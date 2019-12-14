Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Перт Глори
2:0
Конец матча

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
10' Желтая карточка
Франьич Иван
1:0
18' Гол
Вютрих Грегори
55' Желтая карточка
Юрман Мэттью
58' Желтая карточка
Хуанде Хуан
2:0
66' Гол
Alexander Grant
90'+5
33
Liam
Reddy
2
Alexander
Grant
16
Мрчела
Томислав
4
Вютрих
Грегори
5
Франьич
Иван
27
Хуанде
Хуан
88
Килкенни
Нил
8
Мередит
Джеймс
19
Оикономидис
Кристофер
9
Форнароли
Бруно
17
Кастро
Диего
40
Суман
Николас
5
Георгиевски
Даниэль
34
Циглер
Патрик
6
Юрман
Мэттью
21
Tarek
Elrich
19
Швеглер
Пирмин
17
Keanu
Baccus
11
Bruce
Kamau
9
Мюллер
Николай
7
Mitchell
Duke
27
Йебоа
Кваме
Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс

Ход матча

10'
Франьич Иван
 
18'
Вютрих Грегори
1:0
46'
 
Майер Александр
Bruce Kamau
55'
 
Юрман Мэттью
55'
Jake Brimmer
Килкенни Нил
 
58'
Хуанде Хуан
 
66'
Alexander Grant
2:0
67'
 
Daniel Wilmering
Tarek Elrich
76'
Joel Chianese
Оикономидис Кристофер
 
79'
 
Nick Sullivan
Швеглер Пирмин
90'
Jacob Tratt
Мередит Джеймс
 

Предыдущие игры

Перт Глори Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори
Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори Перт Глори 0:0 Сидней Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Сидней 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори

Последние игры между собой

Перт Глори: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Перт Глори Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 9 8 0 1 22 - 8 24
2. Мельбурн Сити 8 5 1 2 16 - 14 16
3. Вестерн Юнайтед 10 5 1 4 13 - 11 16
4. Аделаида Юнайтед 8 5 0 3 15 - 11 15
5. Перт Глори 9 3 3 3 12 - 10 12
6. Веллингтон Феникс 9 3 2 4 11 - 12 11
7. Вестерн Сидней Уондерерс 9 3 1 5 9 - 13 10
8. Мельбурн Виктори 10 2 3 5 9 - 14 9
9. Ньюкасл Джетс 7 2 2 3 8 - 10 8
10. Брисбен Роар 9 2 2 5 9 - 15 8
11. Сентрал Кост Маринерз 8 2 1 5 7 - 13 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Вютрих Грегори бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Франьич Иван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HBF Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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