Pain
38' Желтая карточкаDylan Wenzel-Halls
0:2
45' ГолБериша Бесарт
55' Желтая карточкаScott Neville
21
Jamie
Young
13
Маук
Стефан
12
О'Нил
Эйден
26
О'Ши
Джеймс
22
Гюлюм
Эрсан
12
Dario
Jertec
11
Connor
Pain
- Основной состав
-
21 Jamie YoungВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Маук СтефанПолузащитник
-
12 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гюлюм ЭрсанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Dario JertecПолузащитник
-
11 Connor PainПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Max BurgessПолузащитник
-
-
30 Ryan Scott
-
-
Ход матча
11'
45'
0:2
55'
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +6 =2 -12Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Перт Глори 4:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Сидней
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =2 -10Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Амикаль Косса 3:1 Вестерн Юнайтед
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|8
|7
|0
|1
|21 - 8
|21
|2.
|Мельбурн Сити
|8
|5
|1
|2
|16 - 14
|16
|3.
|Вестерн Юнайтед
|2:0
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|4.
|Аделаида Юнайтед
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|5.
|Веллингтон Феникс
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|7.
|Перт Глори
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|8.
|Ньюкасл Джетс
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|9.
|Мельбурн Виктори
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|10.
|Брисбен Роар
|0:2
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
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