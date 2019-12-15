Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Козенца
1:2
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
0:1
31' Гол
Luca Strizzolo
0:2
40' Гол
Luca Strizzolo
1:2
74' Гол
Лазаар Ашраф
84' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
88' Вторая желтая карточка
Кампорезе Микеле
90'+7
33
Pietro
Perina
27
Биттанте
Лука
4
Капела
Анибал
5
Ricardo
Idda
11
Tommaso
D'Orazio
21
Mirko
Bruccini
19
Греко
Леандро
16
Шаудоне
Даниэле
10
Mirko
Carretta
29
Ривьер
Эммануэль
32
Баэс
Хайме
22
Ди
Грегорио
Микеле
5
Фольякко
Алессандро
6
Alberto
Barison
31
Кампорезе
Микеле
3
Де
Агостини
Микеле
30
Roberto
Zammarini
8
Буррай
Сальваторе
24
Tommaso
Pobega
7
Гавацци
Давиде
27
Канделлоне
Леонардо
9
Luca
Strizzolo
Козенца
4-3-3
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

31'
0:1
Luca Strizzolo
(Буррай Сальваторе)
40'
0:2
Luca Strizzolo
(Канделлоне Леонардо)
46'
Машаш Зинедин
Mirko Carretta
 
60'
 
Моначелло Гаетано
Luca Strizzolo
60'
Литтери Джанлука
Греко Леандро
 
71'
 
Паза Симоне
Tommaso Pobega
72'
Лазаар Ашраф
Tommaso D'Orazio
 
74'
Лазаар Ашраф
(Шаудоне Даниэле)
1:2
83'
 
Davide Mazzocco
Roberto Zammarini
84'
 
Кампорезе Микеле
88'
 
Кампорезе Микеле

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 11
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца
Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца
Порденоне Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне
Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне

Последние игры между собой

Козенца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Козенца 0:0 Порденоне Лега Про, Повышение Порденоне 1:0 Козенца Лега Про, Повышение
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 16 11 4 1 27 - 8 37
2. Порденоне 16 8 4 4 24 - 18 28
3. Фрозиноне 16 7 5 4 21 - 14 26
4. Виртус Энтелла 16 7 4 5 18 - 15 25
5. Читтаделла 16 7 4 5 18 - 18 25
6. Асколи 16 7 3 6 25 - 20 24
7. Кьево 16 6 6 4 22 - 19 24
8. Перуджа 16 6 5 5 20 - 22 23
9. Кротоне 15 6 4 5 22 - 17 22
10. Пескара 16 6 3 7 26 - 25 21
11. Эмполи 16 5 6 5 18 - 22 21
12. Пиза 15 5 5 5 20 - 19 20
13. Специя 16 5 5 6 20 - 19 20
14. Кремонезе 16 5 5 6 12 - 18 20
15. Салернитана 15 5 4 6 18 - 20 19
16. Венеция 16 4 7 5 16 - 18 19
17. Юве Стабия 16 5 2 9 17 - 27 17
18. Козенца 16 2 8 6 18 - 20 14
19. Трапани 15 3 4 8 15 - 27 13
20. Ливорно 16 3 2 11 12 - 23 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Luca Strizzolo бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Luca Strizzolo бьет в цель!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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