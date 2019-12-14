Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Перт Глори
2:0
Конец матча
Стадион: HBF Park
Вестерн Сидней Уондерерс
10' Желтая карточкаФраньич Иван
1:0
18' ГолВютрих Грегори
55' Желтая карточкаЮрман Мэттью
58' Желтая карточкаХуанде Хуан
2:0
66' ГолAlexander Grant
33
Liam
Reddy
27
Хуанде
Хуан
88
Килкенни
Нил
17
Кастро
Диего
21
Tarek
Elrich
17
Keanu
Baccus
11
Bruce
Kamau
27
Йебоа
Кваме
- Основной состав
-
33 Liam ReddyВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Хуанде ХуанПолузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кастро ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Su-Beom KimПолузащитник
-
-
20 Jake Brimmer
-
Главный тренер: Kenny Lowe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Tarek ElrichЗащитник
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
-
11 Bruce KamauПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КвамеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Mohamed Adam
-
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
Ход матча
10'
18'
1:0
55'
58'
66'
2:0
Предыдущие игры
Перт Глори Последние 20 матчей: +7 =5 -8Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори
Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори Перт Глори 0:0 Сидней Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Сидней 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори
Последние игры между собой
Перт Глори: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Перт Глори Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|9
|8
|0
|1
|22 - 8
|24
|2.
|Мельбурн Сити
|8
|5
|1
|2
|16 - 14
|16
|3.
|Вестерн Юнайтед
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|4.
|Аделаида Юнайтед
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|5.
|Перт Глори
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|6.
|Веллингтон Феникс
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|8.
|Мельбурн Виктори
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|9.
|Ньюкасл Джетс
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|10.
|Брисбен Роар
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
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