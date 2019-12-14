Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Виктори
0:0
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
31' Желтая карточка
Доначи Джеймс
32' Желтая карточка
Штайнманн Матти
34' Желтая карточка
Баша Мигьен
48' Желтая карточка
Добрас Кристиан
60' Красная карточка
Добрас Кристиан
73' Желтая карточка
Нэббаут Эндрю
74' Желтая карточка
Jaushua Sotirio
76' Желтая карточка
Тойвонен Ола
79' Желтая карточка
Броксхэм Ли
81' Желтая карточка
Поульсен Якоб
86' Желтая карточка
Cameron Devlin
90'+6
20
Лоуренс
Том
II
24
Anthony
Lesiotis
4
Доначи
Джеймс
6
Броксхэм
Ли
21
Траоре
Адама
IV
18
Баша
Мигьен
8
Поульсен
Якоб
9
Нэббаут
Эндрю
22
Добрас
Кристиан
10
Круз
Робби
11
Тойвонен
Ола
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
27
Тэйлор
Стивен
3
Luke
DeVere
13
Какас
Либерато
8
Cameron
Devlin
5
Штайнманн
Матти
11
Jaushua
Sotirio
10
Давила
Улисес
7
Reno
Piscopo
9
Болл
Дэвид
Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс

Ход матча

31'
Доначи Джеймс
 
32'
 
Штайнманн Матти
34'
Баша Мигьен
 
48'
Добрас Кристиан
 
60'
Добрас Кристиан
 
69'
 
Хупер Гэри
Reno Piscopo
73'
Нэббаут Эндрю
 
74'
 
Jaushua Sotirio
75'
Jay Barnett
Баша Мигьен
 
76'
Тойвонен Ола
 
79'
Броксхэм Ли
 
81'
 
Маккоуотт Каллум
Jaushua Sotirio
81'
Поульсен Якоб
 
86'
 
Cameron Devlin
87'
Элвис Камсоба
Нэббаут Эндрю
 
87'
 
Уэйн Бен
Штайнманн Матти
90'
Роу Сторм
Круз Робби
 

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс

Последние игры между собой

Мельбурн Виктори: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 6:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Веллингтон Феникс 5:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 1:0 9 8 0 1 22 - 8 24
2. Мельбурн Сити 8 5 1 2 16 - 14 16
3. Вестерн Юнайтед 10 5 1 4 13 - 11 16
4. Аделаида Юнайтед 8 5 0 3 15 - 11 15
5. Веллингтон Феникс 9 3 2 4 11 - 12 11
6. Вестерн Сидней Уондерерс 8 3 1 4 9 - 11 10
7. Перт Глори 8 2 3 3 10 - 10 9
8. Мельбурн Виктори 10 2 3 5 9 - 14 9
9. Ньюкасл Джетс 7 2 2 3 8 - 10 8
10. Брисбен Роар 9 2 2 5 9 - 15 8
11. Сентрал Кост Маринерз 0:1 8 2 1 5 7 - 13 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Баша Мигьен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Штайнманн Матти получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Доначи Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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