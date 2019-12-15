Италия: Серия B 2019-2020
Козенца
1:2
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Порденоне
0:1
31' ГолLuca Strizzolo
0:2
40' ГолLuca Strizzolo
1:2
74' ГолЛазаар Ашраф
84' Желтая карточкаКампорезе Микеле
88' Вторая желтая карточкаКампорезе Микеле
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
31'
40'
74'
1:2
84'
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
10 Угловые 11
-
3 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +3 =9 -8Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца
Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца
Порденоне Последние 20 матчей: +8 =5 -7Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне
Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне
Последние игры между собой
Козенца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|16
|11
|4
|1
|27 - 8
|37
|2.
|Порденоне
|16
|8
|4
|4
|24 - 18
|28
|3.
|Фрозиноне
|16
|7
|5
|4
|21 - 14
|26
|4.
|Виртус Энтелла
|16
|7
|4
|5
|18 - 15
|25
|5.
|Читтаделла
|16
|7
|4
|5
|18 - 18
|25
|6.
|Асколи
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|7.
|Кьево
|16
|6
|6
|4
|22 - 19
|24
|8.
|Перуджа
|16
|6
|5
|5
|20 - 22
|23
|9.
|Кротоне
|15
|6
|4
|5
|22 - 17
|22
|10.
|Пескара
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|11.
|Эмполи
|16
|5
|6
|5
|18 - 22
|21
|12.
|Пиза
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|13.
|Специя
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|14.
|Кремонезе
|16
|5
|5
|6
|12 - 18
|20
|15.
|Салернитана
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|16.
|Венеция
|16
|4
|7
|5
|16 - 18
|19
|17.
|Юве Стабия
|16
|5
|2
|9
|17 - 27
|17
|18.
|Козенца
|16
|2
|8
|6
|18 - 20
|14
|19.
|Трапани
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|20.
|Ливорно
|16
|3
|2
|11
|12 - 23
|11
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