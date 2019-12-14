Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Виктори
0:0
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
Веллингтон Феникс
31' Желтая карточкаДоначи Джеймс
32' Желтая карточкаШтайнманн Матти
34' Желтая карточкаБаша Мигьен
48' Желтая карточкаДобрас Кристиан
60' Красная карточкаДобрас Кристиан
73' Желтая карточкаНэббаут Эндрю
74' Желтая карточкаJaushua Sotirio
76' Желтая карточкаТойвонен Ола
79' Желтая карточкаБроксхэм Ли
81' Желтая карточкаПоульсен Якоб
86' Желтая карточкаCameron Devlin
18
Баша
Мигьен
10
Круз
Робби
11
Тойвонен
Ола
6
Пейн
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Баша МигьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Jay Barnett
-
-
-
Главный тренер: Kevin Muscat
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Уэйн БенНападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
Ход матча
31'
32'
34'
48'
60'
73'
74'
76'
79'
81'
86'
90'
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =3 -12Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 6:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Веллингтон Феникс 5:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|1:0
|9
|8
|0
|1
|22 - 8
|24
|2.
|Мельбурн Сити
|8
|5
|1
|2
|16 - 14
|16
|3.
|Вестерн Юнайтед
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|4.
|Аделаида Юнайтед
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|5.
|Веллингтон Феникс
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|7.
|Перт Глори
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|8.
|Мельбурн Виктори
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|9.
|Ньюкасл Джетс
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|10.
|Брисбен Роар
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|0:1
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
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