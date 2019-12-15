Италия: Серия B 2019-2020
Кремонезе
2:1
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Перуджа
1:0
13' ГолКлейтон Машадо
22' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
22' Желтая карточкаКараччоло Антонио
62' Желтая карточкаКлейтон Машадо
64' Желтая карточкаЧераволо Фабио
1:1
65' ГолЙемелло Пьетро
2:1
76' ГолПикколо Антонио
90' Желтая карточкаМильоре Франческо
21
Nadir
Zortea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Nadir ZorteaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Балич АндрияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Amara Konate
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
13'
1:0
62'
64'
65'
76'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =6 -7Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе
Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе
Перуджа Последние 20 матчей: +9 =5 -6Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа
Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Перуджа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|16
|11
|4
|1
|27 - 8
|37
|2.
|Порденоне
|16
|8
|4
|4
|24 - 18
|28
|3.
|Фрозиноне
|16
|7
|5
|4
|21 - 14
|26
|4.
|Виртус Энтелла
|16
|7
|4
|5
|18 - 15
|25
|5.
|Читтаделла
|16
|7
|4
|5
|18 - 18
|25
|6.
|Асколи
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|7.
|Кьево
|16
|6
|6
|4
|22 - 19
|24
|8.
|Перуджа
|16
|6
|5
|5
|20 - 22
|23
|9.
|Кротоне
|15
|6
|4
|5
|22 - 17
|22
|10.
|Пескара
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|11.
|Эмполи
|16
|5
|6
|5
|18 - 22
|21
|12.
|Пиза
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|13.
|Специя
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|14.
|Кремонезе
|16
|5
|5
|6
|12 - 18
|20
|15.
|Салернитана
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|16.
|Венеция
|16
|4
|7
|5
|16 - 18
|19
|17.
|Юве Стабия
|16
|5
|2
|9
|17 - 27
|17
|18.
|Козенца
|16
|2
|8
|6
|18 - 20
|14
|19.
|Трапани
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|20.
|Ливорно
|16
|3
|2
|11
|12 - 23
|11
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