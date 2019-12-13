Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Брисбен Роар
0:2
Второй тайм: 74'

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
11' Гол
Connor Pain
38' Желтая карточка
Dylan Wenzel-Halls
0:2
45' Гол
Бериша Бесарт
55' Желтая карточка
Scott Neville
74'
21
Jamie
Young
2
Scott
Neville
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
29
Jordan
Courtney-Perkins
25
Rahmat
Akbari
13
Маук
Стефан
12
О'Нил
Эйден
23
Dylan
Wenzel-Halls
26
О'Ши
Джеймс
9
О'Донован
Рой
1
Курто
Филип
3
Хэмилл
Брендан
4
Эндрю
Дуранте
22
Гюлюм
Эрсан
2
Калвер
Аарон
27
Jerry
Skotadis
12
Dario
Jertec
11
Connor
Pain
23
Диаманти
Алессандро
8
Коне
Панайотис
18
Бериша
Бесарт
Брисбен Роар
Вестерн Юнайтед

Ход матча

11'
0:1
Connor Pain
(Диаманти Алессандро)
38'
Dylan Wenzel-Halls
 
45'
0:2
Бериша Бесарт
(Калвер Аарон)
46'
Aaron Amadi Holloway
Маук Стефан
 
55'
Scott Neville
 
57'
Инман Брэдден
Dylan Wenzel-Halls
 
72'
 
Valentino Yuel
Бериша Бесарт

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Перт Глори 4:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Сидней
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Амикаль Косса 3:1 Вестерн Юнайтед
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 8 7 0 1 21 - 8 21
2. Мельбурн Сити 8 5 1 2 16 - 14 16
3. Вестерн Юнайтед 2:0 10 5 1 4 13 - 11 16
4. Аделаида Юнайтед 8 5 0 3 15 - 11 15
5. Веллингтон Феникс 8 3 1 4 11 - 12 10
6. Вестерн Сидней Уондерерс 8 3 1 4 9 - 11 10
7. Перт Глори 8 2 3 3 10 - 10 9
8. Ньюкасл Джетс 7 2 2 3 8 - 10 8
9. Мельбурн Виктори 9 2 2 5 9 - 14 8
10. Брисбен Роар 0:2 9 2 2 5 9 - 15 8
11. Сентрал Кост Маринерз 7 2 1 4 7 - 12 7
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Бериша Бесарт бьет в цель!
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Dylan Wenzel-Halls получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Connor Pain бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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