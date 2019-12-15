Италия: Серия B 2019-2020

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Кремонезе
2:1
Конец матча

Стадион:
Перуджа
0'
1:0
13' Гол
Клейтон Машадо
22' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
22' Желтая карточка
Караччоло Антонио
62' Желтая карточка
Клейтон Машадо
64' Желтая карточка
Чераволо Фабио
1:1
65' Гол
Йемелло Пьетро
2:1
76' Гол
Пикколо Антонио
90' Желтая карточка
Мильоре Франческо
90'+6
16
Агацци
Микаэль
15
Бьянкетти
Маттео
3
Клейтон
Машадо
23
Караччоло
Антонио
21
Nadir
Zortea
6
Густафссон
Самуэль
5
Вальцания
Лука
17
Мильоре
Франческо
7
Пикколо
Антонио
11
Паломби
Симоне
30
Чераволо
Фабио
1
Guglielmo
Vicario
2
Рози
Алеандро
32
Дьомбер
Норберт
6
Filippo
Sgarbi
27
Ди
Кьяра
Джанлука
4
Marco
Carraro
23
Marcello
Falzerano
20
Балич
Андрия
14
Николусси-Кавилья
Ханс
29
Капоне
Кристиан
9
Йемелло
Пьетро
Кремонезе
3-4-2-1
Перуджа
4-1-4-1

Ход матча

13'
Клейтон Машадо
(Nadir Zortea)
1:0
22'
 
Ди Кьяра Джанлука
22'
Караччоло Антонио
 
62'
 
Буонаюто Кристиан
Marcello Falzerano
62'
Клейтон Машадо
 
64'
Чераволо Фабио
 
65'
1:1
Йемелло Пьетро
(Николусси-Кавилья Ханс)
73'
 
Mardochee Nzita
Ди Кьяра Джанлука
76'
Пикколо Антонио
(Мильоре Франческо)
2:1
76'
Чофани Даниэль
Чераволо Фабио
 
82'
 
Фальчинелли Диего
Балич Андрия
82'
Арини Мариано
Пикколо Антонио
 
90'
Мильоре Франческо
 
90'
Francesco Deli
Паломби Симоне
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе
Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе
Перуджа Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа
Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Перуджа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Перуджа 3:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 4:0 Перуджа Серия B Перуджа 1:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 3:3 Перуджа Серия B
Кремонезе 1:0 Перуджа Серия C1 A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 16 11 4 1 27 - 8 37
2. Порденоне 16 8 4 4 24 - 18 28
3. Фрозиноне 16 7 5 4 21 - 14 26
4. Виртус Энтелла 16 7 4 5 18 - 15 25
5. Читтаделла 16 7 4 5 18 - 18 25
6. Асколи 16 7 3 6 25 - 20 24
7. Кьево 16 6 6 4 22 - 19 24
8. Перуджа 16 6 5 5 20 - 22 23
9. Кротоне 15 6 4 5 22 - 17 22
10. Пескара 16 6 3 7 26 - 25 21
11. Эмполи 16 5 6 5 18 - 22 21
12. Пиза 15 5 5 5 20 - 19 20
13. Специя 16 5 5 6 20 - 19 20
14. Кремонезе 16 5 5 6 12 - 18 20
15. Салернитана 15 5 4 6 18 - 20 19
16. Венеция 16 4 7 5 16 - 18 19
17. Юве Стабия 16 5 2 9 17 - 27 17
18. Козенца 16 2 8 6 18 - 20 14
19. Трапани 15 3 4 8 15 - 27 13
20. Ливорно 16 3 2 11 12 - 23 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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